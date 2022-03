Los rusos han comenzado a descargarse la Wikipedia ante el miedo de que Putin la bloquee

La guerra entre Rusia y Ucrania, que está causando verdaderos estragos en España y en otros países del mundo entero, está teniendo un gran impacto sobre la libertad de intercambio de información libre en Rusia. El ejecutivo de Putin en Rusia ya ha bloqueado numerosos servicios y redes sociales en el país, amenazando sobre todo a vías de información que se escapen de su censura. Una de estas plataformas es Wikipedia.

El pasado uno de marzo, tal y como relata Slate, aparecieron informes sobre que el Kremlin estaba planeando bloquear Wikipedia en Rusia. Algo que sería desastroso para el flujo libre de información para los ciudadanos, lo que ha llevado a que algunos ciudadanos rusos se estén esmerando en descargar al completo la Wikipedia en ruso antes de un bloqueo inminente.

Y no solo ciudadanos. La firma Kiwix, responsable de uno de los navegadores principales basados en la lectura sin conexión online, habría recopilado hasta 1,8 millones de artículos de la versión rusa de Wikipedia, y la ha publicado en forma de archivo torrent descargable de 29 gigabytes de peso.

Descargando la Wikipedia

En estas últimas semanas, desde que se supiera que la Wikipedia en ruso estaba amenazada por el Kremlin, el número de descargas multiplicó por muchísimo las cifras pasadas. Solo este mes se habrían producido hasta 148.457 descargas de artículos, lo que según las estadísticas equivaldría a un aumento de más del 4.000% en comparación a enero.

Wikipedia

Slate recopila varias historias de ciudadanos rusos queriendo descargar los máximos datos posibles ante la amenaza de censura del Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, Tecnologías de la Información y los Medios de Comunicación en Rusia. Por ejemplo, un hombre de 32 años declaró a Slate que al ser este una persona que se informaba de forma independiente al Kremlin, se dispuso a crear un plan para descargar una copia local de toda la Wikipedia en ruso.

Los datos demuestran que Rusia es, de lejos, el país con más descargas de Wikipedia. Así lo muestran los números; antes de la invasión a Ucrania, no entraba ni siquiera en el top 10 de países con más descargas y ahora lidera el ranking con fiereza. De hecho, según Stephane Coillet-Matillon, director de la organización Kiwix, las descargas ocurridas en Rusia ahora suponen hasta el 42% de todo el tráfico de sus servidores, frente al 2% en 2021.

No ha cumplido su amenaza

Aplicación de la Wikipedia en un iPhone Adrián Raya Omicrono

Pese a que la agencia, también conocida como la Roskomnadzor, amenazó con el bloqueo de la Wikipedia, aún no ha cumplido su advertencia. Todo comenzó después de su desagrado con la entrada conocida como "Invasión Rusa de Ucrania (2022)", que generó los comentarios de la agencia.

En las últimas semanas, se ha sabido que la Roskomnadzor ha estado bloqueando sistemáticamente tanto en redes sociales como en Internet el acceso a información sobre el conflicto que no esté supervisada por el Kremlin. No obstante, dado que Rusia ya ha bloqueado redes tan importantes como Instagram o Facebook, mucho más grandes que la propia Wikipedia, no sería raro que esta fuera la próxima en caer.

