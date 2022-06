Las 5 cosas que nunca debes buscar en Google: si lo haces te arrepentirás

Google ha sido uno de los grandes inventos de nuestra era. Es el buscador en España y en el resto del mundo por excelencia, hasta el punto de que puedes encontrar casi cualquier cosa en él si así lo quieres. No obstante, como todo en esta vida Google tiene un lado muy oscuro que contiene información que quizás no te convenga saber.

[Google rastrea tus datos cada 3 minutos para saber dónde estás y qué estás viendo]

Y es que el peligro de Google es que hay ciertos términos y conceptos que debes evitar a toda costa. Ya sea por contener información sensible o por provocar tu exposición en Internet, estas búsquedas pueden acarrearte o un trauma bastante serio o que te encuentres más información navegando que no quieras ni siquiera ver.

Uno de los aspectos más sensibles de buscar en Google, por ejemplo, es la búsqueda de términos médicos, ya sea para determinar enfermedades o afecciones raras. Eso es algo a evitar, ya que existen ciertos términos que pueden causar una impresión increíblemente seria en el espectador.

Evita los anuncios no deseados

Los motores de búsqueda como el de Google hacen uso del rastreo de datos sobre lo que has buscado. Es decir, usan información sobre tus búsquedas, tu ubicación y el momento del día para ofrecerte anuncios personalizados. Si tienes desactivados los mecanismos de rastreo, entonces lo más probable es que estos motores usen datos como tu edad o tu género así como interacciones previas.

De esa forma, debes evitar buscar cosas que no quieras que te aparezcan en anuncios. Es muy común el buscar algo por mera curiosidad o buscar una pregunta que ha provocado que los anuncios que te aparezcan sean de un determinado tipo que al usuario no le gusta, por lo que piensa en los anuncios siempre que hagas una búsqueda.

Fotomontaje con el logo de Google.

Por supuesto, está la posibilidad de evitar el rastreo de datos para anuncios personalizados. Sistemas como iOS ya permiten cortar el rastreo de datos de aplicaciones y servicios para evitar que se te muestren datos relacionados con tus palicaciones.

Cosas ilegales o sospechosas

Las autoridades hacen uso de Internet para realizar un rastreo de búsquedas sospechosas que den lugar a situaciones ilegales. Por ejemplo, si buscas cuestiones como tutoriales para fabricar artefactos explosivos, quizás las autoridades se fijen en ti. Esto incluye términos relacionados con armas, con artefactos explosivos o relacionados con crímenes

Representación de un hacker

Así lo demuestra una historia que recorrió Internet en 201, sobre cómo una familia en Nueva York fue rastreada por buscar términos como "bomba con olla a presión", provocando que las autoridades revisaran sus historiales de Internet y les hicieran una visita. Ten en cuenta que en la mayoría de casos es imposible determinar el contexto de esas búsquedas, independientemente de si se han buscado en un aspecto más serio o más en el ámbito de la curiosidad.

Enfermedades y tratamientos

Hilando de nuevo con la publicidad, es muy importante no buscar en Google cuestiones sobre enfermedades, tratamientos médicos o medicamentos. No solo porque Internet está lleno de desinformación al respecto, especialmente si comparamos su contenido con el asesoramiento que puede proporcionar un profesional de la salud. Sino porque la publicidad puede aprovecharse de estas inseguridades y comenzar a lanzar anuncios fraudulentos sobre tratamientos y medicamentos milagrosos.

Hombre conectado a un respirador @ColinJ_Keogh en Twitter

Esto puede provocar, además, que aparezca publicidad que haga alusión a características físicas que no te gusten de tu cuerpo o que exageren cuestiones de salud no demasiado importantes, haciéndote sentir mal o en el peor de los casos, que te lleve a comprar productos que no necesites o que sufras desinformación.

Términos sensibles específicos

Siguiendo con la medicina, hay términos sensibles respecto a la medicina y al ser humano bastante difíciles de tragar. Se han popularizado en Internet varios términos específicos que además de representar afecciones graves, buscan traumatizar a personas sensibles debido a lo gráfico de las imágenes que presentan.

Estos son solo algunos de los términos más fuertes que debes evitar a toda costa, incluso aunque sea por pura curiosidad. Siempre que te digan de realizar una búsqueda de algún término similar sin que te digan de qué se trata, evítalo siempre que puedas.

'Degloving'

Ictiosis tipo arlequín

'Morth Larva'

'Fournier'

'Calculus Bridge'

'Leukoplakia'

'Pie de loto'

Cuidado con la piratería

Una de las búsquedas más clásicas que se realizan en Google es sobre productos y servicios gratis. Piratas informáticos y organizaciones fraudulentas hacen uso del rastreo de ciertos términos como 'Netflix gratis' para posicionar por encima sus anuncios y sus páginas web y así distribuir todo tipo de malware y estafas.

Piratería. E+/Getty Creative

Además, Google presenta muchos resultados que son básicamente anuncios posicionados, y cada vez es más difícil determinar cuándo un resultado es una web y no un anuncio. Por ende, es muy fácil que al buscar contenido gratuito de forma ilícita exista la posibilidad de que tus dispositivos acaben infectados o que tú mismo acabes envuelto en algo fraudulento.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan