El truco de WhatsApp para averiguar si alguien está cotilleando tu cuenta

WhatsApp, que dejará activar los mensajes que se autodestruyen en todos los chats que se quiera a la vez, es la aplicación de mensajería más utilizada en España. Sin embargo, no es la app más completa, de hecho, aún no tiene funciones que sí se pueden encontrar en Telegram, su gran competidor; como editar los mensajes una vez enviados (aunque ya trabajan en ello). Por ese motivo, realmente son los trucos los que permiten sacarle el máximo partido, como uno para averiguar si alguien está espiando tu cuenta.

[El truco de WhatsApp para grabar una llamada sin que la otra persona lo sepa]

La aplicación propiedad de Meta, anteriormente conocida como Facebook, cuenta con una variedad de beneficios, como estar en contacto de manera directa y rápida con tus seres queridos. Sin embargo, esto no quita que haya muchas personas que hagan un mal uso de esta herramienta. Un ejemplo de ello es que se puede emplear para espiar las conversaciones de otros sin que se enteren; algo que es completamente ilegal.

Por suerte, WhatsApp cuenta con un truco poco conocido que permite saber si te están espiando la cuenta y tus chats. Un atajo que, a diferencia de otros, es totalmente seguro de realizar, ya que no requiere la instalación de ningún programa o aplicación de terceros; sino que para ello se utiliza una función nativa de la propia app de mensajería.

¿Cómo funciona?

Hay ciertas pistas que pueden desvelar si alguien está espiando tus conversaciones de WhatsApp. Por ejemplo, si se nota que la batería del teléfono móvil se agota más rápido de lo normal o si suenan las notificaciones y al abrir la aplicación no aparece ningún mensaje nuevo por leer. Otra señal es si la pantalla del smartphone se calienta en exceso incluso cuando no se está usando.

Si te sucede algunos de estos problemas, lo más seguro es que te estén espiando. Por suerte, en la actualidad existe en WhatsApp una manera rápida para salir de dudas: comprobar cuántas sesiones hay abiertas con tu cuenta. Algo que se puede hacer directamente desde la propia aplicación de mensajería y siguiendo apenas unos sencillos pasos.

Los ajustes de WhatsApp. Nacho Castañón Omicrono

WhatsApp tiene una función que permite vincular cuatro dispositivos a tu teléfono para usar WhatsApp en las versiones Web, de escritorio en el PC y en otros aparatos, como una tablet. Cada uno de estos dispositivos se conecta a la app de mensajería de forma independiente -por lo que no se necesita que el móvil esté conectado-, manteniendo el mismo nivel de privacidad y seguridad mediante el cifrado de extremo a extremo.

Una función que es la que te puede avisar de si alguien está espiando tu cuenta. Para averiguarlo hay que ingresar en WhatsApp y acceder a los 'Ajustes', que en el caso de usar un móvil Android se hace mediante los tres puntos verticales; y en iPhone con pulsar en la pestaña de 'Configuración', que se encuentra al lado de 'Chats'. El siguiente paso es acceder a 'Dispositivos vinculados'.

Los ajustes de WhatsApp en Android. Manuel Fernández Omicrono

Al entrar, en ese momento aparecerá un listado con todas las sesiones activas y cuándo se han conectado; aunque no se puede descubrir el dispositivo en el que WhatsApp está vinculado. En el caso de detectar algún ordenador o móvil que no conoces, quiere decir que tu chat está activo en otro dispositivo que no es tuyo y, por tanto, te están espiando.

¿Qué hacer si te espían?

En el caso de que en el listado aparezca un dispositivo desconocido, es importante eliminarlo lo antes posible. Para ello basta con pulsar sobre él y tocar en 'Cerrar sesión'. De esta manera, se le cierra el paso a esa persona que estaba cotilleando tus conversaciones, ya que no podrá volver a verlas.

Para mantener la cuenta más segura, WhatsApp recomienda activar las notificaciones 'push' en el teléfono para que, en caso de ver un dispositivo vinculado que no se reconozca, tocar en ella para revisarlo y eliminarlo. Otra opción es mirar con regularidad la sección de 'Dispositivos vinculados', aunque la app desconecta de manera automática los dispositivos después de 30 días de inactividad.

Cerrar sesión cada vez que se deje de usar WhatsApp Web (y más si se comparte ordenador) y no dejar abandonado y encendido el teléfono móvil son otras alternativas para evitar que espíen tus chats. También se puede recurrir a la verificación en dos pasos o al bloqueo de las conversaciones mediante código PIN o huella dactilar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan