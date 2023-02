Todos los datos que TikTok sabe de ti: desde tus mensajes privados al ritmo al que tecleas

Que TikTok está en la mira de muchas organizaciones, gobiernos y países de todo el mundo no es un misterio. Esto ha provocado situaciones ya vistas en España tremendamente curiosas, como la Comisión Europea prohibiendo a sus trabajadores el instalar TikTok en sus teléfonos para evitar ciberataques. No es la única entidad internacional en hacer esto, y aunque Bruselas no ha especificado el porqué concreto de esta decisión, aseguran que es para reforzar la ciberseguridad de la institución. Pero ¿qué recoge exactamente de ti TikTok?

En el imaginario de muchos, TikTok es una aplicación china que al menos sobre el papel recoge bastantes datos del usuario. Este es uno de los motivos que esgrimen políticos estadounidenses para intentar prohibir la aplicación. No obstante, TikTok tiene un apartado completamente dedicado a sus políticas de privacidad, exponiendo lo que, al menos sobre el papel, la app recopila en forma de datos.

¿Qué tiene que decir TikTok al respecto de esto? Y es que la aplicación de ByteDance ha determinado de forma clara y abierta que estos datos se consiguen gracias a proveedores de servicios que ayudan a la aplicación a "proporcionar, apoyar y desarrollar la plataforma y entender cómo se utiliza". Así, esta información presta servicios de todo tipo; desde alojamiento en la nube hasta entrega de contenidos.

Datos recogidos de TikTok

TikTok comienza asegurando que la información que el usuario proporciona, así como la información recopilada de forma automática y la información de otras fuentes se comparte con estos proveedores según sea necesario para que estos puedan prestar sus servicios.

Pero primero ¿qué información exactamente se recopila? TikTok la divide en estos 3 estadios; información proporcionada por el usuario, la recopilada automáticamente y la de otras fuentes. Primero, comencemos por la información recopilada de forma manual por el usuario:

Información de perfil: al crear la cuenta, el usuario proporciona datos como la fecha de nacimiento, el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o número de teléfono y contraseña.

al crear la cuenta, el usuario proporciona datos como la fecha de nacimiento, el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o número de teléfono y contraseña. Mensajes directos: el contenido del mensaje, los metadatos asociados y prácticamente todo su contenido. Se hace para evitar el spam, detectar delitos o para "proteger" a los usuarios.

el contenido del mensaje, los metadatos asociados y prácticamente todo su contenido. Se hace para evitar el spam, detectar delitos o para "proteger" a los usuarios. Contactos: solo si se deciden importar contactos, para establecer conexiones o para sugerir cuentas.

solo si se deciden importar contactos, para establecer conexiones o para sugerir cuentas. Información de compra: para realizar pagos, incluyendo datos de tarjeta de pago o datos de método de pago de terceros.

para realizar pagos, incluyendo datos de tarjeta de pago o datos de método de pago de terceros. Encuestas, sondeos y promociones: la información de participación en prácticamente cualquier encuesta, sondeo, promoción, concurso, evento...

la información de participación en prácticamente cualquier encuesta, sondeo, promoción, concurso, evento... Información de contacto: cuando el usuario se pone en contacto con TikTok, incluyendo documentos de identidad, pruebas de edad, etcétera.

No obstante, de esta lista el punto más importante es la del contenido de usuario. Este comprende, lógicamente, todo el contenido que se crea o publica a través de TikTok. Incluso si no es un usuario, la información sobre una persona puede aparecer en los contenidos creados o publicados. Se recopila una gran cantidad de información, incluyendo en la precarga del momento de creación de contenido como la importación o la carga, independientemente de si finalmente se publica el contenido.

En este apartado, TikTok también admite recopilar el contenido del portapapeles del dispositivo (si se decide copiar y pegar contenido en, o desde la plataforma o compartir contenido entre esta y una plataforma de terceros) e incluso recopilar información de ubicación, ya sean "atracciones turísticas, tiendas u otros puntos de interés". Eso siempre que el usuario se decida a dar su información de ubicación en TikTok.

