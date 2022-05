Google rastrea tus datos cada 3 minutos para saber dónde estás y qué estás viendo

Que la privacidad de los usuarios tanto de España como de Europa está cuestionada debido a los problemas de ciberseguridad que vivimos no es un misterio. No obstante, un estudio realizado por el Irish Council for Civil Liberties (ICCL por sus siglas en inglés) demuestra que empresas como Google mediante el negocio del RTB rastrea y comparte la actividad online de los usuarios en Europa miles de millones de veces cada día.

Este análisis ha sido realizado mediante el Real Time Bidding o RTB, y el estudio de ICCL ha desvelado no solo que esta industria genera cantidades astronómicas de dinero, sino que rastrea y comparte lo que los usuarios europeos consumen en Internet (así como su ubicación) un total de 197 mil millones de veces cada día. Una cifra mareante de por sí que es todavía peor en Estados Unidos, que asciende a 294 mil millones, y que el ICCL titula como la "mayor filtración de datos".

El RTB en cuestión es el sistema de compra de publicidad digital, que se basa en el sistema de subasta en tiempo real. Según el estudio realizado por el ICCL, en Estados Unidos 4.968 empresas están autorizadas por Google para recibir datos RTB de los usuarios cada año, generando así más de 117 mil millones de dólares en 2021.

Una filtración de seguridad

Estas cifras han sido obtenidas por fuentes confidenciales ofrecen una estimación de RTB por persona tanto en países europeos como en Estados Unidos, tal y como desvela TechCrunch. Los más afectados son Colorado y Reino Unido, con 987 y 462 veces de media por persona al día y en el caso de España, se realiza un rastreo una media de 426 veces al día a cada usuario en España. Teniendo en cuenta que el día tiene 1.440 minutos, es fácil llegar a la conclusión de que este rastreo se produce aproximadamente cada 3 minutos.

Por si fuera poco, estos datos acaban en empresas de todo el mundo, incluyendo países como China o Rusia. El informe señala directamente a Google, que es la que más datos recopila de los usuarios. Mientras que las empresas autorizadas en EE.UU ascienden a 4.968, en el caso de Europa son 1.058 compañías. A Google, por cierto, la sigue Microsoft siendo la segunda que más información recopila con RTB.

Google en modo oscuro.

Algunas de estas compañías se encuentran en países que no están en consonancia con las medidas de privacidad de datos impuestas en Europa en los últimos años, como la GDPR para la protección de usuarios. El estudio señala que no hay ningún método o sistema que permita realizar un escrutinio sobre qué hacen estas empresas con los datos recogidos. Datos que, recordemos, no solo recogen la actividad online , sino la ubicación de los mismos usuarios.

Google ha respondido a este estudio, asegurando que establecen sistemas de protección respecto al uso de estos datos para las pujas en tiempo real realizadas por RTB. Se establecen, dice la compañía, restricciones sobre el comportamiento de los datos con respecto a los anunciantes, además de especificar que no se comparte información personal ni anuncios basados en información extremadamente privada.

