El vídeo que muestra el caos para relacionarse en el metaverso

Cuando vimos desde España a Mark Zuckerberg salir al escenario anunciando la creación de su propio metaverso (y el consecuente cambio de nombre de Facebook a Meta), le vimos presentando un mundo idílico que permitiría crear espacios virtuales en los que relacionarnos, trabajar e incluso hacer ocio normal. Pero si algo ha demostrado Internet es que las cosas no son tan bonitas siempre, y el metaverso no es una excepción.

Un vídeo viral de TikTok ha mostrado un poco del 'día a día' de las relaciones personales en la que es una de las primeras iteraciones de ese gran metaverso que prometió Zuckerberg, la plataforma de encuentros en realidad virtual Horizon Worlds. Y la imagen resultante estaba muy alejada de lo que prometió el magnate. Todo lo contrario.

No solo las relaciones entre los usuarios son absolutamente un caos, sino que los moderadores y guías de la comunidad de Horizon Worlds muestran una increíble frustración al ver que su trabajo consiste básicamente en cuidar de las personas... tal y como lo harían en la vida real.

El metaverso es un caos

En el metraje, de apenas 2 minutos de duración, vemos a una serie de usuarios en Horizon Worlds haciendo vida normal. El guía de la comunidad de Horizon Worlds, asignado en ese espacio como Peanutbutter se encuentra con una situación totalmente desagradable, y es la de intentar controlar a unos niños mientras ayuda a una persona mayor a manejarse en el metaverso.

La escena transcurre con unos jóvenes que están todo el rato correteando por el lugar y que están peleándose por un bumerán virtual. Mientras, Peanutbutter está intentando que uno de sus usuarios, un hombre más mayor, pueda navegar por los menús de la plataforma. Les pide bajar la voz y que no se peleen físicamente, llegando a increparles.

La situación es tal que el propio guía de la comunidad murmulla que, por la frustración que siente, tiene ganas de romper sus gafas de realidad virtual. Todo ello mientras los chicos se siguen peleando, y el hombre mayor sigue teniendo dificultades para moverse en la plataforma de Horizon Worlds.

Bromas en RV

Mark Zuckerberg. Facebook Omicrono

Pero ¿por qué ocurre esto? Lo cierto es que existe una tendencia a realizar bromas bastante pesadas a los responsables de moderación de entornos de realidad virtuales, los cuales no solo se encuentran en Horizon Worlds de Meta. Y es que esta plataforma no se limita a ser un Second Life más; esta permite a los usuarios crear sus propios espacios y visitar los mundos de otros, por lo que inevitablemente se necesita moderación.

Para ello están los Community Guides, empleados de Facebook que, según Facebook, deben desde "resaltar nuevas experiencias hasta consejos y trucos básicos". En definitiva, conseguir "una experiencia más agradable". Por otra parte, las directrices de Facebook también contemplan el "alertar a especialistas en seguridad" para detectar comportamientos inapropiados y así tomar represalias contra ellos.

Avatares en Instagram Twitter-Faisal Alrajhi Omicrono

El problema es que existen cuentas de todo tipo en TikTok y en YouTube que se dedican a gastar bromas a estos responsables, molestándolos en el proceso y haciendo que su trabajo sea horrible. Evidentemente, esto provoca que el responsable no pueda controlar debidamente la situación, provocando que estos bromistas lo hagan todo todavía más difícil de gestionar.

Estos bromistas se dedican a hacer literalmente de todo. Solo algunos vídeos de YouTube nos sirven para ver cómo se dedican a lanzar objetos a los guías, obstruirles la vista con sus propios avatares, incordiarles con todo tipo de preguntas... En definitiva, todo un suplicio.

Y es que el problema de todo esto es que el metaverso, aunque es un concepto muy interesante y que se presenta como el futuro de la interacción entre usuarios de Internet, tiene un problema: que choca de forma frontal con las bases sociales que Internet ha establecido, como el anonimato o la falta de interacción física.

Por ende, se producen las mismas situaciones que se suelen repetir entre internautas, pero con un efecto tangible que provoca la realidad virtual. Aún queda mucho para ver el sueño de Zuckerberg cumplido y crear un metaverso en el que sea 'normal' poder trabajar. Sin embargo, parece que Facebook lo tendrá mucho más complicado de lo que cree para gobernar ese metaverso.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan