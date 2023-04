He cambiado mi televisor por este proyector chino: ahora tengo un cine 4K de 200 pulgadas en mi salón

Los proyectores se han vuelto cada vez más populares por sus variedad de aplicaciones y ventajas; siendo la de montarse un cine en casa la más buscada. Un mercado que, gracias al avance de la tecnología, se ha llenado con modelos de diferente tipo, como uno chino de tamaño compacto ideal para sustituir al televisor u otro que cuesta 15.000 euros. Pero si hay una marca reconocida en este sector, esa es Xgimi que recientemente ha traído a España el MoGo 2 Pro, sin embargo, en su catálogo también tiene un brutal un proyector con el que crear un cine de 200 pulgadas en calidad 4K en el salón.

Ése es el Xgimi Horizon Pro (de 1.899 euros, rebajado ahora a 1.614,15 euros en El Corte Inglés) es un proyector de alta gama que se convierte en una interesante opción para los entusiastas del cine en casa y los amantes del entretenimiento audiovisual. Y lo hace combinando un diseño atractivo con una gran ficha técnica, como una resolución de imagen 4K, una vida útil de 30.000 horas y un brillo de 2.200 lúmenes ANSI.

Además de ello, este modelo también viene con sonido de la prestigiosa firma Harman Kardon y con 60 Hz, por lo que también es ideal para jugar. En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos utilizado durante un mes el proyector Xgimi Horizon Pro como sustituto del televisor, creando así un cine de 200 pulgadas en casa de manera rápida y sencilla. Y lo cierto es que tras probarlo, ya no se quiere otra cosa en el salón.

Muy fácil de usar

Lo primero que llama la atención del Xgimi Horizon Pro es su diseño robusto con unos bordes redondeados que ofrece una sensación premium y una estética elegante de color gris oscuro que encaja a la perfección en cualquier salón y mueble. También destaca un patrón de malla que se extiende alrededor del cuerpo y que esconde unos potentes altavoces.

El Xgimi Horizon Pro está construido en aluminio y plástico en su zona superior y tiene un peso de sólo 2,9 kilogramos, por lo que es cómodo y sencillo de transportar en una mochila para montar un cine en cualquier lugar. En su parte frontal se encuentra la lente, que tiene el inconveniente de que es un imán para el polvo, por lo que se echa en falta alguna tapa para poder protegerla.

El proyector Xgimi Horizon Pro. Nacho Castañón Omicrono

En su zona superior se sitúan unos botones para controlar el dispositivo, aunque también viene con un mando a distancia minimalista con un acabado gris metalizado y aluminio que resulta sencillo y práctico de utilizar; y en el que destaca el botón dedicado al asistente de Google para un control por voz. En cuanto a las conexiones, incluye WiFi y Bluetooth, además de dos puertos HDMI y dos USB en su trasera.

Por tanto, se pueden conectar perfectamente cualquier consola para disfrutar de los videojuegos en una pantalla grande en el salón o un ordenador. También se incluye un puerto LAN, un jack de 3,5 milímetros para auriculares de cable y una salida óptica. Pero si hay algo que realmente brille del Xgimi Horizon Pro es que es un proyector realmente sencillo de utilizar.

[He cambiado mi televisor por este proyector de tiro ultracorto: videojuegos y películas, como nunca]

Basta con conectarlo a la corriente y en apenas unos pocos segundos -6 para ser concretos- el proyector se enciende y luego ajusta automáticamente la imagen, tanto el tamaño como el enfoque, de manera rápida. Una función que ofrece una gran comodidad, sobre todo si es la primera vez que se utiliza un dispositivo de este tipo.

Aunque también se puede ajustar manualmente gracias a un botón del mando a distancia; así como subir o bajar el zoom digital de la pantalla. La corrección trapezoidal es también muy sencilla de utilizar en comparación con otros modelos, ya que tiene un modo automático para no tener que ajustar esquina por esquina, sino que lo detecta él solo consiguiendo evitar obstáculos y personas.

