El truco de WhatsApp para escuchar un audio a escondidas sin dejar rastro

Si hay algo molesto en WhatsApp, es principalmente la insistencia de algunos usuarios por recibir una respuesta inmediata cuando envían un mensaje o audio. Por suerte, existen trucos en la aplicación de mensajería más popular de España para escapar a ese control y leer los mensajes sin que los demás sepan que lo has hecho. También se puede conseguir el mismo efecto con este truco escuchar los audios sin que se marquen como vistos para la otra persona.

Algunos usuarios suelen recurrir a aplicaciones de terceros con las que descifrar qué dicen en un audio muy largo sin tener si quiera que escucharlos. No obstante, es más práctico y sencillo aprovechar este truco de WhatsApp para escuchar un mensaje de voz fuera de la aplicación, pero sin tener que usar otras herramientas más que las propias que ya incluye el terminal.

Gracias a la función de descarga automática que se explica a continuación podrás oír cualquier audio a escondidas, sin abrir WhatsApp ni entrar en el chat o grupo. Así el doble tick azul que delata que has visto el mensaje no se activa y tienes tiempo para reaccionar y pensar una respuesta.

Primer paso

Lo primero que hay que hacer es configurar WhatsApp desde los ajustes. La aplicación de mensajería ofrece la posibilidad de descargar de forma automática cada uno de los elementos que el resto de contactos envían. Fotos, vídeos, documentos o audios se pueden guardar al instante en la memoria del teléfono, teniéndolos disponibles sin necesidad de entrar en el chat por el que se ha recibido.

Para ello, debes abrir la aplicación de WhatsApp y pinchar en los tres puntos verticales que sirven como menú inicial en la esquina superior derecha. Entre las opciones disponibles en el menú, entra en Ajustes al final, después entra en la sección de Almacenamiento y datos.

Ajustes de WhatsApp Omicrono Omicrono

Dentro de esta sección verás la configuración de Descarga automática. Mediante datos móviles, con conexión WiFi o con itinerancia de datos se puede indicar que descargue al instante los archivos recibidos. La itinerancia de datos es mejor no activarla pues puede suponer un coste extra en la factura telefónica.

Pinchando en Descargar con datos móviles y con WiFi, marca la casilla de Audio, el resto no son necesarias. Pincha en OK para marcar el cambio y cierra la aplicación. Esta nueva configuración puede tardar en aplicarse, pero a partir de entonces verás como los audios llegan directos a la memoria del teléfono.

Segundo paso

Toca esperar a que alguno de los contactos mande un audio o nota de voz. En ese momento, podrás ver la notificación en el móvil, si no quieres que esa persona sepa que lo has escuchado o simplemente que has visto que tienes un audio pendiente, entonces procedes al siguiente paso.

El audio en cuestión se habrá descargado automáticamente en la memoria del teléfono, independientemente de si has entrado o no en la aplicación. Por lo que solo tienes que buscarlo, dependiendo de cada modelo puede ser un proceso diferente, pero la mayoría de terminales, sean Android o iPhone, cumplen una ordenación similar.

Administrador de archivos en Android Omicrono Omicrono

Tanto para los usuarios de Android como de iOS, es necesario abrir la carpeta de Administrador de Archivos, allí donde se guardan desde las fotos, hasta los vídeos, documentos y audios almacenados en el teléfono. Seguramente la aplicación cuente con una lupa para buscar más rápido, escribe WhatsApp y busca una carpeta donde se indique WhatsApp Voice Notes (Notas de Voz).

Por lo general, están ordenados por fechas y hora para que sean más fáciles de localizar, ya que la nomenclatura que usa la aplicación para nombrarlos es casi irreconocible. Cuando hayas encontrado el nuevo audio con la misma fecha en la que te llegó la notificación, puedes reproducirlo en el móvil y comprobar que es nuevo y no lo habías oído antes.

El audio seguirá marcado dentro de WhatsApp como mensaje sin leer, pero ya lo habrás escuchado y sabrás si quieres responder, dejar esperando un rato a la otra persona o ignorarlo.

Peligros del truco

La descarga automática es una herramienta de WhatsApp muy útil para escuchar audios, ver fotos, vídeos y guardar al instante todo lo que mandan los contactos. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad aconsejan no tenerla activada pues permite que cualquier persona mande algo y lo guarde inmediatamente en el teléfono sin tu permiso.

Puede ser un archivo infectado con un virus que solo con guardarlo a través de WhatsApp ya infecte el terminal. Esto también puede ocurrir con una foto, vídeo e incluso camuflado como un audio. De ahí que siempre aconsejen revisar antes quién manda cada mensaje y después descargarlo de forma consciente.

Para los que no quieran correr este riesgo, existe otro truco de WhatsApp que también permitiría escuchar un mensaje de voz si activar el check azul. De todas formas, desactivar este delator es otra posibilidad aunque en los grupos de chat no es posible esquivarlo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan