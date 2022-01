He cambiado mi televisor por este mini proyector portátil chino y ya no quiero otra cosa

Mi televisor del salón de casa está camino de cumplir los siete años y desde hace un tiempo en mi cabeza ronda la idea de cambiarlo por uno más grande, con 65 o 75 pulgadas, cuanto más grande, mejor. Sin embargo, son muchos conocidos los que han innovado dando el salto al proyector y lo reconozco: desde entonces he tenido ganas de sumarme a esta experiencia. Tuve contacto temporal con este mundo con el CineBeam de LG, pero ahora, al fin he podido estar un mes con un modelo portátil: el Heyup Boxe.

Desde hace mucho tiempo apenas veo la televisión, de hecho, rara vez la enciendo más allá que para ver las noticias o los partidos de fútbol que se dan en abierto, que son escasos. En casa somos más de leer periódicos y ver series y películas en las diferentes plataformas o de jugar a la consolas. Por lo que lo primero que hice nada más recibir el proyector portátil Heyup Boxe fue quitar el televisor del salón. No lo necesitaba.

El resultado: un salón más limpio y que parecía haber ganado algo de espacio. Es cierto que en el mercado se pueden encontrar proyectores de alta gama más potentes (y caros) que Heyup Boxe, como The Premiere de Samsung o el modelo mencionado de LG. Aun así, este dispositivo, que tiene un diseño liviano y compacto para no ocupar espacio en casa, cumple perfectamente con su cometido a un precio de 269 euros. Tras la prueba, ya no quiero otra cosa que no sea un proyector en mi salón.

Heyup Boxe: el mini proyector inteligente portátil

Lo primero que llama la atención del proyector Heyup Boxe es su diseño, ya que resulta un tanto adorable: de frente parece un minion, esos bichos graciosos de color amarillo que en las películas de animación de Gru le ayudan con sus planes. Es un proyector de tamaño reducido y con un peso de 2,3 kilogramos, que hace que llevarlo en la mano o en una mochila sea realmente cómodo. Incluso alguna vez lo he movido a la cocina para proyectar algo mientras cocinaba.

Heyup Boxe. Nacho Castañón Omicrono

Heyup Boxe destaca por ser sencillo de configurar y de manejar. Se puede usar tanto conectado a la corriente, y para ello cuenta con un puerto USB-C, como sin cable: tiene una batería de 7.800 mAh con una autonomía de hasta 90 minutos, que es suficiente para ver algunas películas en cualquier lugar.

Para utilizarlo tan sólo es necesario buscar una superficie limpia y plana para proyectar la imagen, y en este caso usamos la pared de casa que es de color blanco y sin gotelé. El proyector viene con un mando a distancia bastante simple con unos poco botones, pero suficientes y resulta fácil de utilizar.

Una película en la app de Netflix instalada en Heyup Boxe. Nacho Castañón Omicrono

El aspecto del proyector puede hacer que uno piense que es un aparato frágil, pero ni mucho menos. Está diseñado para ser duradero y por ese motivo es seguro contra el polvo y la lente tiene una vida útil de 25.000 horas. Además, dispone de 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, junto con un procesador Amlogic T972, que se puede encontrar en algunos televisores.

Hasta 120 pulgadas

Con este dispositivo he pasado de tener un televisor de 49 pulgadas a una imagen de hasta 120 pulgadas en el salón de casa. Un tamaño de pantalla que se puede configurar desde el propio menú del proyector, que tiene corrección trapezoidal de cuatro esquinas para ajustar mejor el ángulo y una rueda en su zona superior para enfocar la imagen hasta verla nítida.

Heyup Boxe. Nacho Castañón Omicrono

Tras ello, con establecer la conexión a Internet ya se pueden descargar las aplicaciones en la tienda Aptoide TV, una capa de Android TV que incluye las más populares, como Netflix, YouTube o Disney+, que funcionan correctamente y permiten ver películas y series. Una de las dudas que pueden surgir a la hora de usar este tipo de dispositivos es si la calidad de imagen es buena. En este caso, el proyector cuenta con soporte nativo de 1080py se ve razonablemente bien.

En la pared se ve bastante bien, aunque mejora si se utiliza una tela limpia o una pantalla blanca. Y como es lógico, cuanto más oscuro esté la habitación o el lugar, mejor. El brillo es alto y el sonido es envolvente, se escucha claro y con potencia; ello se debe a que Heyup Boxe incluye dos altavoces de cavidad de tubo. Gracias a sus ventiladores de refrigeración no hace apenas ruido cuando está en funcionamiento, por lo que la experiencia es completa.

Heyup Boxe. Nacho Castañón Omicrono

Heyup Boxe también permite la proyección inalámbrica (por Bluetooth) y por cable de dispositivos iOS y Android. Una función que, debido a los derechos, no permite enviar películas de las plataformas de streaming para que se proyecten, pero que resulta interesante para cuando estás en casa con amigos o familiares y quieres mostrar algo de tu móvil para que todos lo vean; o hasta para dar clases. También se puede usar de altavoz y poner música.

Y ¿qué pasa con las consolas? No hay problema, ya que la Xbox, la PlayStation y la Nintendo Switch también se pueden conectar. El proyector cuenta con una salida HDMI en su zona posterior, que también sirve para conectar un ordenador, y hasta tiene un jack de auriculares con cable para ver un contenido sin molestar con el ruido a los que duermen en casa. En cuanto al sistema operativo, utiliza FengOS basado en Android y es muy simple e intuitivo.

¿Me lo compro?

Los proyectores están cogiendo más presencia en los hogares debido a la pandemia de la Covid-19, ya que hay mucha gente que no se atreve a ir al cine aún y apuestan por montarse una sala en casa. Sin embargo, estos dispositivos son una buena alternativa al televisor, y no sólo porque ahorren espacio en el salón, sino también por precio. Este es el caso de Heyup Boxe (269 euros), con el que tener una pantalla de 120 pulgadas por menos de lo que cuesta una tele de gama de entrada.

Que sea portátil y que tenga unas dimensiones pequeñas también es un punto fuerte, ya que puedes llevarte el cine a cualquier parte, literalmente. Además, apenas ocupa espacio en casa y es bastante sencillo de utilizar. Un producto que viene de China, pero cuenta con el cargador europeo. Entre sus puntos a mejorar, la interfaz no está disponible en español y algunas aplicaciones de streaming necesitan pulirse mediante actualizaciones. Aun así, es una interesante opción si buscas un proyector económico para tener en casa.

