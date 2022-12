El proyector portátil que se encarga de ajustar la imagen a tu pared sin que tengas que hacer nada

Aunque no vayan a sustituir a los televisores de forma generalizada en España, los proyectores son una grandísima opción para aquellos que quieren una gran diagonal de pantalla en sus hogares pero sin tener una amplia pantalla coronando su salón. Por ello, son cada vez más los fabricantes que están dispuestos a mejorar la tecnología de estos proyectores para adelantar por la derecha a los televisores de consumo. La firma XGIMI intentará precisamente esto en el CES de Las Vegas 2023.

La compañía ha dado a conocer el que será su nuevo proyector, el MoGo 2 Pro, un dispositivo de gama de acceso que pretende colarse en la mayor cantidad de hogares posible. No obstante, su mayor baza es la tecnología de adaptación inteligente de pantalla ISA 2.0, que ajusta la proyección en la pared de la forma más eficiente posible.

Esta será la gran estrella de la firma en la conferencia, ya que una de las mejores ventajas de esta tecnología es que automáticamente puede evitar objetos, así como otros añadidos disponibles en sus proyectores de cara al futuro.

Tecnología ISA 2.0

XGIMI explica que esta tecnología es una de las grandes apuestas de la marca. El proyector se encarga de adaptar de forma inteligente la imagen de la pantalla en la pared, evitando por el camino cualquier objeto que pueda dificultar la vista.

Integra tres funciones específicas basadas en iteraciones anteriores de la tecnología: enfoque automático sin fisuras, protección ocular y corrección trapezoidal automática también sin fisuras. Todo esto se consigue gracias a un módulo ToF (Time of Flight) 3D desarrollado a medida para la firma. Todo ello, además, sin que el usuario se entere siquiera.

Mogo 2 Pro usando la tecnología ISA. XGIMI XGIMI

La mayor parte de estas funciones son completamente automáticas y no interrumpen la proyección que se está ejecutando en esos momentos, por lo que el visionado no se ve interrumpido. El proceso llega incluso a ser inapreciable para el consumidor, ya que no se producen ni tiempos de espera ni se requiere de configuración adicional por parte del dueño del proyector.

MoGo 2 Pro

Esta tecnología llega junto al último modelo que sacará la firma, el MoGo 2 Pro. Es un dispositivo perteneciente a la gama básica de productos de la compañía y que destaca entre otras cosas por el diseño que monta. La idea es simple; que el proyector sea sencillo de usar. Además, la instalación no es demasiado laboriosa.

MoGo 2 Pro de XGIMI XGIMI Omicrono

Puede emitir una imagen de hasta 200 pulgadas con un brillo de 350 ISO lúmenes en resolución Full HD. Es llamativo que siendo un proyector de tan solo 997 gramos y compacto integre funciones como HDR 10 para su imagen. Decimos compacto por algo; tan solo mide 16,6 centímetros, favoreciendo su transporte.

Tanto este como otros proyectores serán expuestos en el CES de Las Vegas 2023, una de las mayores ferias tecnológicas del mundo que tiene lugar a principios de año.

