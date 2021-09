Los falsos humanos de internet: cómo los influencers virtuales están cautivando a las masas

¿Qué es real y qué no? La línea entre el mundo virtual y la realidad cada día se difumina más en internet. Un usuario en España puede navegar por la redes sociales y encontrar influencers con millones de seguidores. Son personas que muestran su día a día en internet pero que pueden no existir, al menos en el mundo tangible.

Una foto celebrando su cumpleaños, cuidando de sus plantas, otra foto buceando entre tortugas, y otra visitando Roma. Una vida de lujo que muchos desearían tener, salvo porque es falsa. Se trata de una influencer virtual, creada por ordenador.

Los famosos de carne y hueso se codean con celebridades virtuales en Instagram y TikTok. Su historia, imagen y personalidad es creada con minuciosidad para atraer a las masas y conseguir colaboraciones con las marcas, un nuevo horizonte para la publicidad.

Una generación virtual

Lil Miquela es la influencer virtual más conocida del momento. Tiene en Instagram 3 millones de seguidores y algunos más en TikTok. Su aspecto no es del todo realista, con su eterno peinado Lil parece sacada de un videojuego y se define como un robot de 19 años que vive en Los Ángeles.

Un ejemplo similar es la cuenta de Rozy, que incluso se ha paseado por las calles de Sevilla. Aunque su número de seguidores es mucho menor, solo llega a 81.000 fans, ambas representan a chicas jóvenes, modernas que sirven de promoción a las marcas frente a todos sus fans.

También se pueden encontrar perfiles masculinos de estas características como KnoxFrost de 21 años con 722.000 seguidores. Incluso existe la primera TopModel virtual, Shudu, que vemos a continuación promocionando el Samsung Galaxy Z Flip. "Samsung me dijo que el Galaxy Z Flip ha sido creado para aquellos que ven la tecnología como una forma de expresarse, por eso Shudu es la socia perfecta para esta compañía" explica en el post.

Ninguno de ellos oculta su condición virtual y la convierten en una característica destacable, aquello que les hace especiales. Otros, además, fuerzan ese aspecto artificial como la artista virtual Noonoouri, una muñeca con cierto aire a Betty Boop de 378.000 seguidores.

Sin embargo, las nuevas tecnologías empiezan a alcanzar niveles de perfección a la hora de crear rostros falsos y dotarles de movimiento, que esta tendencia podría desviarse hacia nuevos influencers virtuales difíciles de diferenciar de los reales.

Cirugía no, Deepfakes sí

Paralela a esta nueva comunidad de personajes virtuales, se ha generado otra opción en donde lo real y lo ficticio se unen todavía más. En Corea del Sur, donde estas técnicas de creación de contenido son muy populares, la youtuber Rui ha confesado ser una humana virtual.

Es humana porque es una persona real de carne y hueso, pero también es virtual porque lo que el espectador ve es casi todo producto de la tecnología. En lugar de utilizar la cirugía plástica para construir un aspecto más acorde a los estándares de belleza actuales, la tecnología genera encima del rostro una imagen nueva.

Son los famosos deepfakes los que consiguen este efecto. Los algoritmos de inteligencia artificial que permiten generar por ordenador caras que no existen y darles vida. Al igual que algunas de estas redes neuronales pueden convertir a cualquiera en un dibujo animado y respetar los movimientos de la persona, esta tecnología consigue dar un rostro nuevo a la cantante.

La diferencia con las populares aplicaciones de deepfakes que están surgiendo, es que el efecto conseguido para el canal de Rui es impresionante. El trabajo tiene la firma de DOB Studio y sin el video explicativo, pocas personas por no decir ninguna hubieran detectado que se trataba de una cara falsa.

De esta forma, también se puede preservar la identidad del artista, como un alter ego virtual que protege la identidad real. No obstante, la empresa que proporciona la tecnología no ha dado pruebas del proceso creativo, simplemente aseguran que esa no es si cara original. Pretenden lanzar un servicio personalizado en 2022 para trabajar con otros humanos virtuales.

El impacto en las personas

Los influencers virtuales, creados por completo por ordenador o a medias, no se libran de las críticas que más se achacan a las redes sociales. Un informe interno de Facebook revela el impacto negativo que tienen las redes sociales, principalmente Instagram, en la salud mental de las personas.

La perfección que se intenta reflejar en las publicaciones de estas redes sociales no suele coincidir con la realidad, mucho menos cuando se trata de personas creadas por ordenador. Un mundo que crea unas expectativas difíciles de alcanzar para la mayoría, así el informe de Facebook asegura que un "32% de chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram les hace sentir peor".

The Wall Street Journal ha tenido acceso a este informe que contradice el discurso público que mantiene la compañía a favor de las redes sociales. En el estudio realizado por Facebook se refleja la toxicidad que transmite Instagram. "Las comparaciones con lo que ven en Instagram pueden alterar el modo en que las jóvenes se perciben y describen a sí mismas" afirma el informe.

En todos los casos expuestos en párrafos anteriores, los perfiles en redes sociales o páginas web indican de alguna manera que son irreales. En la última semana Twitter ha puesto en marcha un sistema para etiquetar a los bots buenos que tuitean en su red social. Los bots malos que fingen ser personas reales para difundir información falsa, son más difíciles de detectar, y se han convertido en un problema a erradicar en estas plataformas.

A la par, un buen número de proyectos trabajan en herramientas para detectar los deepfakes. Cuando llegue el momento de detectar personajes virtuales ocultos (que ya ha llegado) en las redes sería necesario contar con esta tecnología, que deberá mantenerse en constante evolución para seguirle el ritmo a los programas de inteligencia artificial que no paran de mejorar.

