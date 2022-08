Meta liquida sus altavoces con videollamadas de WhatsApp: un chollo con descuentos del 75%

Meta está de rebajas en España. Poco después de que Meta anunciase que dejaría de fabricar dispositivos Portal para consumidores para destinar su hardware enteramente a empresas, la firma de Mark Zuckerberg ha tirado la casa por la ventana y ha anunciado una brutal liquidación de productos, con descuentos de hasta un 75%.

No solo eso; estas rebajas incluyen envíos gratuitos y devoluciones gratuitas. Todas estas rebajas han dejado algunos de los dispositivos de Meta más caros a precios prácticamente irrisorios. Sin ir más lejos, el Meta Portal de 10 pulgadas pasa de valer 199 a tan solo 49 euros.

En total, son 4 los productos rebajados: el Meta Portal TV, el Meta Portal de 10 pulgadas, el Meta Portal Go y el Meta Portal Plus, el modelo superior que integra una pantalla de 14 pulgadas y cuyo precio baja a los 299 euros.

Tira la casa por la ventana

Como decíamos, estas rebajas ascienden a un 75% como máximo. Si bien hay dispositivos de la compañía que no están rebajados, como las Ray-Ban Stories o el Meta Quest, toda la gama de aparatos Portal sí que lo están. Desde el modelo más inferior, que convierte tu televisor en un Portal hasta el rival directo de los Google Nest de alta gama, el Portal Plus.

Las rebajas son brutales. No es para menos; el Meta Portal TV que costaba 169 euros ahora vale 49 euros. El Portal de 10 pulgadas, de 199 euros, ahora cuesta 49 euros también. El Portal Go, que también integra una pantalla de 10 pulgadas pero que tiene batería incluida, baja de los 229 euros a los 79, y el Portal Plus ahora cuesta 299 euros. Esta es la lista desglosada de precios con sus respectivos enlaces:

Portal TV - convierte tu televisor en un Portal | 49 euros.

Portal de 10 pulgadas - pantalla inteligente que hace las veces de marco electrónico. | 49 euros.

Portal Go de 10 pulgadas - batería integrada y un diseño más estilizado. | 79 euros.

Portal Plus - videollamadas con altavoz incorporado y una enorme pantalla de 14 pulgadas. | 299 euros.

Los dispositivos Portal son ideales para realizar videollamadas a través de las redes sociales de Meta, como WhatsApp. No solo ellas; también son compatibles con otras plataformas, como Google Duo o Microsoft Teams, y entre otras cosas incluyen características como la Smart Camera del Portal Plus, que se desplaza lateralmente y regula la iluminación para mantener la calidad de la llamada en alza.

Portal CFQ Omicrono

Tiene integrados asistentes de Alexa y Facebook, lo que abre un abanico de funciones inteligentes que hemos visto en otros altavoces inteligentes, y al ser a efectos prácticos pantallas inteligentes, permiten reproducir aplicaciones como Netflix, Prime Video o apps de streaming musical, ya sea Spotify o Pandora. Incluso incluyen efectos de realidad aumentada para dichas llamadas.

