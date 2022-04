Lego se une a los creadores de Fortnite para desarrollar un metaverso solo para niños

Desde que Mark Zuckerberg anunció tanto en España como en el resto del mundo que crearía su propio metaverso, este concepto ha sido utilizado muchas veces y de muchas formas distintas, por lo que su definición aún está en proceso de creación. No obstante, son tantas las empresas que han prometido su propio metaverso que prácticamente cada pocos meses aparece una nueva. Es lo que ha pasado con Lego y Epic Games, desarrolladora de Fortnite.

Ambas empresas han anunciado la creación de un metaverso para niños. Es decir, un espacio virtual "divertido, entretenido y hecho para niños y familias" con el mismo concepto que nació del anuncio de Zuckerberg. De esta forma, ambas empresas se han dispuesto a colaborar, tal y como ha explicado el CEO de Epic Games, Tim Sweeney.

Según han explicado ambas compañías, garantizarán "que esta próxima iteración de Internet esté diseñada desde el principio teniendo en cuenta el bienestar de los niños", por lo que será una alternativa a los metaversos adultos e industriales que se han estado anunciando en los últimos meses.

Un metaverso de niños

Como siempre ocurre, el concepto del metaverso que ambas empresas plantean no es ni mucho menos algo definido, y de nuevo, es algo que aún está lejos de hacerse tangible. Es más que probable que las primeras versiones de este metaverso, como siempre, comiencen en la realidad virtual tal y como ha hecho el metaverso de Meta con Horizon Worlds.

Minecraft, uno de los juegos que usan la base del metaverso para funcionar.

Es una asociación que tiene mucho sentido, ya que Epic Games no deja de ser una desarrolladora de videojuegos. No por nada es la desarrolladora del videojuego más importante de los últimos años, Fortnite. Además, Lego se ha estado introduciendo en los últimos meses en el mundillo de los videojuegos con su saga de títulos de Lego, como Star Wars: The Skywalker Saga.

Eso sin contar que varios de los videojuegos más populares entre los niños como son Minecraft o Roblox enarbolan la idea básica del metaverso: crear mundos específicos en los que hacer tareas similares a las que se harían en la vida real. La idea sería crear algo muy similar, aunque de nuevo, no es algo en absoluto definido aún.

Imagen del Fortnite.

Este metaverso se une a otros ya anunciados como el de Niantic, la desarrolladora principal de Pokémon Go. Otras firmas como Nvidia también han propuesto sus ideas de metaverso, en este último caso destinado a un entorno más industrial.

