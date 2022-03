Nace Manfred: así es la plataforma española para que tu currículum se lea y que compite con LinkedIn

LinkedIn es uno de los mejores lugares donde subir tu currículum para compartirlo con otros y promocionarse con vistas a encontrar trabajo. El problema está en que no deja copiar ni exportar tus datos, por lo que al darse de alta en otros sitios web profesionales no queda más remedio que volver a escribirlos uno por uno. Como alternativa a esto, una empresa de Galicia (España) ha creado Manfred, una herramienta para que tu CV se lea y se sincronice en múltiples plataformas online de forma automática.

La idea de esta start-up surge tras el anuncio de Stack Overflow —una comunidad abierta para programadores profesionales y aficionados— sobre el cierre en el mes de abril de sus Dev Stories, su formato de CV online. Esto provocará que alrededor de 4,7 millones de usuarios pierdan para siempre sus datos, entre los que se encuentran su experiencia laboral, proyectos profesionales o enlaces. Manfred nace como una nueva opción para que puedan salvarlos e importarlos usando únicamente el enlace a su perfil.

No es sólo una herramienta pensada para programadores, ya que cualquier persona puede utilizarla de forma gratuita para crear su CV. Además, en un futuro tendrá una app y cuenta con una variedad de funciones como recibir avisos sobre qué parte del documento ha leído un empleador, editarlo y que se actualice automáticamente en el resto de plataformas o hasta resaltar tus "hitos", entre otros. Incluso se pueden descargar los datos manualmente con un fichero JSON con un formato de código abierto en tu ordenador.

Control de los datos

Lo habitual es que los usuarios tengan su información profesional en diferentes sitios, como en LinkedIn o InfoJobs, pero "casi todos ellos basan su negocio en poner barreras a tus datos y que no salgan nunca jamás. Si te metes en los Términos de servicio te dicen que son tuyos, pero no te dan permiso para copiarlos ni exportarlos con un programa; sólo para que los repliques. Aquí es diferente, los usuarios tienen un control genuino sobre los datos, y sin riesgo a perderlos", señala David Bonilla Fuertes, fundador de Manfred, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

David Bonilla, fundador de Manfred. N.C. Omicrono

No poder exportar los datos de estos sitios implica que si uno se da de alta en otra página web u oferta de empleo deba rellenar todos los datos manualmente uno por uno, algo que puede resultar tedioso. De hecho, el fundador de Manfred define a la plataforma como "un LinkedIn bien hecho, sin que los datos estén encerrados. Nosotros hemos construido lo que en informática se llama una única fuente de verdad. Esto significa que si tengo un dato sólo debería estar en un sitio y si está en otros 6, éstos estarán desactualizados y no serán coherentes".

Una de las principales características es que si el usuario sube sus datos profesionales a Manfred, la herramienta tiene la capacidad de actualizarlos de forma automática en sus cuentas de otras plataformas de empleo, como LinkedIn, Monster, InfoJobs, Xing y cualquier otra; "de tal manera que toques tus datos en un sitio y se actualicen todos", apunta David Bonilla. Para ello, basta con entrar en la herramienta, iniciar sesión y editar el currículum, y automáticamente se renueva en las otras redes sociales que estén vinculadas.

Así es la web de Manfred. Manfred Omicrono

"Al contrario que LinkedIn, aquí los datos son tuyos", recalca de nuevo Bonilla. La explicación es sencilla y va más allá de que se actualicen en diferentes plataformas. Manfred no sólo deja descargar la información profesional en un fichero de texto plano, sino que también la mantiene en tu ordenador: "tenemos una funcionalidad que permite dejar los datos de los usuarios en lo que se llama un repositorio [un sistema informático que almacena información digital] que está al mismo tiempo en tu PC. El usuario puede tanto verlo como editarlo, y cuando quiera puede cortarnos el acceso para que no entremos a ellos. Por lo tanto, siempre tendrá el poder sobre los mismos".

Saber que lo leen

Hace años para mandar la candidatura a un puesto de trabajo se hacía enviando un correo electrónico y adjuntando un PDF del currículum. "Eso es algo clásico, pero así se perdía el control sobre los datos, ya que primero no sabes quién lo ve y segundo, y lo que es peor, queda inmediatamente desactualizado. Lo que proponemos nosotros es que en su lugar se envíe un enlace al perfil de Manfred", señala el fundador de la plataforma.

La página para editar el CV. Manfred Omicrono

Aquí hay un detalle interesante, y es que solamente podrá ver el perfil de Manfred aquella persona con la que se ha compartido y lo primero que tendrá en pantalla va a ser unos Términos de uso. "Es decir, verán que se lo has mandado a él para ese proceso específico, por lo que no pueden dárselo a nadie más sin tu consentimiento y cuando el usuario diga lo tiene que borrar", explica Bonilla.

Una de las ventajas de enviar un enlace a un currículum web es que Manfred te puede "decir cuándo lo han abierto, cuántas veces lo han hecho, hasta qué punto han hecho scroll y dónde se han detenido más tiempo. El usuario recibe un mapa de calor con toda esa información".

Esta función permitirá saber en todo momento si te han leído o si directamente no lo han hecho. En caso de pasar la selección, "si otra persona de la empresa quiere ver el currículum, tendrá que solicitar permiso al usuario y si éste ve que pasado un tiempo no le contestan, puede revocar el acceso para que no lo vean", explica David Bonilla.

Un CV más personal

Otro de los puntos en los que se basa Manfred es el de crear un primer formato de currículo de código abierto "con carácter universal que valga tanto para programadores como para el resto, y que pueden verlo tanto personas como máquinas". Incluso destacan su capacidad para tener un CV más personalizado y con un diseño más visual.

Otra de las páginas del editor de CV. Manfred Omicrono

Esto quiere decir que el usuario puede destacar otras cosas más allá de su experiencia profesional, como "si, por ejemplo, es periodista y quiere poner artículos suyos concretos, proyectos o hitos personales, la tecnología que le gusta, el sueldo que quiere, recomendar pódcast o libros... y más información que normalmente no pondría en un CV pero que para el usuario es importante", explica Bonilla.

Así mismo, también será posible tener diferentes versiones del currículum, "cada uno adaptado a las diferentes situaciones y ofertas, ya que no es lo mismo presentar candidatura a un sitio que hace una cosa que a otro completamente distinto", concluye David Bonilla. Manfred acaba de dar el pistoletazo de salida, aun así ya trabajan en futuras funcionalidades para la plataforma.

