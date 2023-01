He cambiado mi televisor por este proyector de tiro ultracorto: videojuegos y películas, como nunca

Hace unos años, la simple idea de usar un proyector como sustituto de un televisor convencional era impensable para muchos en España. Estaban más limitados, eran muy caros y necesitabas adaptar tu hogar para que las condiciones de visualización fueran las mejores. No obstante, los proyectores de alta gama, como este EPSON EH-LS300B, han dejado claro que no tienen nada que envidiar a los televisores de toda la vida.

Y es que este proyector pretende ser el equivalente en tu salón a un buen televisor de gama alta, pero aportando las mejores ventajas de los proyectores, como la capacidad de emitir un gran tamaño de imagen. Eso sí, a un precio nada desdeñable de 1.845 euros en España, el equivalente a un televisor premium de gran formato.

La pregunta es simple: ¿podrá este proyector suplir todas las necesidades que tiene alguien como yo, amante de los televisores de grandes paneles? Un todo en uno que, efectivamente, ha ocupado un lugar de privilegio en el mueble de mi casa que antes estaba destinado a mi tele.

Sencillo pero robusto

Este es un proyector de tiro ultracorto, o lo que es lo mismo, que emite la imagen en la superficie elegida a una distancia muy corta. Normalmente, los proyectores convencionales de larga distancia se tenían que usar en una zona alejada de la pared o pantalla en la que proyectaban la imagen. Los ultracortos cambian el enfoque para emitir pantallas enormes en distancias de un metro o incluso menos.

Este LS300B pertenece a este grupo, y de ahí su factor de forma. El dispositivo emite la imagen de delante hacia atrás, con su sistema de altavoces apuntando de frente al usuario. Las ventajas de este diseño son muchas: no ves el haz de luz de la imagen a simple vista porque se oculta en el gran hueco delantero y, al ser de tiro ultracorto, eres tú el que se aleja del aparato, que no tiene que estar colgado del techo o en una superficie alta para proyectar.

Proyector EPSON y su parte superior. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, no estamos en absoluto ante un proyector pequeño o compacto. Tiene unas dimensiones de 467 x 400 x 149 milímetros, y un peso total de 7,2 kilos. Es lo suficientemente grande como para que necesites un mueble o accesorio de tamaño medio para ponerlo, pero no lo suficientemente voluminoso como para que sea engorroso de utilizar y de instalar.

Tiene el tamaño justo y necesario. Gracias a sus dimensiones, tiene presencia en el salón y, además, permite tener un sistema de altavoces de amplia potencia a la altura del precio. Por otro lado, no es un sistema cine en casa que requiera de una gran instalación, y se puede transportar y mover con relativa facilidad. En este sentido, supera por mucho a mis dos televisores, de 55 y 65 pulgadas cada uno.

El altavoz frontal del proyector. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial merece la construcción y acabados del EPSON EH-LS300B, que sin duda alguna es un punto a destacar del dispositivo. Se siente robusto, con materiales premium y con mimo por los detalles en prácticamente todo el cuerpo. Además, estéticamente es elegante, y con el mobiliario adecuado no resaltará en exceso frente al resto de elementos del hogar.

Físicamente, el único pero que se le puede achacar a este proyector es que el hueco de proyección superior es tan amplio que es el sitio donde más suciedad se acumula. Como tengamos una mascota en casa o pasen unos días sin quitar el polvo, tendremos que limpiarla ligeramente para no obtener malos resultados de imagen.

Un cine en tu mesa

Estamos ante un proyector láser de alta gama, por lo que nos encontramos con una tabla de características bastante abultada. Tiene una resolución máxima de Full HD, capaz de emitir una imagen de hasta 120 pulgadas en tiro ultracorto, con lente óptica y una distancia focal de 3,7 milímetros. Su fuente de luz es capaz de durar 20.000 horas, y cuenta con un brillo de 3.600 lúmenes. Además, dispone de una relación de contraste bastante elevada de 2.500.000:1.

Imagen del proyector. Manuel Fernández Omicrono

Le acompaña, además, la tecnología 3LCD, que además de evitar el famoso efecto arcoiris en los colores, confiere una luminosidad sobre el papel 3 veces mayor. En definitiva, 3LCD consigue que los colores puedan ser hasta el triple de brillantes. Como sistema operativo, nos encontramos con buenas noticias, ya que dispone de Android TV.

No obstante, la gran estrella de este proyector es su sistema de audio firmado por YAMAHA. Dicho sistema integra una malla que cubre todo el frontal del dispositivo, permitiendo un sonido envolvente en 3D. Se puede usar con la pantalla apagada, y con él no necesitaremos ninguna barra de sonido o un equipo dedicado de audio.

Imagen del proyector. Manuel Fernández Omicrono

En cuanto a conexiones, el LS300B de EPSON es muy completo. Integra un puerto USB 2.0, dos puertos HDMI (uno ARC), una salida de audio coaxial y la toma de corriente. En los laterales tiene botones para controlar manualmente el proyector y otros añadidos incluyen un compartimento extraíble con los filtros de airey otro que oculta la rueda de enfoque.

En definitiva, la experiencia de uso del proyector ha sido increíblemente buena. Estamos ante un dispositivo espectacular en muchos aspectos: la calidad de imagen es muy elevada, el sistema láser de emisión de imagen funciona estupendamente y, en general, la sencillez de uso del dispositivo hace que sea un gran complemento para el salón.

Imagen del proyector. Manuel Fernández Omicrono

En mi caso, no he podido proyectar la imagen en una pantalla dedicada blanca, sino que he tenido que emitirla sobre una pared con gotelé suave. Incluso con las arrugas de la pared, la imagen se veía muy bien, nítida y con detalle. La reproducción de colores es lo más destacable del proyector, siendo no solo fieles, sino contrastados y vívidos en toda la imagen.

El enfoque funciona de maravilla, y el sistema de altavoces es una absoluta delicia. El apartado sonoro del EH-LS300B de EPSON está fuera de toda duda, siendo genial para visionar todo tipo de contenido. Sus modos de sonido envolvente y potenciamiento de graves hacen que la experiencia sea inmersiva. Los graves suenan potentes, y sientes que el sonido se despliega con naturalidad por toda la habitación.

Una proyección del dispositivo. Manuel Fernández Omicrono

Además, todo esto se adereza con Android TV, un sistema operativo versátil que no solo hace que el uso del aparato sea más sencillo, sino que permite que apetezca usarlo. Por otra parte, el proyector es tremendamente ágil y rápido, con un rendimiento sobresaliente en todos los aspectos. A nivel de software, además, el proyector monta todo tipo de opciones y configuraciones para personalizar la imagen y el audio a placer.

¿Me lo compro?

Es cierto que en el terreno de los televisores hay buenísimas opciones en el rango de los 1.800 euros. Pero los proyectores de este calibre aportan ventajas sobre estos dispositivos que muchos sabrán apreciar. El EPSON EH-LS300B consigue no solo sustituir a un televisor, sino que pretende ser el todo en uno que necesita tu salón para tener un cine en casa potente y fácil de usar.

Proyector EPSON Manuel Fernández Omicrono

Por ese lado, el proyector cumple de sobra. En ningún momento he echado en falta mis televisores algo que, debido a mi tipo de uso, pensaba imposible. Si quieres jubilar tu televisor y optar por una de estas soluciones, este proyector de EPSON es una apuesta segura.

