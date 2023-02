El truco de WhatsApp para cotillear si un contacto tiene guardado tu número de teléfono en su móvil

Si hay una aplicación que no falte en prácticamente ningún móvil de España, esa es WhatsApp. Una app que permite estar en contacto directo y de forma sencilla con familiares y amigos; y que acostumbra a lanzar actualizaciones cada poco tiempo para mejorar la experiencia: recientemente trajo la opción de transformar los audios a textos sin instalar nada. Pero son realmente los trucos los que permiten exprimirla al máximo, como uno para averiguar si un contacto no tiene guardado tu número.

Existen ocasiones en las que se necesita saber, por el motivo que sea, si un amigo o persona tiene realmente guardado tu número de teléfono en su lista de contactos en WhatsApp. La manera más sencilla sería preguntarle directamente, pero si no se tiene confianza, siempre se puede verificar esto a través de este truco; con el que no es necesario instalar ninguna otra aplicación de terceros.

Para comprobar si una persona ha decidido no agendarte en su lista de contactos basta con hacer uso de una de las funciones nativas más conocidas de la aplicación de Meta; aunque esta característica no se ha diseñado para este propósito. Por tanto, y a diferencia de otros atajos, se trata de un truco totalmente seguro de realizar y está disponible tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iPhone.

¿Cómo funciona?

WhatsApp no ofrece de forma directa si una persona ha decidido guardar tu número en su lista de contactos o si, por el contrario, no lo ha hecho. Pero gracias a este truco es posible conocerlo de forma sencilla y en apenas unos pocos pasos. En este caso, hay que aprovechar la función de 'listas de difusión', que también puede servir para conocer quién tiene tu número sin que lo sepas.

Las 'listas de difusión' son una herramienta de WhatsApp que permite enviar mensajes de texto o multimedia a varios contactos a la vez -concretamente a un total de 256 personas- y, una vez utilizada, se puede volver a difundir un mensaje a los mismos destinatarios sin tener que volver a seleccionarlos uno por uno. Guarda un cierto parecido con los grupos, solo que en este caso los destinatarios verán los mensajes en el chat individual con el emisor y sus respuestas no se envían a otros destinatarios de la lista.

Listas de difusión en WhatsApp. N.C. Omicrono

Esto quiere decir que esos contactos no sabrán que les enviaste un mensaje mediante una 'lista de difusión' a no ser que tú mismo se lo comentes. Para comprobar si una persona determinada no tiene guardado tu número de teléfono lo que hay que hacer es crear una nueva 'lista de difusión', seleccionarlo junto a otro contacto y enviar un mensaje, el que sea.

La clave del truco está en que solamente los destinatarios que tengan tu número de teléfono guardado en sus listas de contactos podrán recibir el mensaje. Una vez enviado y tras dejar pasar unos minutos, tan sólo queda pulsar durante unos segundos sobre el mensaje y seleccionar 'Info' para ver los detalles. Si el nombre de esa persona de la que sospechas no aparece en ninguna parte significa que no te tiene guardado.

[El truco de WhatsApp para leer los mensajes eliminados sin tener que descargar ninguna app]

Por el contrario, en el caso de que sí lo reciba, aunque no lo lea, quiere decir que sí tiene tu número en su lista de contactos. Si apareciera un solo tick en el mensaje puede ser también síntoma de que no te tiene agendado o que su dispositivo no esté conectado a Internet, por lo que recibirá el mensaje en cuanto acceda a WhatsApp. Por ese motivo, y para salir de dudas, es importante consultar la información del mensaje pasado un buen rato y no al instante.

¿Cómo se crean?

Las 'listas de difusión' son una herramienta realmente interesante para esos casos en los que se quiere que un mensaje importante llegue a muchas personas sin necesidad de tener que crear un grupo para ello ni estar copiando y pegando el mismo texto en cada una de las conversaciones de WhatsApp.

Para crear una 'lista de difusión' hay que pulsar en los tres puntos verticales que aparecen en la ventana de chats de WhatsApp y que están ubicados en la parte superior derecha. En ese momento se abrirá un menú, en el que hay que seleccionar 'Nueva difusión' y elegir los contactos a los que se les quiere enviar el mensaje, para luego tocar en 'Crear'. Después tan sólo queda enviar el contenido que se desee a esas personas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan