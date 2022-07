El truco de WhatsApp para cotillear los estados de un contacto bloqueado sin que se entere

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en España, que recientemente agregó la función de ocultar que se está en línea para preservar la privacidad, tiene en los estados una de sus características más populares. Una herramienta que funciona igual que las Stories de Instagram y que dispone de una serie de trucos para sacarle el máximo partido, como uno que permite averiguar si un contacto bloqueado ha subido un estado.

Los estados de WhatsApp sirven para compartir fotos, vídeos, GIF y textos durante 24 horas y están cifrados de extremo a extremo. Una vez pasado ese tiempo, ningún contacto podrá ver de nuevo aquello que se ha compartido, aunque existe un truco para descargarlos. Eso sí, para poder cotillearlos es necesario que tanto tú como la otra persona tengáis vuestros respectivos números de teléfono guardados en la agenda del móvil.

En la herramienta de mensajería es habitual bloquear a contactos por diferentes motivos, y una vez hecho no se sabrá si dicha persona ha compartido algo nuevo en los estados, a no ser que se utilice un truco poco conocido: un atajo que permite averiguar cuándo ha subido algo nuevo. Además, es totalmente seguro de realizar, ya que no requiere la instalación de ninguna otra aplicación ni herramienta de terceros.

¿Cómo funciona?

A la hora de llevar a cabo este truco hay que tener en cuenta dos factores importantes. El primero de ellos es que durante el proceso no se utiliza la aplicación para el móvil, sino que se usa WhatsApp Web, la versión de escritorio para PC. El segundo requisito es que la persona a la que se ha bloqueado o te ha bloqueado debe tener tu número guardado, ya que de lo contrario no se podrá saber si ha subido algún Estado.

Para cotillear si una persona a la que has bloqueado o que te ha bloqueado ha subido un Estado nuevo, simplemente basta con abrir WhatsApp Web desde un ordenador o teléfono móvil y en cualquier navegador, como Google Chrome. Una vez dentro, hay que escanear el QR para vincular tu cuenta de la aplicación para que aparezcan todas tus conversaciones (si no se ha hecho anteriormente).

La ventana de estados en WhatsApp Web. Nacho Castañón Omicrono

En ese momento tan sólo hay que acudir al apartado de estados -representado por un círculo a la derecha de la foto de perfil- donde aparecerá todo lo que tus contactos subieron durante las últimas 24 horas, incluido el de las personas que has bloqueado o que te han bloqueado. Esto es posible gracias a un error en la versión de escritorio de WhatsApp que por el momento Meta no ha solventado.

Hay que tener claro que con este truco tan sólo se puede averiguar si un contacto bloqueado ha subido un Estado, pero no verlo, ya que si se pincha en él en WhatsApp Web no se podrá cotillear. Aun así, existe otro atajo que sí permite conocer el contenido compartido por esa persona.

¿Cómo ver los estados?

Si al descubrir que un contacto bloqueado ha compartido un Estado y sientes la curiosidad de saber qué contiene, existen dos métodos que puedes realizar. El primero de ellos requiere la ayuda de un amigo que también tenga el número de teléfono de esa persona en la agenda y al que habrá que pedir que vea el Estado de dicho usuario que te bloqueó o que bloqueaste.

Una vez dentro, tu amigo deberá pulsar en la pestaña de 'Responder' y en la caja de texto tendrá que etiquetarte. De esta manera, recibirás un mensaje en el que podrás ver la historia que publicó la otra persona, aunque la respuesta también le llegará a quien te bloqueó. Si no quieres que ésta sepa que lo has visto, siempre existe la opción de pedirle a tu compinche que tome una captura de pantalla del estado y que te la mande, ya que WhatsApp no notifica esa acción.

