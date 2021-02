Cuidado al actualizar tu Mac: si no tienes espacio puedes perder tus datos

macOS Big Sur ya está disponible en España desde noviembre del año pasado, y desde entonces, Apple ha lanzado sucesivas actualizaciones para solucionar diversos problemas de pantalla, rendimiento, etcétera. Pero parece que aún persiste un fallo del sistema que podría provocar pérdidas serias de datos a los usuarios.

Según ha descubierto Mr. Macintosh, a la hora de actualizar a macOS, el instalador de Big Sur no verifica si el almacenamiento del Mac es suficiente. A medida que el instalador inicia el proceso, si no hay suficiente espacio disponible, el Mac deja de responder.

Hasta aquí podría ser algo entendible, pero como mínimo el instalador debería reconocer el almacenamiento interno que tiene el Mac. Pero por si fuera poco, hay más; el instalador puede provocar que los datos del dispositivo se corrupten.

Cuidado al actualizar a Big Sur

Nuevo macOS Big Sur, con importantes cambios de diseño

Según Apple, Big Sur necesita al menos 35,5 GB para poder instalarse, y esto no incluye el instalador, que ocupa unos 13. Es decir, que como mínimo, deberíamos tener al menos 50 GB libres en nuestro Mac para poder instalar instalar Big Sur. El problema es que en un instalador normal, la actualización pararía al reconocer que no hay espacio suficiente.

No es así; incluso si nuestro Mac no tiene esos 50 GB libres o al menos los 35,5, el instalador intentará actualizar a Big Sur. Una vez lo intente y reinicie, el Mac no se iniciará. Consecutivamente, numerosos datos del Mac podrían quedar corruptos por culpa del intento de actualización fallido, lo que puede resultar en pérdida de datos.

Mr. Macintosh comprobó que este error afecta a la versión del instalador de macOS Big Sur 11.2 y también al instalador beta 11.3. No obstante, no afecta a las actualizaciones OTA de una instalación de Big Sur a otra, por lo que si ya tienes Big Sur, tranquilo; no habrá problemas. El problema reside con la instalación de Big Sur desde otro sistema operativo de Apple.

Apple no ha dado comentarios respecto a este error, aunque es de esperar que lo solucione con el lanzamiento estable de macOS Big Sur 11.3. Es importante que si tienes un ordenador con macOS Catalina y quieres instalar macOS Big Sur dejes una buena parte de almacenamiento libre, ya que en caso contrario podrías perder una cantidad importante de datos.

