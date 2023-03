He cambiado mi televisor por este proyector chino: ajusta hasta 200 pulgadas como por arte de magia

Si hay una marca que es sinónimo de proyectores ésa es Xgimi. El gigante chino es sinónimo de televisores láser y proyectores inteligentes multifuncionales de alto rendimiento, y ahora ha lanzado su nueva familia de dispositivos en España: los MoGo 2 y MoGo 2 Pro. Se trata de dos proyectores de tamaño reducido diseñados para ser portables y poder utilizarse en cualquier lugar. Aunque el verdadero puntazo está en el modelo superior, que ajusta la imagen a tu pared sin que tengas que hacer nada.

Las diferencias entre los dos dispositivos se encuentra en la resolución, las funciones de enfoque y el precio, ya que el modelo básico llega hoy a Amazon y a la tienda oficial de la marca por 399 euros, mientras que el modelo Pro sube hasta los 599 euros.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana analizando el modelo superior para conocer de primera mano si merece la pena, cuáles son sus puntos fuertes y lagunas, así como la evolución con respecto al modelo anterior.

Un diseño elegante que funciona

El diseño del MoGo 2 Pro es compacto, coqueto y portable. Sus dimensiones (161x119x108 mm) le hacen perfecto para llevar y mover en cualquier habitación de la casa e incluso llevarlo a cualquier parte en una mochila pues su peso es extremadamente ligero para un dispositivo de este tipo, tan sólo 1,1 kg.

El truco para conseguir aligerar el peso del MoGo Pro 2 con respecto a la generación anterior es la ausencia de batería externa, como sí sucedía en el primer modelo. La compañía explica que, tras haber preguntado a los usuarios de la generación pasada, el termómetro general era que la autonomía era escasa y poco práctica con lo que se solía terminar usando enchufado a la corriente ante el riesgo de quedar con la película o el partido a medias.

Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

Es por ello por lo que la segunda generación cuenta con una salida USB-C compatible con powerbanks con lo que si el usuario desea la autonomía total tendrá que hacerse con una batería externa acorde a su uso. Con respecto a las demás conexiones físicas, dispone de un puerto USB 2.0, un puerto HDMI 2.0 y salida de audio 3.5mm.

Sin embargo, la verdadera magia del diseño reside justo debajo de dichas conexiones, donde se puede observar cómo funciona el poderoso sistema de sonido, así como en la parte frontal donde se ubica la verdadera magia de este equipo: su sistema de proyección de imagen, así como los sensores de corrección de ángulos en tiempo real y de protección ocular.

Una pantalla 'mágica' de 200 pulgadas

El principal reclamo del proyector es tener un enorme pantalla en cualquier parte. Está concebido para sacar de 40 a 200 pulgadas en casa, sobre una pared vacía o una pantalla acondicionada. Eso sí, al máximo de tamaño perderemos definición. En cualquier caso, el MoGo 2 Pro sabe cómo colocar la imagen para que se vea lo mejor posible.

Y es que el modelo superior incorpora lo que Xgimi ha bautizado como ISA 2.0 (adaptación inteligente de pantalla, por sus siglas en inglés), un sistema que parece mágico que hace que el proyector realice correcciones trapezoidales y ajustes de enfoque de forma automática y sin interrupciones. De este modo, podremos recolocar a conveniencia el proyector, que éste ajustará la imagen de forma automática sin que tengamos que hacer nada.

Así corrige la imagen el Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

La evolución con la generación anterior —la que equipa el MoGo 2— es notable. Mientras que en la primera generación del ISA interrumpía el contenido que estábamos viendo para calibrar la pantalla, ahora podemos ver en tiempo real cómo la pantalla se gira, se encoje o se agranda para quedar un rectángulo perfectamente alineado y enfocado.

Este sistema reconoce además las pantallas para ajustarse a las medidas, así como detecta si hay un objeto junto a la superficie lisa para evitarlo. Y es que otra mejora que tiene es el sistema de protección ocular, con lo que cuando detecta a una persona que se interpone en la proyección rebaja la intensidad de la imagen para evitar el resplandor en los ojos.

Sensor de regulación Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

Con respecto a la proyección, la tecnología que integra permite ver el contenido de forma clara, cómoda y con un buen rendimiento. Con respecto a la luminosidad, dispone de 400 ISO lúmenes, lo que le hace más modesta que otros modelos superiores y más avanzados de su catálogo, pero que también son más caros. Lo cierto es que las pruebas realizadas han sido a pleno día, con luz natural entrando por la ventana y sin necesidad de echar las cortinas, y ha rendido con nota.

