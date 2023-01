Google incluye 27 masajistas en su oleada de despidos: todos los lujos de trabajar en sus oficinas

En el mundo de la tecnología se está viendo una tendencia no demasiado beneficiosa para los trabajadores. Compañías de todo el mundo pertenecientes a la Big Tech están despidiendo a miles de trabajadores, algo que es recibido en España con reticencia debido a los brutales beneficios que estas firmas consiguen. La última en unirse es Google, que anunció el despido de más de 12.000 empleados, un 6% de la plantilla total, según la CNBC.

Un dato que sorprende dentro de este anuncio es que más de una cuarta parte de los trabajos ubicados en Bay Area (su campus en California) afectados por la situación no solo incluían directores o puestos de sénior, sino que incluían trabajos bastante peculiares, como el de masajistas internos. Hasta 27 terapeutas y especialistas han sido despedidos, posible indicativo de que Google está priorizando los puestos de trabajo más esenciales para la compañía.

No obstante, solo hay que revisar las curiosísimas condiciones laborales en las que se encuentran estos trabajadores. Y es que Google no solo es conocida por ofrecer increíbles incentivos y ventajas a sus empleados, sino por generar una cultura de trabajo completamente alejada del mundo corporativo estándar. No por nada se han reportado detalles como monitoreo del estado de salud de sus trabajadores hasta siestas obligatorias.

Trabajar en Google

De base, partimos de que las oficinas de Google en Mountain View, el llamado Googleplex, tienen todos los lujos propios de mandamases de empresas de tecnología, pero aplicados a sus trabajadores. Pero no hace falta irse solo a Estados Unidos; sedes de Google en otros tantos países como Israel, Ámsterdam o Reino Unido tienen ventajas como piscinas olímpicas, cápsulas para dormir insonorizadas y mucho más.

Muchas de las condiciones laborales que trataremos se pueden aplicar a varias sedes de Google por todo el mundo, no solo el Googleplex. También es lícito resaltar que obtener un trabajo en la compañía de Alphabet no es ni muchísimo menos fácil, por lo que es lógico en parte que den tantas ventajas a los que merecen estar entre sus filas.

Cápsula de siesta en Google. Reuters Omicrono

Una de las mayores curiosidades que nos encontramos en las oficinas de Google, al menos en la de Reino Unido, son unas cápsulas para siesta de más de 5.000 euros cada una, que afirman mejorar "la creatividad y el aprendizaje", así como mejorar "el estado de ánimo".

Con estética futurista, estas cápsulas pueden ponerse en una posición que imita al estado de cero gravedad de los astronautas, con música relajante y que despierta a los trabajadores con vibraciones. Están ubicadas en salas específicamente creadas para siesta, que además cuentan con cerraduras inteligentes herméticas que insonorizan la estancia y evitan cualquier interacción exterior.

Cafetería en Google. Google Omicrono

Tampoco faltan todos los beneficios pensados para conseguir un estilo de vida saludable. Estas oficinas pueden incluir gimnasios, salas de masaje, saunas y se pueden llegar a otorgar una suerte de créditos para conseguir sesiones gratuitas de ejercicio. Las oficinas de Londres, sin ir más lejos, montan piscinas con máquinas de olas y cintas de correr subacuáticas, con un socorrista de guardia las 24 horas.

Servicios accesibles siempre y cuando los trabajadores sigan realizando sus labores dentro de la compañía. Y sí, también hay instalaciones para practicar casi cualquier deporte imaginable; vóleibol, patinaje sobre hielo, tenis, baloncesto, fútbol... la lista es interminable.

Oficinas de trabajo en Google. Google Omicrono

Pero hay muchos más detalles. Se ofrecen servicios tan peculiares como dentistas, fisioterapeutas o médicos, pasando por departamentos única y exclusivamente dedicados a la estética. Esto incluye peluqueros, esteticistas y un servicio de limpieza de zapatos. Esto incluye, lógicamente, el asesoramiento legal para los empleados y que junto al resto de servicios, vienen incluidos con el puesto. Es decir, que estos beneficios son gratuitos.

¿Qué hay respecto a la comida? Como era de esperar, las oficinas de Google, incluyendo la de Reino Unido, cuenta con servicio de restaurante y en su carta se encuentran platos directamente englobados en la gastronomía de alta gama. Es totalmente gratuita, algo llamativo dado que en estos restaurantes hay un personal y un servicio propios de restaurantes mucho más caros. De hecho, se motiva a los usuarios a realizar colas en estos servicios para que los empleados interactúen entre sí.

Sí, Google alienta a sus trabajadores a traer perros. Google Omicrono

Nos encontramos con curiosidades tan inusuales como que Google no solo permite perros en sus oficinas, sino que alienta a los empleados a que, si tienen un compañero canino, lo traigan. "El afecto de Google por nuestros amigos caninos es una faceta integral de nuestra cultura corporativa". No pasa lo mismo con los gatos, ya que Google desaconseja la presencia de estos felinos debido a su bienestar.

Otras ventajas muy llamativas incluyen beneficios incluso después de muerto. Si un empleado fallece mientras trabaja en Google, la pareja de hecho o el cónyuge del mismo recibe el 50% de su salario anual durante una década, incluso si solo ha pasado una semana en dicho trabajo. También se ofrecen ayudas y beneficios para padres primerizos, con fondos para pagar pañales, comida, etcétera.

Trabajadores de Google en un columpio. Google Omicrono

Por otro lado, Google cuenta con una filosofía de trabajo bastante extraña. Se realizan reuniones laborales en sitios tan dispares como una tienda de campaña, en bicicleta o incluso en bañeras. Su oficina en Israel tiene una playa artificial con tobogán, y la de Londres una pista con coches de choque. En Ámsterdam, el personal se reúne en caravanas de los años 60.

Por último, y no menos importante, Google ofrece una lista de oradores para dar charlas y presentaciones al personal. Algo que no parece demasiado relevante, pero que cobra un cariz muy especial cuando vemos que entre estos oradores se encuentran personalidades como Barack Obama, Lady Gaga, Will Smith o Ryan Reynolds. Lo mismo ocurre con pensadores y líderes mundiales, que acuden a su conferencia anual Zeitgeist por invitación en Reino Unido. En anteriores ocasiones, a estas conferencias acudieron personas como el mismísimo príncipe Carlos.

Sala de juegos en la sede de Kuala Lumpur, en Malasia. Google Omicrono

Todo esto tiene un precio. Los empleados están sometidos a un casi constante escrutinio psicológico y físico. Existe un departamento llamado POPS (People Operations), dedicado a Recursos Humanos, cuenta con un equipo dedicado únicamente a Realizar encuestas, perfiles psicológicos y pruebas de personalidad.

Se tiene en cuenta hasta la preferencia del empleado a la hora de almorzar, o la frecuencia con la que va al gimnasio incluido en las oficinas, provocando que algunos trabajadores califiquen dicha experiencia como una suerte de 'Gran Hermano' laboral. Y sí, eso incluye cuando el empleado come demasiado, abusa del servicio de siestas o pasa demasiado tiempo dentro de las estancias de bienestar físico.

