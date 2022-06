El sorprendente truco de WhatsApp para poner música en los estados

Aunque fue Instagram la que popularizó las Stories o Historias, múltiples redes sociales como WhatsApp las adoptaron hace ya un tiempo en España. No obstante, en cuanto a funciones las Stories de la aplicación de mensajería instantánea quedan por detrás. ¿Has querido siempre poner música de fondo en tus Estados de WhatsApp pero no has sabido cómo?

Existe un pequeño truco para incluir tu música en los Estados que grabes. Hay que aclarar que es un pequeño apaño, ya que el audio no tendrá tanta calidad como si integraras el audio en el vídeo, como sí permite Instagram en sus Stories. No obstante, será la mejor forma para que puedas incluir música en tus vídeos de Estados.

Lo único que necesitarás es reproducir esa música en tu smartphone mediante una aplicación de streaming musical o una aplicación de reproducción de audio. De esta forma, no dependerás de aplicaciones fraudulentas de terceros que pueden llegar a ser maliciosas.

Música en tus estados

De nuevo, la idea es poner de fondo una canción cuando se graba vídeo para Estados, ya que es la manera más rápida y fácil de hacerlo. Para ello, tendrás que reproducir una canción en la aplicación que quieras, ya sea Spotify, Apple Music o similares. Lo que necesitas es que las canciones sigan reproduciéndose.

Debes abrir los Estados de WhatsApp y darle a la pestaña de crear uno nuevo, todo ello con la canción que quieras reproduciéndose. Tanto en Android como en iOS tendrás que buscar la pestaña de los Estados y darle a la opción de cámara para grabar el vídeo en cuestión dentro del Estado.

Pasos a seguir para incluir la música en tus estados. Manuel Fernández Omicrono

Dependiendo de qué canción quieras incluir dentro del vídeo, tendrás que sincronizarte con la música y con el vídeo. Es decir, que si por ejemplo quieres un trozo de canción muy específico en un trozo de vídeo muy específico, simplemente tendrás que comenzar a grabar el vídeo manteniendo pulsado el botón de la cámara justo en el momento en el que comience la parte de la canción que quieres incluir. En algunos casos el audio se podría cortar, por lo que quizás tengas que repetir el proceso.

Afortunadamente, puedes reproducir el resultado antes de publicarlo en los Estados. Hay que aclarar que este proceso no funciona con auriculares y que en caso de convertir el vídeo a GIF, el audio se perderá. Por ende, tienes que tener seleccionada la opción de vídeo en la parte superior derecha, justo al lado del botón de GIF.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan