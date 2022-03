Anonymous habría hackeado el Banco de Rusia: amenaza con publicar miles de documentos

La guerra entre Rusia y Ucrania no es ni mucho menos solo bélica. Este conflicto, que está causando verdaderos estragos en España y en el resto de Europa, también se gesta en redes sociales y en Internet, con una gran presencia del acto del hackeo en el mismo. Ahora, parece que Rusia habría recibido un auténtico golpe, ya que podría haber sufrido un ataque hacker contra el Banco Central de la Federación Rusa.

[Siga en directo la última hora del ataque de Rusia en Ucrania]

Tal y como afirman cuentas de Anonymous (o al menos, cuentas simpatizantes con el grupo de hacktivistas), el Banco Central de la Federación Rusa habría sufrido un ataque directo que tendría una consecuencia fatal para el mismo: la liberación de más de 35.000 archivos en las próximas 48 horas.

Además, Anonymous explica que en esos documentos hay acuerdos confidenciales y documentación totalmente confidencial. Un ataque que sigue la línea de pensamiento del propio grupo Anonymous, que ya dejó claro que se posicionaba a favor de Ucrania, prometiendo "castigar" a Rusia por la invasión.

35.000 archivos

Si bien es cierto que las empresas que han sido atacadas por Anonymous también tienen documentación confidencial, este caso es distinto. Y es que en esta ocasión hablamos de una entidad bancaria de vital importancia para Rusia, con información mucho más sensible y con datos involucrados de ciudadanos y organizaciones rusas. Por lo tanto, el golpe para Putin en este sentido es mucho más importante.

Este mensaje ha sido replicado por otras cuentas afiliadas a Anonymous, algunas de ellas subiendo incluso algunas fotos de documentos privados. Explican que en 48 horas, se liberarán más de 35.000 archivos, aunque no se sabe ni cómo lo harán ni en qué plataforma.

Por el momento, Rusia no ha confirmado dicho ataque ni ha dado pistas sobre que este se haya realizado. No obstante, hay que recordar que Rusia está sumida en una oleada de ataques hacker contra sus sitios web gubernamentales y sus medios de comunicación afines al Kremlin. De hecho, no solo Anonymous está involucrada en esta ofensiva; la IT Army de Ucrania también está colaborando en estos ataques.

Rusia también está metida de lleno en estos ataques. Hace escasos días la Casa Blanca advertía que los hackers de Rusia tenían como objetivos a empresas que brindaran servicios esenciales de Estados Unidos, así como compañías nacionales varias. Aún con todo, la administración Biden no tiene la certeza de que este ataque se vaya a producir finalmente.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan