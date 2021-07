Cómo comprar los auriculares Nothing ear (1) antes de su lanzamiento en agosto

Nothing, la nueva compañía tecnológica de Carl Pei, acaba de presentar sus auriculares transparentes, los ear (1) que desafían a los AirPods Pro con un diseño único, cancelación de ruido y un precio de 99 euros. Llegarán a las tiendas de España en agosto, pero antes habrá una subasta para los más rápidos.

La nueva marca del que fue cofundador de OnePlus ha mantenido el misterio y el suspense hasta la presentación de esta semana donde hemos conocido todas las características de sus primeros auriculares inalámbricos. Siguiendo con la estrategia, Nothing prepara para este fin de semana un evento donde sortear un número limitado de los Nothing ear (1).

La compañía ha debutado en el mercado con unos auriculares con cancelación activa de ruido (ANC), buena calidad de sonido, un diseño completamente rompedor que no se había visto antes y todo por un sencillo precio de 99 euros. Hay que tener en cuenta que los AirPods Pro de Apple cuestan 100 euros más que los Nothing, es toda una declaración de intenciones de la empresa de Carl Pei. En OMICRONO los hemos probado durante esta semana y os contamos si merecen la pena.

Venta anticipada exclusiva

Nothing cita a todos aquellos en Europa y Norteamérica que quieran conseguir antes que nadie estos auriculares a las 14 horas, las 3 de la tarde hora peninsular española, del 31 de julio en su página web. "Las unidades serán limitadas, pero si eres rápido, serás de los pocos con unos ear (1) propios" indica en la invitación.

No es la primera vez que la empresa aumenta la expectación por estos auriculares, un mes antes de la presentación realizó una subasta exclusiva en la web StockX con solo 100 unidades disponibles. En pocas horas se vendieron todos los auriculares disponibles y el primero empezó con un precio de 875 euros, hasta el último que se vendió por 192 euros.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Esto demuestra la locura que han generado los primeros Nothing estos meses, ahora que las características ya se conocen, aquellos que se quedaron fuera de esa primera subasta pueden volver a intentarlo este sábado. Si no lo consiguen tendrán que esperar al 17 de agosto cuando llegarán a las tiendas de 45 países, incluyendo España, por 99 euros.

Aún no se ha indicado en que comercios se podrán adquirir en agosto los auriculares. Se sabe que estarán a la venta en la web de Nothing y que la compañía ha llegado a un acuerdo con las tiendas británicas Smartech y Selfridges para venderlos. Aunque también estarán en Amazon, no hay información de qué tiendas ofrecerán los primeros Nothing ear en España.

Los Nothing ear (1)

Su diseño transparente simboliza la apuesta por priorizar la tecnología de la compañía y su filosofía de sinceridad frente a sus consumidores. La carcasa permite ver los sensores que integra el auricular como el controlador dinámico de 11,6 mm para potenciar el sonido.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

La cancelación de ruido activa es capaz de capturar y eliminar el sonido de fondo hasta los 40 decibelios para que el usuario se concentre en la música. Viene con dos niveles diferentes y tres micrófonos para recoger con buena definición la conversación en una llamada. Estas y otras características como la autonomía que alcanza hasta las 4 horas seguidas de música con la cancelación de ruido activa, forman un conjunto redondo que planta cara a los principales auriculares inalámbricos del mercado.

Dice Carl Pei que este lanzamiento es solo el punto de partida de Nothing, "las primeras líneas de código". Esperan abordar otros sectores tecnológicos a parte de los dispositivos de audio, pero la entra en escena de la marca nos ha dejado claro que hay que estar pendiente de los siguientes pasos que de Nothing.

