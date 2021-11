Las empresas de videojuegos se adelantan a Meta: Nvidia y el padre de Pokémon Go tienen su metaverso

Si hay un término que se ha visto repetido en España ha sido el de metaverso. Primero fue Meta (anteriormente Facebook) y le siguieron otros como Microsoft. Y lo que nos queda, ya que se acaban de sumar nuevos luchadores al ring: Nvidia y Niantic. Las firmas han anunciado sus intenciones de crear un metaverso, aunque con enfoques distintos.

En el caso de Nvidia más correcto sería llamarlo "omniverso", que es el término que Nvidia ha elegido para su metaverso. La idea es prácticamente la misma; replicar nuestro mundo en un espacio virtual, pero en este caso desde un enfoque muchísimo más conciso que el que han presentado Meta o Microsoft. Por su parte, Niantic ha lanzado un kit de desarrollo propio para construir un metaverso en realidad aumentada.

La plataforma de Nvidia no es simplemente una idea con conceptos a desarrollar, sino un conjunto de herramientas que impulsarán, entre otras cosas, la creación de tecnologías para el reconocimiento de la voz, el escaneo facial y la animación de avatares virtuales. Algunas de esas tienen nombre, como Omniverse Avatar y otras se basarán en la plataforma del omniverso ya establecida por Nvidia.

El 'Omniverso' de Nvidia

El anuncio de Nvidia se ha llevado a cabo en la converencia anual GTC de Nvidia. El CEO de la firma, Jensen Huang, ha mostrado algunas aplicaciones de las tecnologías que se usarán para crear no solo un metaverso completo, sino elementos dentro de él como los ya famosos avatares, tal y como adelanta The Verge.

Conferencia de Nvidia. Manuel Fernández

Omniverse Avatar es una plataforma para crear avatares hiperrealistas. Algo similar a lo que enseñó Meta en su presentación. Aúna reconocimiento facial, animación en 3D, habla sintética y reconocimiento de voz para generar por ordenador una copia de los usuarios totalmente virtual, pudiéndose adaptar incluso a varios idiomas.

No solo las personas; el omniverso de Nvidia tendría también la capacidad de generar copias digitales de objetos o espacios del mundo real, y que estos se comportaran como lo harían sus equivalentes en la vida real. Todo ello con aplicaciones industriales de todo tipo; por ejemplo, creando copias digitales de ciudades para expandir redes 5G o para replicar bosques enteros y estudiar cómo se comportarían ante situaciones problemáticas, como un incendio.

Avatar virtual del CEO de Nvidia Nvidia Omicrono

Lo mismo ocurre con los avatares hiperrealistas. No se limitan a ser simplemente "muñecos" muy parecidos a nosotros; usando las mismas tecnologías que han servido para crear estos avatares, estos pueden interactuar con otros de forma completamente realista. Un ejemplo en la presentación de Nvidia mostraba como un avatar miraba a los ojos a otro usando tecnología de reconocimiento facial.

Este tipo de tecnología usa elementos de IA, visión computacional y comprensión del lenguaje natural. El reconocimiento de voz, por ejemplo, está basado en Nvidia Riva, un kit que es capaz de reconocer el habla en varios idiomas y que se usa para generar respuestas de voz que imiten la humana.

Réplica de un objeto digital. Nvidia Omicrono

Este kit de desarrollo ha sido descargado 70.0000 veces por diseñadores, todos pertenecientes a más de 500 empresas distintas. Además, este nuevo metaverso de Nvidia tiene una base mucho más concreta respecto a lo que Meta presentó, que se basaba más en un proyecto para el futuro basado en experiencias en realida mixta. En este caso, Nvidia muestra aplicaciones del mundo real para empresas.

Niantic y su metaverso

Si has jugado a Pokémon Go, conoces a Niantic. Esta es la firma que se ha encargado de algunos de los juegos de realidad aumentada más importantes, siendo Pokémon Go su éxito más rotundo. Ahora, siguen los pasos de Nvidia y presentan su propio kit de desarrollo: Lightship, basado en realidad aumentada.

Captura de Pokémon Go.

Por supuesto, este kit de desarrollo estará destinado a que se pueda crear un metaverso en el mundo real, basado en RA. Se integrará en Unity, y su enfoque es la de acercar el metaverso al mundo real, y no la de imitarlo en un mundo virtual. Niantic ha anunciado además un programa de 20 millones de dólares que dará presencia a los proyectos más llamativos que hayan hecho uso de Lightship.

Este kit de desarrollo será totalmente gratuito para los desarrolladores y programadores y se postula directamente contra el metaverso que propone Meta. Hasta el punto de atacar de forma clara al metaverso de Zuckerberg, calificándolo de distopía propia de "ciencia ficción".

Independientemente de qué enfoque tengan estos metaversos (u omniversos), lo cierto es que todos ellos son proyectos a largo plazo, y desde luego Niantic y Nvidia tendrán un gran peso en la construcción de este concepto que ha causado furor en el mercado tecnológico actual.

