El Google Maps que te permite escuchar cómo suenan las calles, pueblos y ciudades de España

Actualmente y gracias a los servicios de geolocalización, existen en España multitud de herramientas de mapas para todo tipo de cosas. Ver cómo era España en la época de los romanos, cómo se dibujaba la Península Ibérica hace cientos de años y muchos más ejemplos. Pero ¿qué hay del ruido? ¿De los sonidos que copan el día a día de nuestras ciudades? Sí, existe un 'Google Maps' para escuchar el ruido concentrado de las zonas urbanas de España.

Hablamos de aporee, un proyecto online que lleva existiendo prácticamente desde el año 2000, y se define como "un mapa sonoro global" que se basa en las grabaciones de los usuarios. Es decir, a la grabación 'de campo', la fonografía de calle que los ciudadanos pueden subir a la página web. Mediante un servicio de navegación por mapa, los usuarios de aporee pueden escuchar grabaciones registradas en ciertos momentos no solo en calles de España, sino en todo el mundo.

Y no hablamos de sonidos habituales. Sonidos de entornos urbanos, rurales y naturales, revelando según la web la "forma compleja" del audio urbano y sus condiciones sonoras, así como "las diferentes percepciones, prácticas y perspectivas artísticas de sus numerosos colaboradores".

Un mapa de sonidos

Pero esto no consiste solo en subir una grabación cualquiera y esperar a que cientos de personas la escuchen. La propia página explica que los audios tienen que tener contexto, con datos tan importantes como el tiempo o el origen de la zona que deben estar presentes. La idea es conseguir grabaciones de "paisajes sonoros, sonidos de sitios y situaciones reales", y que vayan acompañadas de una descripción y toda la información adicional.

Eso sí, aporee pide expresamente que se cumplan varias normas. Que la calidad del audio sea buena (evitar siempre grabaciones de móviles o cámaras, mensajes de WhatsApp, etcétera), que no se envíen archivos musicales o preproducidos (canciones, publicidad) y que no se envíen mezclas, compilaciones, audios cortados, etcétera. Es decir, fragmentos de audio que sean puros, bien grabados y que no estén en absoluto modificados. Puedes ver la lista de requisitos adicionales aquí.

Audio del cierre del Real Jardín Botánico. aporee Omicrono

La web, siendo básica en interfaz, es muy completa. Se puede buscar por lugares y por lapsos de tiempo; en las últimas horas, en la última semana o en el último mes, con una cronología de algunas de las grabaciones más importantes sucedidas en el mundo. El mapa se refleja gracias a la tecnología de Google Maps en versión de relieve, es decir, tal y como es en la actualidad.

Con el ratón es posible ver los focos que recogen los audios de la zona, y con unos sencillos clics es posible ver cuáles son estos audios. Podemos encontrarnos audios tan 'mundanos' como el de una cañería dejando caer agua hasta el cierre del Real Jardín Botánico de Madrid.

Audio de la Huelga General de la Enseñanza por los recortes de Rajoy en 2012. aporee Omicrono

Solo hay un problema con aporee, y es que no es demasiado popular. La mayoría de sonidos que hemos encontrado en España son muy antiguos; el del Jardín Botánico data del año 2010, y en Málaga, hemos encontrado uno de la Huelga General de la Enseñanza contra los recortes en Educación del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2012.

Si no te interesa especialmente la actualidad, en ese caso aporee es una gran herramienta que permite preservar los ruidos históricos de las principales ciudades de España. Además, el proyecto incluye entre otras cosas un reproductor muy completo, herramientas para ver estadísticas y una sencilla interfaz para que (respetando las reglas) subas tus propios sonidos.

