Google es capaz de cambiar los fondos de los vídeos como si fuese magia

El teletrabajo trajo en España una oleada de videollamadas como nunca antes habíamos visto. Las redes se llenaron de vídeos virales donde las situaciones cotidianas interrumpían las llamadas. Desde unos inocentes niños interrumpiendo a su padre a desnudos que por seguro necesitaron más de una explicación una vez terminada la conferencia.

De ahí que los fondos de los vídeos se fueran extendiendo al mismo tiempo que los usuarios aprendían de las malas pasadas. Las aplicaciones como Zoom o Microsoft Teams tienen disponibles algunos fondos predefinidos que emplean algoritmos para recortar la imagen. En la mayoría de ocasiones el funcionamiento es un tanto errático, pero ya se ha encargado Google de terminar con ello.

Y lo está haciendo como mejor sabe hacer: empleando algoritmos. Este tipo de software es una de las especialidades de Google que no desaprovecha la ocasión para demostrar todo el potencial. Desde su smartphone Pixel con una sola cámara -mientras la tendencia es incluir dos o más- y ahora con una sustitución del fondo en fotografías que parece magia.

El trabajo ha sido publicado por el equipo Augmented Perception (Percepción Aumentada) de Google para la convención de gráficos hechos con ordenador y técnicas interactivas Siggraph en su edición del 2021. Al proyecto presentado lo han denominado Total Relighting: Learning to Relight Portraits for Backgroud Replacement y muestra cómo su algoritmo está aprendiendo a reemplazar el fondo de los retratos.

"Proponemos un sistema novedoso para volver a iluminar los retratos y reemplazar el fondo", así arranca el resumen del paper que los ingenieros de Google han publicado. En él se detalla que el proceso de reiluminación del retrato original es el secreto del éxito de esta tecnología.

El funcionamiento del algoritmo se basa en extraer la máxima cantidad de información de retrato posible. Con un recorte del primer plano que debe de ser lo más fino posible para que la imagen se adapte al nuevo escenario.

El siguiente paso es el de incluir el retrato en el nuevo fondo con unas condiciones lumínicas diferentes. Por ejemplo, hemos podido ver cómo un retrato realizado con buena luz al aire libre puede 'camuflarse' en un fondo mucho más oscuro como puede ser un auditorio con iluminación artificial tenue.

Una vez la imagen del retrato está dentro del nuevo escenario, el algoritmo es capaz de modificar la iluminación del retrato insertado. Adaptándolo al 100% a la nueva situación. En el vídeo que adjuntan al paper se puede ver cómo la iluminación del rostro varía según se posicione respecto a las fuentes de luz del nuevo fondo. Dando una sensación de realismo total.

Este sistema forma parte de un programa experimental de Google y por el momento no se aplica a ninguno de sus servicios o aplicaciones. Pero no sería de extrañar que el futuro de los fondos de las videollamadas sea realmente esto y no los estáticos y pocas veces realistas fondos que tenemos actualmente.

