El CEO de TkTok promete que los datos de millones de usuarios en EEUU se quedarán en el país

TikTok está viviendo la que es quizás la semana más tensa de su historia. El CEO de la plataforma, Shou Zi Chew, tuvo que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos para responder a los alegatos de los políticos norteamericanos referentes a cuestiones de seguridad. Preguntas que además de ejercer una fuerte presión sobre el CEO de la red social, resultaron ser rocambolescas y objeto de mofa. No obstante, eso ha servido para que TikTok mueva ficha: promete alejar los datos de los usuarios de EE.UU fuera de China.

En el tensísimo cara a cara entre los legisladores estadounidenses y el CEO, Shou Zi Chew no solo negó completamente las acusaciones de los mismos sobre las supuestas conexiones entre ByteDance, la empresa matriz de TikTok, sino que prometió mantener alejados de China los datos de los más de 150 millones de usuarios que tiene el país actualmente.

Ha asegurado que TikTok "no será manipulada por ningún gobierno" y para ello, ha anunciado el llamado 'Proyecto Texas'. Un plan que tendrá un coste de 1,5 mil millones y que buscará pasar todos los datos de los usuarios de Estados Unidos a Oracle, para mantener el acceso de los datos de EE.UU por una entidad norteamericana y administrada por empleados americanos.

TikTok, en peligro

Según ha descrito Shou Zi Chew, el Proyecto Texas hará que el acceso a los datos de los 150 millones de usuarios de Estados Unidos sea administrado por una entidad llamada TikTok US Data Security, que será completamente independiente de ByteDance. Además, será monitoreada por observadores externos, que verifiquen que, efectivamente, se está haciendo un buen trato de estos datos.

Establece un "cortafuego" de los datos estadounidenses para mantenerlos, tal y como explicó el CEO, en suelo estadounidense. "Por una empresa estadounidense, supervisada por personal estadounidense". De hecho, a partir de octubre, los datos de los nuevos usuarios de Estados Unidos en TikTok se almacenaron dentro del país, y la compañía comenzó este mismo mes a eliminar datos históricos de los usuarios pasados de servidores fuera de Oracle.

El Proyecto Texas lleva en desarrollo desde al menos 2020, fecha en la que Trump intentó mediante órdenes ejecutivas prohibir por completo TikTok. Dos órdenes ejecutivas que, como ya sabemos, fueron negadas. Desde entonces, este proyecto ha sido la punta de lanza de los esfuerzos de la compañía por intentar evitar la prohibición de TikTok, a la que se habría apuntado incluso la propia administración de Joe Biden.

La idea general del proyecto es que todos los datos de los usuarios de Estados Unidos pasen por servidores estadounidenses, en una entidad estadounidense y separada completamente de ByteDance, manejada por usuarios estadounidenses y que se quede dentro del país, sin ninguna conexión con Beijing.

Apaciguar el fuego

Zi Chew cargó en duras declaraciones contra la iniciativa de prohibición que los legisladores estadounidenses intentan llevar a cabo. Aseguró que imponer un veto a TikTok sería una afrenta contra la economía y la libertad de expresión. "Hay cerca de 5 millones de negocios estadounidenses, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento". Además, recordó la ya famosa cifra de 150 millones de usuarios en todo el territorio estadounidense.

Pero fue más allá. Además de recordar que él es de Singapur y que reside en su país (y que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur), hizo hincapié en que ByteDance no está bajo la "propiedad o el control del Gobierno chino". Mientras los legisladores aseguraban abiertamente que ByteDance era una empresa controlada por el Partido Comunista de China, este aseguró que ByteDance era una empresa privada.

En palabras de Chew: "No tengo pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos. Nunca nos lo han pedido". Ante la pregunta de si ByteDance había espiado a estadounidenses, su respuesta fue algo más ambigua. "No creo que 'espiar' sea la forma más adecuada de describirlo". Junto a los legisladores se encuentra Joe Biden, que ha amenazado a ByteDance con prohibir la red social si no vende sus acciones en la aplicación.

Pero de forma paralela, numerosas esferas políticas de Estados Unidos (incluyendo la dirección administrativa del Congreso) han vetado la descarga y el uso de TikTok de los móviles gubernamentales. En enero y marzo se presentaron proyectos de ley que buscaban prohibir la aplicación en todos los dispositivos gubernamentales del país.

Por último, cabe destacar que el comité de Energía y Comercio de la Cámara de los Representantes al que se enfrentó Chew ha sido objeto de mofa y burla en las últimas horas. Y es que debido a las rocambolescas preguntas de los legisladores, muchos internautas han puesto de manifiesto la ambigüedad de los argumentos de los mismos para acusar a TikTok de tener conexiones con Beijing, además de la simpleza de las preguntas realizadas al CEO de la plataforma.

