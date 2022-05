'Criptocarteristas': así es la preocupante oleada de hurtos de móviles para robar criptomonedas

Malas noticias para los inversores en criptomonedas. Ahora no sólo tienen que preocuparse del descenso de la cotización de los productos en los que han invertido (acumularon un 20% de pérdidas en la primera semana de mayo, lo que supone más de un 50% desde sus máximos históricos), sino también de que sus activos acaben en manos ajenas. En los últimos meses se ha producido una oleada de asaltos callejeros, de momento no ha llegado a España, con miles de libras robadas en Reino Unido a través de los móviles de las víctimas.

En dichos robos, según varios de los testimonios recogidos por el periódico inglés, los ladrones combinan las amenazas y la violencia física con los conocimientos digitales necesarios para, teniendo los smartphones en su posesión, transferir el dinero de las criptodivisas a sus propias cuentas.

El objetivo de los atracadores parecía claro: más que el dinero en efectivo o la exigencia de una transferencia por cuenta bancaria, lo que buscaban era desplumar a los criptoinversores, ya que los movimientos de criptomonedas son irreversibles y más difíciles de rastrear.

Víctimas

Los informes policiales, a los que ha tenido acceso The Guardian, recogen testimonios de robos en el distrito financiero de Londres, como el de un hombre que estaba intentando pedir un Uber cuando los asaltantes le obligaron a entregar su teléfono. Después se lo devolvieron, pero ya era tarde cuando la víctima se dio cuenta de que faltaban 5.000 libras esterlinas en moneda digital ethereum de su cuenta en la plataforma Coinbase.

Los casos también incluyen imprudencias y descuidos, como el de un hombre que accedió a bajar a un callejón después de que un grupo de personas le ofreciera cocaína. En lugar de venderle la droga, los asaltantes le quitaron el teléfono, accedieron a su cuenta de criptodivisas y obligaron a la víctima a desbloquearla con verificación facial. Gracias a eso, consiguieron transferir 6.000 libras en ripple, otra criptodivisa.

Representación de criptomonedas. Arturo Criado

Otro de los damnificados reveló a la policía que, cuando estaba vomitando bajo un puente, un ladrón le amenazó y le obligó a desbloquear su smartphone con su huella digital, para acabar robándole más de 28.700 libras. La última 'modalidad' de este tipo de robos la desveló una cuarta víctima, a la que robaron las tarjetas de crédito y el teléfono en un pub. Cuando revisó sus cuentas, se dio cuenta de que habían sustraído 10.000 libras de su cuenta en la plataforma Crypto.com. A tenor de su testimonio, los ladrones debieron verle teclear el pin de seguridad de su teléfono antes de robárselo.

Falta de precauciones

Todos estos hurtos y robos con violencia eran evitables, en palabras de varios expertos consultados por el diario británico, ya que en su mayoría responden a la dejadez o la falta de precauciones de las víctimas, que no protegieron como debían sus inversiones.

Y es que los riesgos de perder dinero, más allá de las cotizaciones mercantiles o de los robos masivos en las plataformas de inversión, son mayores aun cuando las personas que invierten en este tipo de monedas digitales manejan su cartera de criptmonedas desde sus smartphones. Las precauciones que todos tenemos cuando se trata de dinero en efectivo no parecen tan importantes en el mundo digital, cuando tendrían que ser incluso superiores.

Montaje de una moneda de bitcoin que se desvanece. Pixabay

"Si me roban y me obligan a hacer una transferencia bancaria, el banco puede rastrear a dónde ha ido a parar el dinero y hay todo tipo de posibilidades de devolución para revertir la transacción. Con las criptomonedas, si las transfiero a mi monedero de criptomonedas tengo tus monedas y no puedes recuperarlas", declaró al rotativo inglés David Gerard, autor de Attack on the 50 Foot Blockchain, libro que cuenta los orígenes y la historia de Bitcoin hasta la actualidad.

"Un robo individual de una pequeña cantidad puede no llamar la atención de la policía o de una gran agencia policial", admitió Gurvais Grigg, veterano de FBI que ahora trabaja como director de tecnología del sector público para Chainalysis, empresa que ayuda a las agencias gubernamentales y a las instituciones financieras a seguir los movimientos de la moneda digital. "Si pudieran reunir una actividad o conspiración más grande, los servicios policiales probablemente prestarían más atención a estos casos".

Ambos expertos coinciden en señalar lo importante que es aumentar las medidas de seguridad cuando se intenta proteger inversiones cuantiosas y recomiendan no utilizar en ningún caso los teléfonos móviles para gestionar carteras de bitcoins y demás criptomonedas. Phil Ariss, director del programa de ciberdelincuencia del Consejo Nacional de Jefes de Policía de Reino Unido, aseguró a The Guardian que se estaba impartiendo más formación a los agentes sobre todo tipo de delitos relacionados con las criptomonedas, incluidos los robos callejeros.

También le puede interesar:

Sigue los temas que te interesan