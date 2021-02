El iPad por fin permitirá escribir a mano con el Apple Pencil en castellano

Los usuarios de iPad en España pronto recibirán una de las novedades más esperadas, especialmente si tenemos un Apple Pencil: la posibilidad de escribir en castellano.

Para el reconocimiento de caracteres y palabras en entornos táctiles, Apple usa Scribble, una aplicación capaz de convertir campos de texto en áreas de escritura, en las que podemos escribir a mano como en un papel.

Scribble, disponible hasta en el iPad más barato, se encarga de reconocer lo que estamos escribiendo, transcribiéndolo a un formato que la app que estamos usando puede usar; a efectos prácticos, es como si estuviésemos usando el teclado integrado del iPad, pero más natural.

Apple Pencil en castellano

Lamentablemente, en estos momentos Scribble sólo es compatible con dos idiomas, el inglés y el chino, en sus diversas variantes, como las de EE. UU., Reino Unido o Australia. Eso no significa que no podamos usar el Apple Pencil en español, es sólo que Scribble no será capaz de reconocer nuestras palabras y por lo tanto, no podrá introducirlas en los campos de texto de nuestras apps.

Afortunadamente, eso está cerca de cambiar. Una de las novedades de iPadOS 14.5 será la compatibilidad de Scribble con nuevos idiomas; es algo que ya está disponible en la versión Beta 1, que pueden usar los usuarios con cuenta de desarrollador.

Recordemos que iOS 14.5 (y por lo tanto, iPadOS 14.5) traerá una importante novedad en la seguridad: la posibilidad de desbloquear el dispositivo usando Face ID con mascarilla, gracias al uso del Apple Watch como método secundario de identificación.

Pero esa novedad ha 'tapado' otra muy importante, como el añadido de más idiomas a Scribble.

Más idiomas en Scribble

En concreto, Scribble (Escribir a mano) será compatible no sólo con el español, sino también con otros idiomas europeos como el francés o el alemán.

Para insertar texto, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsada un área de texto; entonces se abrirá un espacio en el que podremos escribir a mano lo que queramos.

El Apple Pencil será ahora más útil

Entre las funciones que permitirá "Escribir a mano" en el iPad están los gestos que nos permitirán modificar lo que hemos escrito para adaptarlo mejor a lo que queremos introducir. Por ejemplo, para eliminar una palabra lo único que tenemos que hacer es tacharla.

Igualmente, si queremos seleccionar una palabra sólo tenemos que pulsar dos veces en ella, y si es el párrafo lo que queremos, tenemos que pulsar tres veces en una palabra; también podemos simplemente arrastrar el Apple Pencil sobre el párrafo. Incluso podemos unir o separar caracteres, algo útil si no se han reconocido como queremos; sólo tenemos que dibujar una línea vertical entre ellos.

En otros idiomas, Scribble cuenta con funciones inteligentes, como la posibilidad de reconocer datos como correos electrónicos y números de teléfono, o buscar texto; esperamos que también se incluyan cuando llegue la versión en español.

