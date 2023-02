El truco de WhatsApp para ocultar a un contacto sin tener que bloquearlo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en todo el mundo, trajo recientemente a España una de sus funciones más esperadas: la posibilidad de enviarse mensajes a uno mismo. A pesar del esfuerzo de Meta por actualizar constantemente la herramienta, lo cierto es que son los trucos los que realmente permiten sacarle el máximo provecho, como uno para leer los mensajes eliminados sin descargar ninguna app u otro para ocultar a un contacto sin tener que bloquearlo.

La herramienta cuenta de forma nativa con una opción que permite bloquear a contactos para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp. Al ser una de las aplicaciones de chat que más usuarios tiene, también dispone de una variedad de trucos, por lo que es posible saber si alguien te ha bloqueado de manera rápida e infalible. Para evitar posibles riñas, cabe la posibilidad de utilizar un atajo para ocultar a una persona sin tenerla vetada en la app.

En ciertas ocasiones se siente la necesidad de ocultar un contacto en WhatsApp, por el motivo que sea, para que no aparezca su conversación en la aplicación. Para ello, la opción más habitual suele ser bloquearlo. Sin embargo, con este truco se puede hacerle desaparecer de la herramienta sin necesidad de tener que llegar hasta tal extremo. Un atajo que es poco conocido y muy sencillo de realizar.

¿Cómo funciona?

Antes de nada, hay que tener en cuenta es que este truco es totalmente seguro de hacer, ya que no requiere la descarga de ninguna otra aplicación ni archivos de tercero, sino que aquí se utiliza únicamente una función nativa de los teléfonos móviles. Esto quiere decir que el atajo está disponible tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iPhone.

Si por alguna razón no quieres seguir hablando con una persona en WhatsApp, pero no quieres tener que bloquearle, siempre puedes ocultarle con este atajo que se completa en unos pequeños pasos. Lo primero que se debe hacer es abrir la aplicación de 'Contactos' del teléfono móvil y buscar a esa persona que se quiera hacer desaparecer de la app de mensajería de Meta.

Los ajustes para cambiar el número de un contacto en Android. N.C. Omicrono

Una vez encontrado, simplemente hay que darle al botón de 'Editar' el contacto y acudir a la sección en la que aparece su número de teléfono. Para ocultarlo en WhatsApp es tan simple como eliminar el prefijo de ese número, que en el caso de España es +34. Por ejemplo, si se tiene guardado como +346XXXXXXXX, hay que dejarlo sólo con el símbolo '+', es decir, +6XXXXXXXX.

En el caso de que el número esté guardado sin prefijo, solamente hay que añadir el símbolo '+' al inicio del número de teléfono de esa persona. Siguiendo esos pasos, y al no tener un prefijo, WhatsApp no podrá reconocer el número, lo que significa que esa persona desaparecerá de tu lista en la aplicación.

Además, se conservará su número de teléfono en la agenda del móvil, por lo que sí se le podrá llamar; aunque no será posible tenerlo o escribirle en WhatsApp, y a ese contacto no le aparecerá que le has bloqueado. En el caso de que se quiera volver a chatear con esa persona en la aplicación de mensajería, basta con volver a colocar el prefijo a su número.

Otra alternativa

Cuando se bloquea a un contacto en WhatsApp, éste no podrá llamarte ni enviarte mensajes. Tampoco tendrá acceso a determinada información tuya, como la última conexión, si estás en línea o la foto de perfil o estados. La acción de bloquear a una persona en la app no lo elimina de la lista de contactos del teléfono, por lo que si se quiere llegar a ese caso hay que hacerlo manualmente en la app 'Contactos'.

En el caso de que se quiera ocultar y se quiera seguir viendo la conversación, aunque sea a escondidas, existe la opción de archivarlo. Se trata de una función de WhatsApp que permite esconder un chat individual o grupal de la lista de conversaciones, aunque no la elimina. Para ello, hay que ir a dicho chat, hacer clic en 'Menú' (los tres puntos en Android) y luego en 'Archivar chat'. Para deshacerlo hay que repetir la misma acción y seleccionar 'Desarchivar chat'.

