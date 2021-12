La última locura de Microsoft: un teléfono Surface con 3 pantallas unidas por bisagras

Aunque los teléfonos plegables aún sean un concepto novedoso en el mercado actual, están más instaurados que nunca. En España ya se venden de forma regular, y no son pocos los fabricantes que están experimentando con las posibilidades que este nuevo factor de forma ofrece. Microsoft ya estaría tomando en consideración estas vías con un móvil plegable de tres pantallas.

Según ha podido descubrir Patently Apple, Microsoft habría puesto sobre la mesa un teléfono plegable de 3 pantallas. Así lo demuestra una nueva patente que ha salido a la luz, y que consistiría en 3 paneles unidos por 2 bisagras; es decir, expandir el concepto que dio vida al polémico Microsoft Surface Duo, según recoge Gizmodo.

Los beneficios de este factor de forma son obvios; más espacio de pantalla y más espacio de trabajo con el teléfono desplegado. Además, esta tercera pantalla favorecería el plegado del dispositivo, ya que estas 3 pantallas se apilarían una encima de la otra, con la consecuencia negativa de que el teléfono se vuelve muchísimo más grueso.

Un Surface Duo de 3 pantallas

Esta patente, concedida el día 23 de diciembre y presentada el año pasado, incluye unas bisagras pivotantes que entre otras cosas permitirían que la pantalla principal del dispositivo se pudiera posicionar en la parte externa del teléfono. Sí, lo mismo que hace el Huawei Mate XS de la firma china, pero en este caso añadiendo una tercera pantalla.

De esta forma, Microsoft no optaría por la solución por la que han apostado el resto de fabricantes: hacer uso de una sola pantalla uniforme sin bisagras y separaciones. Tal y como se vislumbra en las imágenes de la patente, este sería un Microsoft Surface Duo, con la misma filosofía pero con un tercer panel adicional.

No obstante, esta patente tiene el problema de que no incide en más aspectos del teléfono; no se saben detalles como la tecnología de las pantallas, funciones exclusivas o novedades de software. Por ende, es lógico pensar que esta es una patente con una idea muy básica en mente, y que difícilmente verá la luz en forma de dispositivo comercial.

Y no será porque el concepto no se ha explorado antes. Todo lo contrario; Samsung ya ha explorado la idea de hacer un teléfono triplemente plegable hace varios meses con diseños conceptuales y otras marcas como TCL también han puesto sobre la mesa esta misma idea. Sin embargo y dado el margen de exploración que tienen estos smartphones aún, pasará tiempo hasta que la idea de un móvil con 3 pantallas acabe materializándose.

