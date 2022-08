El truco de Google que te va a hacer más fácil encontrar cualquier cosa que estés buscando

Buscar en Google a veces significa perderse en un infinito de contenidos relacionados, pero sin ser lo que se está buscando. El buscador de internet más conocido quiere solucionarlo y acertar más en la diana con cada búsqueda. Para ello hace uso de las comillas con nuevas condiciones que ya puedes poner en práctica desde España.

[Google comienza a probar un modo ultraoscuro negro en su buscador]

Quieres encontrar una receta en concreto o recuerdas haber leído una frase pero no dónde, con el uso de las comillas dobles ahora debería resultar más sencillo encontrar la web adecuada, pero también localizar el punto y contexto en el que se encuentra esas palabras o frases que se han usado.

"En el pasado, no siempre hacíamos esto porque a veces el material citado aparece en áreas de un documento que no se prestan para crear fragmentos útiles", explica Yonghao Jin de Google en el anuncio. El gigante de internet precisa con mayor acierto el uso de esas comillas en su buscador y así eliminar la morralla que no interesa al usuario.

Usa las comillas

El truco de las comillas dobles lleva disponible en el buscador muchos años, pero su precisión era cuestionable. Al buscar un conjunto de palabras o una frase entrecomillada, Google entiende que el usuario quiere ver únicamente las webs que contienen esas palabras juntas y en ese orden. De lo contrario, como ocurre en la búsqueda estándar, el resultado son millones de webs que contienen esas palabras esparcidas por su contenido y no todas.

Así por ejemplo, si se buscan "móviles con carga inalámbrica" se encuentran artículos y webs donde se habla de equipos con esta cualidad. Sin las comillas los resultados pueden ser de móviles u otros sistemas de carga inalámbrica más genéricos, aunque el buscador cada año comprende mejor el uso del lenguaje para acertar más en las búsquedas.

Uso de comillas en Google Omicrono Omicrono

Esto no cambia con la actualización que ha anunciado Google, sí se añade información más útil en el catálogo de resultados desplegado en la pantalla. "Los fragmentos que mostramos en el texto que describe el contenido web se formarán alrededor de donde aparece una palabra o frase citada en un documento web" dice la empresa. Se podrá ver el contexto que envuelve la frase que se está buscando entrecomillada.

Google defiende que esta medida tan simple, puede identificar más fácilmente dónde encontrarlos después de hacer clic en el enlace y visitar el contenido. Debajo del titular de la web, la descripción puede mostrar toda la información que se necesita y solo hay que leer por encima el artículo para llegar a esa parte más fácil.

Excepciones

No obstante, una vez dentro del contenido todo se muestra igual, sin destacar ninguna sección. También Google reconoce que esta nueva técnica no siempre funciona como debería, por los cambios o estructuras propias de cada web.

Google en un ordenador Firmbee.com/Unsplash Omicrono

Para empezar, la frase o palabras entrecomilladas que se han usado se marcan en negrita dentro de esa descripción secundaria, pero solo en la versione de escritorio para ordenadores. No se ven negritas en la búsqueda desde ordenadores.

También parte del texto puede estar oculto dentro de una etiqueta de meta descripción o en un texto alternativo, dificultando que sea visible para Google. Incluso el usuario puede ser dirigido a una página que contenía el término que buscaba, pero se eliminó en una actualización.

