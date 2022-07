Las Ray-Ban de Facebook exponen lo más ridículo de la tecnología: las gafas de sol, a la sombra

Ya lo dijo el meme: se nos prometieron coches voladores y lo más parecido que tenemos son influencers virtuales en Twitch. El futuro puede ser o bien distópico o bien fascinante según quién lo mire, y es innegable que el uso que le damos los usuarios en España a ciertos dispositivos ha cambiado con los años. Así lo demuestra una curiosa imagen que muestra cómo aplicar tecnología a todos nuestros utensilios no siempre es lo mejor.

[Llega la lentilla inteligente de realidad aumentada con la pantalla más pequeña del mundo]

Quizás recuerdes las Ray-Ban de Facebook, las gafas de sol equipadas con cámaras que recogían el testigo de las Snapchat Spectacles y que permiten grabar vídeo y tomar fotos sin tocar el smartphone. Pues la imagen en cuestión es cuanto menos llamativa, ya que muestra unas Ray-Ban de Facebook sobrecalentadas y que no se pueden usar.

El mensaje del usuario Jeremy Burge lo deja todavía más claro: "viviendo en el futuro". Una sorna respecto a cómo el futuro ha provocado que un usuario no se pueda poner unas gafas de sol por culpa del mismísimo sol. No es la primera vez, por otra parte, que los usuarios se quejan de que lanzar versiones "inteligentes" de nuestros dispositivos del día a día a veces trae problemas.

El calor y los dispositivos

La imagen revela a Burge, en Londres (Inglaterra), recibiendo un mensaje en su iPhone 13: "las gafas necesitan enfriarse". Según el mensaje de sobrecalentamiento de la app, las gafas "no serán capaces de tomar fotos, importar imágenes o cargar hasta que se enfríen". Esto es simple; las altas temperaturas que se viven a nivel internacional han provocado que las gafas no puedan usarse.

Y es que las gafas de Ray-Ban, como cualquier dispositivo electrónico, están equipadas con componentes electrónicos, valga la redundancia. Estos componentes son vulnerables al calor, y una exposición muy prolongada a altas temperaturas puede dañarlos. Y es que los dispositivos electrónicos, al usarse, se pueden sobrecalentar por sí solos, por lo que la combinación puede ser terrible.

Living in the future pic.twitter.com/5EEGucDzcr — Jeremy Burge (@jeremyburge) July 18, 2022

Estos mensajes no son algo raro en la tecnología. Dispositivos como smartphones, tabletas y similares también incluyen advertencias por sobrecalentamiento, avisando de que necesitan enfriarse antes de seguir funcionando. Unas altas temperaturas pueden afectar a su rendimiento, provocando incluso en los casos extremos fallos graves, como apagados súbitos y cosas por el estilo.

Esta imagen es estúpida por muchos motivos. Unas gafas estándar no sufren ante el calor, por lo que no dejan de 'funcionar'. Además, la gracia de estas gafas es que puedas tomar fotos y grabar vídeos al aire libre sin tener que usar la cámara de tu móvil. Que unas gafas de sol de este tipo no se puedan usar en la calle por el calor es sin duda algo muy irónico.

No es la primera vez

La tendencia a volver inteligentes utensilios del día a día no es ni mucho menos nueva. Hoy en día, un usuario cualquiera puede volver "inteligente" prácticamente toda su casa. Existen sofás inteligentes, timbres inteligentes e incluso canastas de baloncesto inteligentes.

Smart Sofa Miliboo Miliboo Omicrono

No obstante, las voces críticas respecto a esta tendencia han señalado los principales inconvenientes de volver inteligentes estos utensilios. Para empezar, esto provoca que estos objetos que suelen 'funcionar' sin necesidad de baterías y cosas similares ahora necesiten no solo de una fuente de alimentación, sino incluso de conexión a internet para funcionar, haciendo que la idea que les dio vida se vuelva absurda.

Además, señalan que estos inconvenientes pueden llegar a ser mortales en algunos casos ya que estos se exponen tanto a ataques como a fallos cibernéticos. Por ejemplo, está el caso de los comederos inteligentes de Petnet, que debido a un fallo cibernético dejó hambrientas a miles de mascotas, algo que además es muy difícil de prever en condiciones normales.

Comedero de mascotas inteligente Petnet

Por otro lado, está el debate sobre las pantallas táctiles en los coches. Al ser más inteligentes, los vehículos han visto cómo los fabricantes han ido dependiendo más y más de pantallas táctiles y de métodos similares para configurar el control de mando de los mismos. No son pocos los que piensan que la inclusión de estas pantallas puede llegar a ser todo un inconveniente, ya sea por la capacidad de distracción que tienen estas pantallas o por los posibles fallos que estas puedan tener.

