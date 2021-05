Apple lanzaría su primer iPhone plegable en dos años

Que Apple está desarrollando un teléfono plegable que veremos en España no es en absoluto ningún misterio. De hecho, si bien al principio se creía que este dispositivo estaba muy lejos aún en el tiempo, los últimos rumores han ido trayéndolo a la palestra poco a poco. El último es quizás uno de los más confiables.

Ming-Chi Kuo, uno de los analistas más reputados especializados en Apple, ha lanzado una nota para inversores en la que especifica que el teléfono plegable de la compañía llegará en el año 2023. De hecho, ya ha hecho incluso previsión en ventas del dispositivo.

Kuo estima que el teléfono, que llegará ese mismo año a las tiendas, tiene una estimación de ventas de entre 15 y 20 millones de unidades. Este informe, recogido por MacRumors y Engadget se basa en una encuesta "de la industria", y desgraciadamente es ciertamente especulativo.

El plegable de Apple en 2023

Este no es un rumor nuevo ni mucho menos. Kuo ya advirtió de la disponibilidad del dispositivo en marzo, pero en esta ocasión da detalles sobre sus proveedores. Se espera que la pantalla OLED flexible en resolución QHD+ esté firmada por Samsung y que tenga características similares a la de los paneles de los actuales iPhone.

Desgraciadamente, no hay muchos más detalles salvo la estimación de Kuo. Esto tiene un por qué; la escasez de componentes. Es difícil prever cuándo un fabricante tendrá todas las piezas necesarias para desarrollar un dispositivo tan complejo como un teléfono plegable. Además, este sería el primer smartphone del estilo de la compañía, lo que complica todas las fases de desarrollo para evitar problemas a futuro.

Esta estimación nos da a entender que el teléfono está siendo desarrollado de forma correcta, y que no presenta retrasos graves o problemas en su concepción. No obstante, esta predicción también es un jarro de agua fría para algunos, ya que otros rumores apuntaban no sólo a que el iPhone plegable llegaría en el año 2022, sino que ya habría prototipos puestos a prueba.

Apple se unirá a la lista de fabricantes que se han subido al carro de los teléfonos plegables. Ante el liderato de Samsung, otras marcas como Oppo, Vivo u Honor hagan lo propio para este año 2021, siguiendo los pasos de Xiaomi que hace unas pocas semanas presentó el Xiaomi Mi MIX Fold, su primer teléfono plegable.

