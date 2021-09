El rediseño del Apple Watch le hará complicado de comprar en cuanto salga

Ya estamos en septiembre, y estamos a escasos días de que Apple presumiblemente anuncie su nuevo evento de productos en España. Un evento que además tendrá entre sus lanzamientos principales el futurible Apple Watch Series 7. Sin embargo, podría no aparecer en el evento; el reloj estaría causando problemas.

Según afirman Nikkei y Bloomberg, Apple estaría afrontando un retraso potencial del reloj. El motivo es simple: lo complejo del nuevo diseño del reloj, que destacaría por tener una pantalla más grande, con cantos planos y una relación entre panel y bordes más aprovechada.

Según las fuentes de dichos medios, la producción a pequeña escala de este nuevo reloj ya habría comenzado, pero se habría topado de frente con "desafíos críticos para alcanzar un rendimiento de producción satisfactorio", poniendo en peligro el lanzamiento del reloj.

El Watch 7, retrasado

Watch Series 7. Jon Prosser / Rendersbyian Omicrono

Los informes explican que la producción se habría llegado a detener debido a estos problemas. De este modo, Apple y sus proveedores de piezas estarían en estos momentos trabajando para resolver los problemas de producción antes de la producción en masa que tendrá lugar semanas después.

Hay motivos para pensar que el nuevo reloj de Apple está provocando estos impedimentos. Para empezar, el reloj ha sufrido un completo rediseño, adoptando los cantos planos ya marca de la casa y además dos opciones de tamaño más grandes, con versiones de 41 y 45 milímetros. A todo esto se le suma un procesador más rápido y una pantalla con bordes más aprovechados.

Apple Watch. Fikri Rasyid Unsplash

Además de todo ello, se especula que si bien este reloj no tendrá grandes novedades a nivel de salud respecto a la generación pasada, sí que traerá mejoras interesantes como la medición de la presión arterial, según Nikkei. De todas formas, este posible retraso en la presentación podría provocar que no veamos el reloj hasta un evento futuro, más allá del de septiembre.

Retraso en el evento

Los rumores indican que Apple seguirá la misma estrategia que el año pasado: lanzar varios eventos a final de año presentando distintos productos en cada uno de ellos. En el primero, de septiembre, se espera que aparezcan los iPhone 13, los AirPods 3 y por último los Apple Watch Series 7. Todos estos productos se han estado filtrando en estas últimas semanas.

Algunos de los dispositivos que llegarán. Manuel Fernández Omicrono

Ya que el año pasado Apple presentó su Series 6 en septiembre, no es raro pensar que Apple pretende hacer lo mismo con su Series 7 este año. El problema es que si estos desafíos de producción no se solucionan en poco tiempo, Apple podría llegar a eliminar el Apple Watch del evento. No le costaría mucho, debido a que también se espera que este evento se presente en forma de presentación pregrabada, por lo que Apple simplemente tendría que realizar unos pocos ajustes de edición.

Los últimos rumores afirman que Apple lanzaría hasta 3 eventos nuevos. En ellos veríamos los nuevos iPhone 13, los nuevos Apple Watch Series 7, los nuevos AirPods 3 así como los nuevos ordenadores MacBook de Apple y nuevos iPad de gama media y baja.

