No es Tom Cruise aunque lo parezca: este tiktoker arrasa con un deepfake que lo clona

La tecnología deepfake no ha acabado de cuajar en España, al menos de forma activa (salvo en contadas ocasiones). No por ello dejamos de maravillarnos cuando vemos montajes con inteligencia artificial especialmente creíbles. Es el caso del tiktoker @deeptomcruise, que en su perfil de TikTok está lanzando vídeos virales haciéndose pasar por Tom Cruise.

El creador de contenido está haciéndose viral de forma muy rápida, gracias a vídeos en los que él mismo se graba haciendo actividades cotidianas, pero con la cara y con la voz del actor de Hollywood. En ellos, un elaborado deepfake le pone cara y voz al usuario emulando al actor de 58 años.

Sus vídeos ya acumulan varios millones de visitas y si bien es cierto que revisando de cerca los metrajes podemos ver los fallos de sus obras, son tan creíbles que cuesta pensar que esto no es un troleo de Cruise.

El tiktoker que usurpa a Tom Cruise

Uno de sus vídeos más famosos es una clara demostración de sus habilidades. El usuario habla unos segundos a cámara, para luego ponerse a jugar al golf. La clave está en que la voz es casi idéntica a la de Tom Cruise y, sobre todo, la cara. El deepfake está tan logrado que casi parece que el propio actor se haya puesto a jugar.

No obstante, vemos claros indicios de que es un deepfake. El primero es el ingenio; el usuario detrás de la cuenta se pone unas gafas y una gorra casi de forma inmediata después de hablar para ocultar los posibles fallos del engaño. Así, nos quedamos con la idea de que es Tom Cruise el que habla y no el creador de la cuenta.

Luego están los detalles. Pasando el vídeo frame a frame, notamos que en ocasiones aparecen fallos leves, como que las gafas de sol desaparecen momentáneamente o deformaciones en la cara muy insignificantes, producto de la inteligencia artificial haciendo su trabajo.

Sin embargo, da igual, ya que la iluminación y el seguimiento de la cara son casi perfectos. La voz no es exactamente igual a la de Cruise, pero da perfectamente el pego. Lo sobrecogedor de este asunto es que si bien esta cuenta deja claro que no es Tom Cruise quién la administra, otros usuarios con los mismos conocimientos y técnica que @deeptomcruise podrían hacerse pasar por el artista para conseguir rédito en redes sociales.

Esta cuenta podría desaparecer, ya que en los términos de servicio de TikTok se especifica que el usuario no puede "hacerse pasar por otra persona o entidad, o declarar falsamente o tergiversar su afiliación con cualquier persona o entidad [...]". No obstante, dado que esta es una cuenta que aparentemente se basa en el entretenimiento, es probable que no ocurra nada con ella.

También te puede interesar...