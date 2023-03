Borrón y cuenta nueva: TikTok por fin deja reiniciar los intereses para mostrarte vídeos nuevos

C. Flores

Mientras Reino Unido y Estados Unidos empiezan a tomar medidas contra TikTok, la aplicación de vídeo se ha actualizado para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: ofrecer contenido interesante para el usuario, lo que le ha permitido enganchar a cada vez más usuarios en España.

El algoritmo de TikTok es adictivo, eso sí, siempre y cuando el usuario consigue entrenarlo y adaptarlo. Es una de las razones que explican su éxito. Ahora TikTok ha anunciado una nueva función que permite a los usuarios actualizar el feed Para ti (la ventana en la que la aplicación va sugiriendo vídeos de cuentas que el usuario no sigue) si entiende que los vídeos que ve ya no le parecen relevantes.

El algoritmo de TikTok muestra más vídeos sobre un tema concreto con el que el usuario haya interactuado, ya sea compartiendo, dándole a me gusta o comentando. Más allá de marcar este tipo de vídeos como 'No me interesa', filtrar automáticamente los vídeos que utilicen hashtags o frases específicas de su feed o bloquear sonidos determinados.

Ahora cuando está activada la nueva función, permite ver el contenido del Feed Para Ti como si el usuario acabara de registrarse en TikTok. Es en ese momento en el que el sistema de recomendaciones de la plataforma comenzará a mostrar más contenido basándose en las nuevas interacciones. TikTok explica que la nueva funcionalidad no anula ninguna configuración que ya se haya elegido, así como tampoco afecta a las cuentas seguidas.

Cómo activarlo

De este modo TikTok 'recupera' una funcionalidad que estaba en los orígenes de la app, cuando se podía consultar el feed Para ti sin necesidad de estar identificado con una cuenta en la aplicación. Entonces, la forma de reiniciar por completo los intereses en la aplicación era desinstalando y volviendo a instalar la app, algo que ahora no pasa al necesitar estar registrado.

Para activar la nueva funcionalidad bastará con ir a Ajustes y privacidad, una vez ahí habrá que pulsar sobre Preferencias de contenido y pulsar sobre refrescar Para ti. Una vez que se pulse sobre dicho botón, el contador del interés del usuario empezará desde cero y TikTok comenzará a mostrarle contenido como si usase la aplicación por primera vez.

Ante los patrones repetitivos

Los patrones repetitivos son un arma de doble filo para TikTok. Por un lado sirve para crear tendencias que espolean la popularidad de ciertas cuentas, y por otro lado pueden resultar repetitivas y monótonas para los usuarios.

"Un reto intrínseco que propone cualquier sistema de recomendación es garantizar que la amplitud de los contenidos ofrecidos al usuario no sea demasiado limitada ni demasiado repetitiva. TikTok está centrado en este reto, y trabaja para diseñar un sistema que intercala una variedad de temas. Por ejemplo, no suele ofrecer a los usuarios dos vídeos seguidos del mismo creador o con el mismo sonido, e intenta evitar mostrar algo que ya se haya visto anteriormente", explica la app de vídeo.

Por otro lado, la compañía ha explicado que trabaja eliminando vídeos que infrinjan las normas, poniendo límites a los contenidos que considera que no son apropiados para el gran público, minimizando las recomendaciones a temas con "impacto" negativos —pese a que se vean mucho—, así como tratando de diferenciar entre contenido adulto y adolescente.

"Gracias a este sistema, más de 65.000 vídeos sobre cirugía estética quedaron excluidos de la experiencia visual de los adolescentes en los dos primeros meses del año", puntualiza la aplicación.

