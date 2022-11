El truco de WhatsApp para averiguar quién te ha bloqueado de sus estados para que no los veas

WhatsApp, la app de mensajería estrella en España, continua lanzando nuevas funciones con el objetivo de ser lo más completa posible; y lo último en llegar ha sido una pantalla de bloqueo para que no puedan cotillear los mensajes en el ordenador. Pero aun así, como mejor partido se le saca es haciendo uso de sus múltiples trucos, como uno muy popular que permite cotillear quién ve tu perfil en todo momento u otro menos conocido para averiguar si alguien te ha bloqueado de sus estados para que no los veas.

En el año 2017, y tras el éxito de las 'Stories' de Instagram, WhatsApp lanzaba su propia propuesta: los estados. Una función similar a la de la red social de fotografía que permite a los usuarios compartir durante 30 segundos un vídeo, una imagen, texto o un GIF que se elimina automáticamente una vez pasadas las 24 horas desde su publicación. Una de las principales características de estas 'historias' es que la app propiedad de Meta permite escoger con quién compartirlas y con quién no.

Por tanto, se puede dar el caso de que un contacto de tu agenda haya seleccionado que tú no puedas ver lo que está compartiendo en sus estados. Pero gracias a un truco poco conocido ahora es posible saber si una persona te ha bloqueado de sus historias de WhatsApp y para ello no hace falta descargarse ninguna aplicación ni archivos de terceros, sino que se aprovecha un pequeño error de la propia app de mensajería que aún no se ha solucionado.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para llevar a cabo este truco es necesario utilizar WhatsApp Web, ya que el error tan sólo está activo en esta plataforma y no en las aplicaciones para móviles Android o iPhone. En la actualidad se puede utilizar la app de mensajería en hasta cuatro dispositivos vinculados a la vez sin necesidad de tener el teléfono conectado y el proceso es sencillo.

Primero hay que abrir la aplicación de WhatsApp en el móvil y tocar en el icono de configuración o de más opciones para acceder a la pestaña de 'Dispositivos vinculados'. En ese momento apenas queda pulsar con el dedo en 'Vincular un dispositivo' y escanear con la cámara del teléfono el código QR que aparecerá en la pantalla, en este caso del ordenador.

La sección de estados en WhatsApp Web. N.C. Omicrono

Una vez esté vinculada la cuenta con WhatsApp Web, hay que esperar a que ese contacto de tu agenda del teléfono que te ha bloqueado de sus estados publique una fotografía o vídeo mediante esta función. Algo que tendrás que ir comprobando por tu cuenta. Si dicha historia no aparece en la aplicación del teléfono móvil, pero sí en la del ordenador justo en el apartado de estados -representado por un círculo a la derecha de la foto de perfil-, quiere decir que esa persona te ha vetado para que no veas dicho contenido.

Es importante destacar que en ningún momento podrás ver el contenido que ese contacto ha publicado, sino que con este truco solamente aparecerá que dicha persona ha publicado algo a una hora determinada, que sirve para saber si te ha bloqueado. Por el momento este error de WhatsApp Web no se ha corregido, por lo que hay que estar pendiente ya que es posible que la compañía termine arreglándolo.

Que uno no pueda ver el estado de una persona de su agenda del teléfono tiene dos posibles explicaciones. La primera es que dicho contacto te haya bloqueado directamente en la aplicación, mientras que la otra es que haya accedido a los ajustes para cambiar la privacidad de ese contenido. Aquí la app deja elegir que sea visible para todos, que solamente determinadas personas no lo puedan ver o compartirlos únicamente con ciertos contactos.

Cómo ver los estados

Al igual que existe un truco para descargar los estados de alguien, también hay otro que permite conocer el contenido publicado por una persona que te haya bloqueado. Si se tiene curiosidad por saber qué ha compartido, es necesario contar con la ayuda de un amigo que también guarde en su teléfono el número de ese contacto. En ese momento deberá abrir la historia para verla y pulsar en 'Responder' y etiquetarte.

Con esta técnica terminarás recibiendo un mensaje en el que se muestra el contenido del estado. La otra forma es pedirle directamente a ese amigo en común que tome una captura de pantalla de la historia y la comparta contigo, que es ideal para que la otra persona no se entere, ya que WhatsApp nunca avisa cuando se realizan capturas.