Igualmente la resolución que tendremos es de 1080 p (720p para el MoGo 2) y el rendimiento del color es intenso y detallado gracias a la proyección del 90% de la gama estándar de colores DCI-P3 y el estándar de temperatura de color D65, explica la empresa. Lo cierto es que se ve bien y podemos ver disfrutar de películas, series o partidos en cualquier parte y con comodidad, pero lo cierto es que si nos ponemos exigentes y queremos una experiencia más avanzada habrá que dar un salto a un modelo mayor como el Horizon Pro o el Aura (1.899 y 2.799 euros, respectivamente). Con la perspectiva del precio, se entienden las renuncias para el MoGo 2 Pro.

Conexiones y sistema de sonido Chema Flores Omicrono

Un detalle que sorprende del MoGo 2 Pro es lo bien que suena. Parece mentira que un proyector tan pequeño tenga tal potencia y capacidad sonora. Lo logra gracias a un doble juego de altavoces de 8W que da una sensación de sonido envolvente y profundidad en frecuencias agudas para diálogos y bajos para efectos, de alto nivel.

Usando Android TV

La experiencia de ver contenido en el proyector es familiar. Usa el sistema Android TV 11 de Google si no deseamos conectar ninguna fuente externa, ya sea por cable o de forma inalámbrica, pues es compatible con Chromecast y AirPlay para replicar nuestro teléfono en pantalla. Asimismo, se puede emparejar el móvil por bluetooth para aprovecharlo como altavoz externo.

Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

El sistema de Android TV, que no Google TV, tiene ciertas limitaciones en el equipo. La más sonada es Netflix, que no deja bajársela directamente desde la Play Store, debido a los requisitos de licencia y los procesos de prueba que la compañía de streaming hace a los equipos para garantizar una experiencia de transmisión fluida y estable. "Como los proyectores son una categoría más nueva, no es una prioridad principal para la integración de Netflix. Sin embargo, estamos explorando activamente oportunidades para colaborar con Netflix y cumplir con sus criterios de integración, que normalmente favorecen a las marcas con una gran base de usuarios o un ecosistema integrado", se defiende Xgimi.

Lo cierto es que si queremos ver Netflix o Disney+ será necesario bajar una aplicación con la que hacer de puente (un proceso que viene explicado en las instrucciones) o bien conectar una fuente externa desde la que ver dichas aplicaciones. Durante las pruebas sí hemos podido usar directamente sin atajos las aplicaciones de Prime Video, HBO Max, YouTube, Sky Showtime y Apple TV+, sin problemas y de forma fluida.

Mando del Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

Desde el mando podremos convocar al Asistente de Google para pedirle contenido, aunque no es la única función particular que tiene el control de este proyector. El primer botón que encontramos es para enfocar y reencuadrar la visualización bajo demanda. Asimismo dispone de botones para volver atrás, ir al menú principal, la configuración, controlar volumen y la reproducción completa.

¿Me lo compro?

El Xgimi Mogo 2 Pro es de esos proyectores que gusta tener en casa. Es perfecto para poner una película, una serie o un partido en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesita que tengamos una infraestructura en casa más allá de una pared blanca sin obstáculos para comenzar a disfrutar de una tarde improvisada de cine. Es versátil, inteligente y bonito. No hace nada de ruido y su sistema de sonido evita tener que conectar un altavoz adicional —aunque puede hacerlo—.

Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

Los 599 euros por los que llega a España pueden ser un problema para quien quiera iniciarse en el mundo de los proyectores portátiles de primeras, con lo que en ese sentido quizá es mejor optar por el MoGo 2 aunque renuncie a algunas características clave. Subir el peldaño hacia el modelo Pro es un acierto, aunque el esfuerzo sea mayor, ya que tiene un buen rendimiento y la experiencia de uso es excelente.

Como nota negativa está el esfuerzo que requiere ver la aplicación de Netflix o Disney+. Que no se puedan descargar directamente desde la Play Store da la sensación de tener un equipo limitado que podría dar más de sí, siendo consciente de lo que Xgimi es capaz en modelos mayores. Eso sí, la diferencia de precio con los modelos de alta gama hacen que comprendamos el equilibrio en este MoGo 2 Pro con el que tener un proyector de calidad a un precio justo.

Xgimi MoGo 2 Pro Chema Flores Omicrono

En suma, el MoGo 2 Pro es el proyector que querrás este verano cuando salgas a la terraza. Poder poner una película con la única preocupación de encontrar un hueco en la pared, es clave. Su facilidad de uso, su buen rendimiento y versatilidad hacen que sean un proyector que yo me compraría pese a ser consciente de sus limitaciones.

