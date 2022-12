El truco de WhatsApp para saber quién te ha bloqueado de forma rápida e infalible

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en España y que sufrió recientemente una brecha de seguridad en la que se filtraron números de forma masiva, tiene en los trucos su mejor arma para sacarle todo el partido. Una herramienta que cuenta con atajos de todo tipo, como uno para ver quién cotillea tu perfil en cada momento u otro para saber quién te ha vetado de sus estados para que no los veas. En esta ocasión, se ha dado a conocer otro para averiguar quién te ha bloqueado de forma rápida e infalible.

La opción de bloquear a un contacto de WhatsApp es una de las funciones estrella de la app de mensajería, ya que supone una buena forma de dejar de tener contacto con aquellas personas de las que, por algún motivo, no se quiera saber nada o que suelen inundar la conversación con mensajes molestos. Si se opta por vetar a un determinado usuario, éste ya no podrá escribirte ni llamarte ni ver tus actualizaciones de estado y viceversa.

Con la idea de proteger la privacidad de los usuarios, la aplicación de Meta no avisa en ningún momento sobre si alguno de tus contactos te ha bloqueado. Sin embargo, existe un truco poco conocido que permite averiguarlo sin apenas esfuerzo y de forma segura. En esta ocasión, y a diferencia de otros atajos, para llevarlo a cabo no hace falta descargar ninguna app ni archivo de terceros, sino que aquí se utiliza únicamente una función nativa de WhatsApp.

¿Cómo funciona?

Cuando se bloquea a una persona en WhatsApp, existen una serie de pistas que le pueden servir para darse cuenta de ello, aunque esto implica realizar varios pasos. Por ejemplo, tiene que meterse en tu perfil para comprobar si puede ver tu fotografía, las actualizaciones de los estados, mirar si recibes sus mensajes o si le apareces cuando estás en línea. En caso negativo, puede saber que está vetado. Pero este nuevo truco permite averiguarlo realizando un único movimiento.

El funcionamiento de este atajo es bastante sencillo, ya que tan sólo requiere hacer uso de las conversaciones grupales, y se puede utilizar tanto en móviles Android como en iPhone. Lo único que hay que tener en cuenta es que es totalmente necesario tener instalada la última versión de WhatsApp en el smartphone; y es tan fácil como comprobar en la tienda de aplicaciones si existe alguna actualización disponible para la app.

El mensaje de WhatsApp cuando se añade a un contacto que te ha bloqueado. N.C. Omicrono

Una vez se tenga actualizada la aplicación de WhatsApp, lo primero que hay que hacer es abrirla y crear un nuevo chat grupal. En ese momento la aplicación de mensajería solicitará que se indique las personas que se desean que integren ese grupo -habrá que seleccionar a ese contacto-, para luego poner un nombre a esa conversación y darle al botón de 'aceptar' (el icono del tic).

Llegados a este punto se creará el grupo y si apareces como único participante, ya que la aplicación no ha agregado al contacto seleccionado, quiere decir que esa persona te ha bloqueado. Si se intenta añadirlo de nuevo, WhatsApp mostrará un mensaje en el que se indica lo siguiente: "no se pudo añadir a (el nombre del contacto)"; lo que también indica que te ha vetado. Eso sí, el otro usuario nunca recibirá ninguna notificación sobre tu intención de añadirlo a un grupo.

Un método que es bastante infalible, ya que no falla y permite saber con exactitud quiénes te tienen bloqueado en WhatsApp. En el caso de que la aplicación sí agregue a esa persona al grupo, pero no puedas ver ni su foto de perfil o su hora de conexión, quiere decir que ese contacto simplemente no quiere compartir dicha información contigo, pero podrás escribirle sin problema.

Bloquear sin que se enteren

Si una persona te ha bloqueado, lo más probable es que no te des cuenta de ello hasta que quieras comunicarte con ella y veas que no puedes ni escribirle mensajes ni llamarle. Si se quiere evitar esta situación -que puede incluso llevar a algún enfrentamiento si se toma mal- permitiendo que te lleguen los mensajes, pero no quieres hacerles caso, siempre existe la posibilidad de bloquear a un contacto sin que éste se dé cuenta.

Se trata de un método sencillo con el que evitar que los mensajes molestos de esa persona no se muestren en la pantalla principal de la app y, por lo tanto, se ignoren, lo que supone una forma de bloquear a alguien sin realmente hacerlo. Para ello hay que ingresar en WhatsApp, seleccionar el chat con ese usuario y activar la opción "silenciar para siempre". Después tan sólo queda archivar esa conversación y listo, nunca más verás sus mensajes.

