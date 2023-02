Adiós a las notas de voz de WhatsApp: transformará los audios a texto sin instalar nada

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Los usuarios de WhatsApp en España se dividen en dos grandes grupos: los que odian con toda su alma recibir audios y los que les da literalmente igual. No obstante, a todos nos tiembla el pulso cuando vemos un audio en nuestra bandeja de entrada que supera los 5 minutos de duración. WABetaInfo ha destacado cómo Meta está trabajando en una función para transcribir audios de forma nativa.

Aunque existen aplicaciones para transcribir audios en WhatsApp, siempre han sido soluciones de terceros que no siempre eran las más seguras. Esta función será completamente propia de WhatsApp, siguiendo los pasos que Telegram llevó a cabo recientemente con la presentación de Telegram Premium, su suscripción de pago que incluye precisamente esta novedad.

WABetaInfo ha descubierto en las betas de WhatsApp para iOS una referencia clara a una función de transcripción de audios. Actualmente, WhatsApp no cuenta con una modalidad de pago, por lo que es razonable pensar que este transcriptor será accesible para todo el mundo una vez llegue de forma oficial.

Transcribiendo notas de voz

El portal ha tenido acceso a una captura de pantalla en la que aparece un menú que relata por qué estas transcripciones no están disponibles. En ella WhatsApp explica al usuario que no se han reconocido palabras, y que las transcripciones no están establecidas en el lenguaje de las notas de voz a transcribir. Por otro lado, aparece un pequeño menú para cambiar el lenguaje de las transcripciones.

Esto abre la puerta a que el transcriptor pueda realizar transcripciones en varios idiomas, simplemente pidiendo al usuario que escoja el lenguaje que este prefiera. Lógicamente, es fácil imaginar que de cara al lanzamiento de esta novedad, habrá un número limitado de lenguajes soportados, y que con el paso del tiempo Meta irá añadiendo más idiomas a esta función.

Menú de transcripción en WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Las transcripciones se realizan siempre de forma local, gracias a un sistema de descarga de paquetes de idiomas y nunca se comparten ni con WhatsApp ni con la propietaria del sistema operativo, en este caso iOS. Como pasa con los audios en sí, estas transcripciones solo son escuchables por el usuario, y nadie más, manteniendo la privacidad en torno a estas transcripciones.

Por el momento, esta característica está en desarrollo y no se sabe cuándo estará disponible para todos. Esta es una respuesta clara a Telegram, que bajo su suscripción de pago, integró la transcripción de audios automática hace unos pocos meses.