El proyector Xgimi Horizon Pro y el mando a distancia. Nacho Castañón Omicrono

De esta manera, el área de proyección está siempre limpia. Una vez conectado y encendido, la primera vez habrá que seguir unos pequeños pasos utilizando el mando a distancia para configurarlo y disfrutar de cualquier contenido. Y a partir de ahí cada vez que se encienda el proyector será como si en realidad se hubiese encendido un televisor, viendo la interfaz de Android TV con las diferentes aplicaciones.

Gran imagen y sonido

Una de las características que más atrae del Xgimi Horizon Pro es que cuenta con una vida útil de 30.000 horas, por lo que es un proyector para usar durante muchos años. Es decir, puede funcionar durante 17 horas si se hace una media de 4 horas de uso al día. En cuanto a la imagen, ofrece 4K real, con una resolución estándar 3840 x 2160 píxeles y una máxima admitida de 4096 x 2160 píxeles y 60 Hz.

Netflix en el proyector Xgimi Horizon Pro. Nacho Castañón Omicrono

El proyector viene con una lámpara LED ultra eficiente, dispone de una proyección de pantalla de hasta 200 pulgadas y un brillo de 2.200 lúmenes ANSI, por lo que la imagen se ve perfectamente en condiciones de mucha luz; aunque, lógicamente y como sucede con estos dispositivos, como mayor se disfruta es con las persianas bajadas y en una pared blanca lisa o una pantalla.

La calidad de imagen es altísima, con buenos colores y llena de detalles. Aun así, el proyector incorpora tecnología de imagen X-VUE patentada por la propia marca que mejora la calidad mediante la adopción de una tecnología de compensación de movimiento de 60 Hz. De esta manera, soluciona cualquier posible borrosidad o retraso al proyectar imágenes.

El proyector Xgimi Horizon Pro. Nacho Castañón Omicrono

En el cine el audio es importante, y Xgimi lo ha cuidado en su proyector. El Horizon Pro viene con dos potentes altavoces de Harman Kardon de 8 W y 45 milímetros desarrollados específicamente para este dispositivo. Como resultado, dejan un sonido inmersivo y equilibrado, con una baja distorsión y una alta respuesta dinámica. Mientras que la compatibilidad con DTS y Dolby Audio, el sonido se vuelve envolvente, mejorando los diálogos y graves.

Al ver una película se siente un sonido cinematográfico intenso e inmersivo. Además, al contar con Bluetooth también se puede conectar una barra de sonido u otros altavoces como acompañantes o sustitutos; pero lo cierto es que los que integra el propio altavoz son suficientes. En cuanto a la ventilación, la disipación de calor se encuentra en la parte trasera y no hace apenas ruido -está por debajo de los 30 decibelios-, por lo que no molesta.

La serie The Boys en el proyector Xgimi Horizon Pro. Nacho Castañón Omicrono

Otro punto a favor del Xgimi Horizon Pro es que viene con Android TV como sistema operativo, que es sencillo de utilizar y da acceso a una gran variedad de aplicaciones, como las principales apps de streaming, como HBO Max, Twitch, Amazon Prime Video, Apple TV o Disney +. Sin embargo, hay un 'pero' y es que el proyector permite descargar Netflix, aunque no tiene el certificado oficial.

Esto quiere decir que se podrá entrar en la aplicación y navegar por el menú, pero no se reproducirá ningún contenido. De hecho, cuando se intenta aparece el siguiente mensaje: "imposible de leer, dispositivo incompatible". Un pequeño inconveniente, pero que tiene solución: en nuestro caso hemos conectado un Amazon Fire Stick para disfrutar de esta plataforma.

¿Me lo compro?

El proyector Xgimi Horizon Pro es una opción interesante para aquellos que se quieran montar un cine en casa. Este dispositivo combina una impresionante calidad de imagen con características avanzadas, y ofrece un alto rendimiento tanto en películas y series, como en videojuegos.

Con su resolución 4K, brillo de hasta 2200 lúmenes y una gran vida útil, el Xgimi Horizon Pro ofrece una experiencia de cine en casa de primer nivel y se convierte en una gran alternativa en la gama alta. Sus únicos 'peros' son que Netflix no me ha funcionado y su precio de 1.614,15 euros, que no es apto para todos los bolsillos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan