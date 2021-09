Así son los nuevos Surface de Microsoft: tablets, convertibles e incluso un ordenador plegable

Como anunció Microsoft semanas atrás, la firma de Redmond ha lanzado su nuevo evento de dispositivos Surface. Aparatos que llegarán a España en los próximos meses y que destacan por integrar lo mejor de los servicios de Windows con el hardware de Microsoft en una nueva línea de productos.

Concretamente, Microsoft ha presentado toda una serie de dispositivos Surface; desde el Surface Go 3, la iteración más básica de la familia de ordenadores hasta el Surface Pro 8, el all-in-one más potente de la marca. Este último, sin ir más lejos, monta una pantalla de 13 pulgadas PixelSense y estrena junto a él nuevos accesorios, como el Surface Slim Pen 2.

Microsoft, además, ha aprovechado para hacer hincapié en la integración de estos dispositivos con los servicios más populares de la firma, como el juego en la nube con Game Pass o Windows 365, la versión en la nube de Windows. No faltan sorpresas, como el Microsoft Surface Duo 2, que se corresponde totalmente a lo que se había filtrado en las últimas semanas.

Surface Laptop Studio

Laptop Studio Microsoft Omicrono

Empezamos por el lanzamiento más importante de Surface: el Surface Laptop Studio. Este es un híbrido entre las ideas que engendraron los Microsoft Surface Laptop y Microsoft Surface Studio en un diseño único que aúna lo mejor de una tableta gráfica y un portátil.

Estamos ante un dispositivo que en esencia es un portátil convertible. Y es que la clave de este Surface Laptop Studio es el hecho de que su pantalla está acoplada al mismo mecanismo de peana que otros dispositivos Surface, permitiendo poner su pantalla PixelSense de 14,4 pulgadas más abajo. Sí, es abatible.

Surface Laptop Studio. Microsoft Omicrono

Este factor de forma tan curioso tiene varias ventajas; además de poder poner la pantalla en varios ángulos como un portátil normal, este sistema permite atraer hacia el usuario la pantalla lo suficiente para 'esconder' el teclado y usar nuestros dedos (ya que la pantalla es completamente táctil). Lo mismo ocurre si queremos 'tumbar' la pantalla para convertir este híbrido en una tableta gráfica.

En la parte inferior nos encontramos con un pequeño acople para el nuevo Microsoft Surface Pen 2, que llega con un mecanismo de carga magnética mejorado y con un nuevo procesador para mejorar la latencia y la sensación háptica, emulando la sensación de escribir con vibraciones. Este se acopla en la parte inferior para estar siempre junto a nosotros.

En cuanto a hardware, el Microsoft Surface Laptop Studio monta procesadores Intel Core de 11ª generación junto a las Nvidia RTX 3050 Ti, que será presumiblemente más que suficiente para realizar sesiones de juego ocasionales, diseño multimedia, edición de vídeo, etcétera.

Surface Pro 8

Surface Pro 8 Microsoft Omicrono

Pasamos al all-in-one de Microsoft, el Surface Pro 8. Si bien a nivel externo esta tableta convertible es continuista, es en el interior donde nos encontramos los mayores cambios. El más obvio es que ahora pasamos de un conector propietario a Thunderbolt 4, lo que es toda una gran noticia. Se acabó tener que ir con el cargador propietario a todos lados para cargar la tableta.

La pantalla es de 13 pulgadas con tecnología PixelSense que soporta 120 Hz de tasa de refresco (un claro guiño al iPad Pro) y en esta pantalla se incorporan varias tecnologías, como Dolby Vision o una tecnología que adapta el color al ambiente en el que nos encontremos. Otro guiño también a Apple y su tecnología True Tone.

Surface Pro 8 con el Slim Pen 2. Microsoft Omicrono

La tableta es compatible con el nuevo Surface Pen 2 y ahora el teclado tiene un pequeño hueco mediante el que cargaremos el lápiz de forma totalmente inalámbrica. Aunque Microsoft no ha dado demasiados detalles sobre su hardware interno, sabemos que contará con procesadores de 11ª generación y hasta 32 GB de memoria RAM.

Surface Go 3

Surface Go 3 Microsoft Omicrono

Pasamos a la tableta más económica de Microsoft, que tal y como ha hecho la Pro 8, busca limar las mayores asperezas que tuvo la anterior generación. Lo más importante a destacar de esta Go 3 es que ahora monta procesadores de Intel mejorados, con el Pentium Gold 6500Y como opción base y otra con el Core M3. Les acompaña una versión con el Core i3-10100Y.

La pantalla pasa a ser de 10,5 pulgadas con tecnología PixelSense y resolución 1080. El almacenamiento interno es de 64 o 128 GB en SSD y desgraciadamente, no incluye tecnología Thunderbolt, sino que sigue usando la tecnología de Surface Connect. No obstante, cuenta con USB-C, Bluetooth 5.0, lector de tarjetas y reconocimiento facial de Windows Hello.

Precios y disponibilidad

Surface Duo 2 Microsoft Omicrono

Junto a estos Surface, Microsoft ha tenido a bien actualizar su teléfono plegable, dando lugar al Microsoft Surface Duo 2. Un dispositivo que quizás ha sido el que más dosis de innovación se ha llevado; procesador Qualcomm Snapdragon 888, triple cámara trasera y una barra de notificaciones lateral que nos mostrará información complementaria.

Además de todo ello, Microsoft ha anunciado que realizará importantes actualizaciones para la Surface Pro X y también han anunciado el Microsoft Ocean Plastic Mouse. Un ratón que está hecho en un 20% de plástico extraído del océano.

Todos estos dispositivos llegarán al mercado junto a Windows 11, el día 5 de octubre. Por supuesto, todos estos Surface (salvo el Duo 2, obviamente) montan Windows 11. Estos son los precios de sus versiones base y se podrán reservar desde hoy mismo:

Surface Laptop Studio: 1.599 dólares.

Surface Pro 8: 1.099 dólares.

Surface Go 3: 399 dólares.

Surface Slim Pen 2: 129 dólares.

Surface Duo 2: 1.499 dólares.

Ocean Plastic Mouse: 24,99 dólares.

Sigue los temas que te interesan