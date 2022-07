He cambiado mi televisor por este proyector de tiro ultracorto y ya no quiero otra cosa en el salón

Los proyectores se han convertido en una interesante alternativa a los televisores, ya que permiten ver cualquier contenido en una pantalla de más de 100 pulgadas en casa. En España se pueden encontrar modelos de diferente tipo, como uno portátil hecho en China o un mini proyector de Samsung que parece una lámpara. Incluso LG, una de las marcas más populares en este sector, tiene uno de tiro ultracorto para ver películas en 120 pulgadas desde el sofá.

Durante varias semanas he cambiado mi televisor de 49 pulgadas por el LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser (2.549,15 euros), el nuevo proyector de tiro ultracorto con el que la compañía coreana quiere asaltar la gama alta. Un modelo que, al igual que el HU810PW, ofrece unas altas prestaciones, como un buen sonido e imagen; pero que enamora por su capacidad para ofrecer una imagen de hasta 120 pulgadas sin tener que alejarlo de la pared en la que proyecta.

El proyector viene para competir con The Premiere, el modelo de tiro ultracorto de Samsung, y está pensado para ocupar directamente el hueco del televisor en el salón; y más teniendo en cuenta que cada vez hay más personas que solamente consumen contenido de plataformas de streaming, como Netflix o Disney+, como es mi caso; aunque también se puede ver la televisión online. De hecho, y debido a su rendimiento y calidad, el LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser ha conseguido durante este tiempo que ya no quiera otra cosa para ver películas.

De tiro ultracorto

El LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser cuenta con un diseño sobrio y discreto de color blanco que casa bien en el mueble del salón. A pesar de ello, es cierto que cuando se tiene visita en casa se sorprenden al ver al proyector en el lugar donde normalmente va un televisor; aunque luego les atrae aún más la idea cuando se enciende y se pone una película.

En los laterales del proyector se encuentran las ranuras de ventilación, mientras que el frontal es para el altavoz y en su zona inferior incluye cuatro patas con altura regulable para cuadrar mejor proyección. En cuanto a conectividad, va muy bien servido: dispone conexión WiFi y Bluetooth, tres entradas HDMI (una de ellas 2.1), dos conectores USB, un puerto Gigabit Ethernet y una salida audio digital óptica; y es compatible con HomeKit y AirPlay 2.

El proyector LG CineBeam HU715Q. Nacho Castañón Omicrono

Uno de sus puntos fuertes es que se trata de un proyector de tiro ultracorto con una fuente de luz láser. Esto quiere decir que es capaz de conseguir su pantalla máxima a poca distancia de la pared o de la pantalla de proyección. No hay que colocarlo en mitad del salón para ver una película en 100 pulgadas, sino que en este caso basta con que esté a una distancia de sólo 21,7 centímetros; y si se separa un poco más, alcanza las 120 pulgadas.

Esta característica hace que su instalación sea bastante sencilla. En mi caso, simplemente he tenido que colocar el proyector en el lugar donde normalmente tengo puesto el televisor y enchufarlo a la corriente; mientras que con otros modelos he tenido que dejar el proyector en medio del salón y esquivar cables como podía mientras me tumbaba en el sofá.

El proyector LG CineBeam HU715Q prácticamente pegado a la pared. Nacho Castañón Omicrono

El LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser también viene con un mando ergonómico que es prácticamente igual que el de los televisores de la compañía coreana; y que resulta cómodo de usar. Entre sus principales características, cuenta con iluminación en los botones para verlos mejor en la oscuridad, algunas teclas dedicadas a plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, y tiene puntero, aunque no es muy preciso.

Perfecto para películas

El LG CineBeam HU715Q cuenta con una fuente de luz láser 4K UHD que tiene una vida útil de más de 30.000 horas y se enciende en apenas unos pocos segundos, por lo que es más rápido que aquellos proyectores que utilizan una lámpara de vapor de mercurio. Además, tiene un brillo máximo de 2.500 lúmenes ANSI, por lo que rinde bien en espacios con algo de luz; aunque, como sucede con estas máquinas, como mejor se aprovecha es en la oscuridad y en paredes blancas sin gotelé.

El proyector LG CineBeam HU715Q con una película. Nacho Castañón Omicrono

Más allá de conseguir 120 pulgadas en el salón, el LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser es un buen proyector para no parar de ver películas. Durante estas semanas lo he utilizado bastante con Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Movistar+ y el resultado en todas ha sido sobresaliente.

El proyector, que tiene una resolución 4K UHD, muestra imágenes nítidas, fluidas, con colores vivos y llenas de detalles. También cuenta con un modo cineasta que presenta unos negros muy profundos y que consigue que sea vea el contenido tal y como el director lo grabó. En mi caso he proyectado el contenido en una pared lisa, con un buen resultado. Lógicamente, la experiencia mejora si se utiliza una pantalla de color blanco.

El proyector LG CineBeam HU715Q. Nacho Castañón Omicrono

A la alta calidad de imagen hay que añadirle también el sonido, que es uno de los aspectos fundamentales para ver una película en condiciones. El proyector incorpora dos amplificadores en clase D de 20 vatios cada uno que suenan realmente bien, con un sonido claro y un grave profundo, logrando sentir las escenas de acción. Aun así, el LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser permite el emparejamiento Bluetooth con una barra de sonido, lo que le da un plus de calidad.

Al contar con salidas HDMI, se pueden conectar consolas al proyector de LG, que cuenta con un modo para juegos. En mi caso he utilizado tanto la PlayStation 4 como la Nintendo Switch, con juegos como Fortnite o Leyendas Pokémon: Arceus, entre otros. La experiencia a los mandos ha sido agradable en general, con una alta calidad de imagen y movimientos fluidos, y sin errores, como lag. Pero como mejor partido se le saca es con las películas y series.

El proyector LG CineBeam HU715Q con el juego Leyendas Pokémon: Arceus. Nacho Castañón Omicrono

Calibrar la imagen es una tarea sencilla, aunque algo más tediosa que en otros modelos en los que basta con girar una rueda. En mi caso, en la distancia a la que lo he tenido de la pared, una balda me impedía ver bien el contenido. Para arreglarlo he tenido que inclinar el proyector poniendo las patas delanteras más elevadas que las traseras y ajustar la corrección trapezoidal mediante 15 puntos de actuación con el mando.

Una tarea que puede llevar unos minutos hasta completarla, pero que deja un buen sabor de boca; y como se puede ver en las imágenes, conseguí que la imagen no 'chocara' con nada. En cuanto al sistema operativo, el LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser viene con webOS 6.0, que es idéntico al de los televisores de la compañía y que muestra una interfaz sencilla, incluye una variedad de aplicaciones y presenta desde recomendaciones hasta últimos lanzamientos de contenido.

¿Me lo compro?

El LG CineBeam HU715Q 4K UHD Láser es un muy buen proyector para montarse un cine de 120 pulgadas en casa, con una calidad de imagen y de sonido elevada. Un modelo que resulta sobresaliente para ver películas y, gracias a su tiro ultracorto, está pensado para ocupar el lugar del televisor en el salón. De hecho, en mi caso ha conseguido que no quiera volver a mi TV.

Con un brillo máximo que permite usarlo en habitaciones con algo de luz, un buen rendimiento y sistema operativo y con una gran variedad de puertos de conexión para conectar consolas u otros dispositivos; el proyector de LG solamente tiene un 'pero': su precio de 2.549,15 euros, que puede resultar bastante elevado para muchos. Aun así, y si uno se lo puede permitir, merece mucho la pena.