TikTok logo. Dado Ruvic Thomson Reuters

Por otro lado, se recoge de forma automática información técnica sobre el dispositivo que incluye el modelo, el sistema operativo, "los patrones o ritmos de pulsación de las teclas", la dirección IP y el idioma. Se le asigna al usuario un ID de dispositivo y usuario, y cuando el usuario se conecta desde varios dispositivos, se usa dicha información para identificar dicha actividad "en todos los dispositivos, con el fin de ofrecerle una experiencia de conexión fluida y por motivos de seguridad". Pero hay más:

Información sobre la ubicación aproximada usando información técnica, incluyendo los servicios de localización para TikTok.

usando información técnica, incluyendo los servicios de localización para TikTok. Información de uso sobre "la forma en la que [el usuario] participa en la plataforma, incluyendo la información sobre el contenido, la duración, la frecuencia de uso, las interacciones" e incluso el historial de búsqueda. Dentro de esta información se detectan características y rasgos de los vídeos, identificando objetos y países, la existencia o ubicación dentro de una imagen de un rostro "u otras partes del cuerpo".

sobre "la forma en la que [el usuario] participa en la plataforma, incluyendo la información sobre el contenido, la duración, la frecuencia de uso, las interacciones" e incluso el historial de búsqueda. Dentro de esta información se detectan características y rasgos de los vídeos, identificando objetos y países, la existencia o ubicación dentro de una imagen de un rostro "u otras partes del cuerpo". Información inferida, infiriendo atributos como la edad y el sexo así como los intereses al usuario, a partir de la información que tienen de él. Así, se mantiene la seguridad en la plataforma y se moderan contenidos, además de ofrecer anuncios personalizados.

infiriendo atributos como la edad y el sexo así como los intereses al usuario, a partir de la información que tienen de él. Así, se mantiene la seguridad en la plataforma y se moderan contenidos, además de ofrecer anuncios personalizados. Cookies, para entre otras cosas recordar las preferencias del idioma y "asegurarnos de que [el usuario] no vea el mismo vídeo más de una vez", además de para "fines de marketing".

Por último, está la información de otras fuentes. Primero, está la información de socios publicitarios; los anunciantes y socios de medición y datos comparten información con TikTok, como identificadores móviles para la publicidad, direcciones de correo electrónico codificadas con hash o información de eventos sobre las acciones que el usuario "ha realizado fuera de la plataforma".

Por otro lado, está la información de plataformas de terceros, que proporcionan información (dirección de correo electrónico, ID de usuario y perfil público) en el mismo momento en el que el usuario decide registrarse o iniciar sesión en TikTok usando funciones de inicio de sesión proporcionadas por esos terceros. Se recibe también la información de contacto que se tiene sobre el usuario o que tienen estos terceros cuando este u otro usuario sincroniza la información de contacto con la plataforma.

Logo de TikTok en un fotomontaje. Manuel Fernández Omicrono

Dentro de estas plataformas de terceros, TikTok asegura que cuando el usuario interactúa con un servicio de terceros (apps, sitios web...) que integre las herramientas para desarrolladores de TikTok, recibirán información. "Por ejemplo, esto sucederá si inicia sesión en otra plataforma con su cuenta de TikTok o si utiliza el botón «compartir» de TikTok en una plataforma de terceros para compartir contenido desde allí a la plataforma".

Finalmente, y dentro de la información proporcionada por otras fuentes, se encuentra el apartado "Otros". Aquí, TikTok define que la plataforma podrá recibir información sobre el usuario de "otros", por ejemplo, cuando "se incluya o mencione [al usuario] en el contenido de usuario, en los mensajes directos, en una queja, recurso, solicitud o comentario enviado por otro usuario o un tercero, o si un usuario nos proporciona la información de contacto [del primer usuario]".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan