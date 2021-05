Los trucos de Google para que siempre encuentres lo que buscas

El buscador de Google es una de las herramientas más utilizadas en España para resolver al instante cualquier duda que pueda surgir, y la más popular en todo el mundo. Un motor de búsqueda que cuenta con una serie de trucos que permiten encontrar en tan sólo una fracción de segundo la información exacta que se está buscando.

Esta herramienta utiliza una serie de algoritmos que revisan los miles de páginas web para encontrar los resultados más útiles y relevantes. Aun así, la forma más rápida de encontrar exactamente lo que se busca no siempre es obvia y, en ocasiones, se pueden encontrar información que no era la esperada. Para que esto no ocurra, siempre se pueden usar una serie de trucos.

Daniel Russell, investigador científico senior en Google, ha revelado una variedad de trucos que pueden limitar millones de resultados potenciales para que solamente aparezcan los realmente importantes:

⦁ Añadir comillas en la palabra o la frase acorta la búsqueda.

⦁ Añadir guiones antes de una palabra permite excluir ese término en los resultados mostrados.

⦁ Añadir una barra vertical -como ésta "|"- entre los términos de búsqueda permite al buscador mostrar los sitios web que tengan alguno o todos los términos, ya que el operador de barra vertical significa básicamente "o" para Google.

⦁ Añadir dos puntos entre dos números hará que se muestren resultados dentro de esos rangos.

De la misma manera, Daniel Russell también ha destacado algunos errores que se cometen a la hora de realizar una búsqueda y que impiden a los usuarios encontrar los resultados deseados.

⦁ Realizar solo una búsqueda: se sugiere realizar al menos dos o tres búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo, ya que en muchas ocasiones se asume que las primeras respuestas que aparecen son las que más adecuadas.

⦁ Olvidarse de comprobar la credibilidad de las fuentes: hay que asegurarse de que la web a la que se llega es la mejor fuente de información para lo que se está buscando. Asimismo, es importante dar con una información fiable y creíble, especialmente en momentos como el actual a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus.

⦁ No definir los términos de búsqueda previamente: las palabras clave son lo más importante de las preguntas que se realizan en el buscador de Google, por ello, antes hay que definir bien qué palabras utilizar. Una forma útil de hacerlo es "navegar en paralelo", es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos.

⦁ Limitarse a las búsquedas por palabras: más allá de las palabras clave. Por ejemplo, Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes.

⦁ Evitar resultados de búsqueda con palabras que no reconozcas: si un resultado de búsqueda que parece prometedor incluye términos con los que no se está familiarizado, es recomendable no saltarlo. Esto es porque, al hacerlo, el usuario puede estar perdiendo información valiosa que podría incluir las respuestas que está buscando. En lugar de descartarlo, hay que intentar realizar otra búsqueda en Google con las palabras que no se reconocen.

