Probamos el HomePod: el altavoz con el que Apple va a por la excelencia de sonido está de vuelta

Al HomePod se le daba por muerto. Apple lo lanzó en 2018 y tres años después anunció que dejaba de fabricarlo y venderlo para poner todos los esfuerzos en el HomePod mini, la versión más reducida y barata. Ahora, la compañía de Cupertino ha desenterrado el HomePod con audio mejorado y nuevas funciones inteligentes para el hogar.

El nuevo HomePod llega de este modo asentándose en las fortalezas de la primera generación pero apostando por un sonido con más detalle y refinado, un procesador mucho más potente y con la capacidad de ser mucho más útil en la casa conectada.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo llevamos probando durante la última semana, antes de que se ponga a la venta este viernes por 349 euros, para analizarlo y contar cuáles son los puntos fuertes y débiles del dispositivo y comprobar si merece la pena.

Una oda al sonido

El HomePod, junto con los AirPods Max, es una demostración de hasta dónde es capaz Apple de llegar con el sonido. Una oda a la reproducción de música en alta definición de una forma fácil y sencilla con la capacidad de envolver la habitación en la que se encuentre.

Para hacerlo, la compañía de Cupertino ha diseñado varias innovaciones de audios entre las que se encuentran una matriz de cinco tweeters para las frecuencias altas. Actúan junto con un woofer de alta excursión con un diafragma de 20 mm para que las bajas frecuencias sean consistentes, profundas y balanceadas. Un sonido potente pero nítido.

HomePod Omicrono

Sin embargo, la gran magia del sistema de sonido de Apple es el audio computacional. Gracias al chip S7 que integra el altavoz es capaz de ajustar en tiempo real el contenido que se está reproduciendo para que suene lo mejor posible en función del entorno en el que se esté reproduciendo la música.

Y es que el HomePod es capaz de reconocer tanto el contenido como el entorno. Lo logra gracias a escuchar el reflejo del sonido en las superficies que le rodean para saber cómo está colocado y saber hacia dónde debe enfocar mejor el haz de audio.

Detalle de la malla del HomePod Omicrono

Este enfoque de sonido es especialmente interesante cuando emparejamos dos HomePod en la misma habitación para que funcionen como estéreo. Es una funcionalidad que ya estaba presente en las anteriores generaciones y que funciona increíblemente bien para ver películas y series con Dolby Atmos desde un Apple TV 4K. Igualmente, la sensación de sonido envolvente con audio espacial es sobresaliente.

El HomePod de 2023 lleva 2 altavoces de agudos y 2 micrófonos menos que la generación anterior, sin embargo, eso no afecta para ofrecer un sonido de alta calidad ni pierde capacidades cuando convocamos al asistente.

HomePod original (izq.) y nuevo HomePod (der.) Omicrono

En las pruebas, realizadas junto a un HomePod original, Siri responde con la misma precisión y la única diferencia en sonido es que en algunas canciones, el altavoz de 2018 se siente que suena con más potencia, aunque en ocasiones provoca una vibración en los graves mayor que en el modelo actual. El nuevo HomePod se nota más equilibrado, preciso y con un despliegue musical mucho más detallado y envolvente.

Más útil en casa

A primera vista el nuevo HomePod no ha cambiado en su diseño, sin embargo, sí que lo ha hecho. Es ligeramente más bajo y liviano que su predecesor; cambia al factor de forma del HomePod mini, donde el panel táctil queda ligeramente por debajo de la parte superior de la malla y la iluminación de Siri ahora es mayor. Sin embargo, el mayor cambio en el diseño es la capacidad de tener un cable de alimentación desconectable, lo que le permite una mayor versatilidad y comodidad a la hora de colocarlo en casa.

Nueva conexión del HomePod Omicrono

Pero el verdadero punto fuerte del HomePod en el hogar llega de la mano del protocolo Matter y nuevos sensores que integra en su interior. El nuevo altavoz inteligente es compatible con aquellos accesorios (termostatos, luces, cerraduras, etc) que funcionen tanto con HomeKit como con Matter, el nuevo estándar marcado por la industria. De este modo, la posibilidad de usar Siri para manejar el hogar llegar más lejos que nunca.

Con la idea de ofrecer mayor conocimiento de lo que pasa en casa, el nuevo HomePod ofrece además la funcionalidad de reconocimiento de sonidos así como integra un sensor de temperatura y humedad que pueden resultar claves para tener siempre la temperatura perfecta en el hogar.

HomePod 2018 (izq.) y HomePod 2023 (der.) Omicrono

Así por ejemplo, se pueden establecer automatizaciones para que la calefacción se ponga en marcha cuando el HomePod detecte una temperatura fría en la habitación en la que se encuentra o avisarnos en el iPhone si alguien ha tocado al timbre o ha saltado alguna alarma. Esta integración del hogar, funcionalidades y notificaciones se lleva a cabo de la mano de Siri que es cada vez más refinada y capaz para hacer que todo el ecosistema de Apple trabaje más al unísono que nunca.

Como en las anteriores generaciones, si tenemos otros dispositivos de Apple podremos enviar contenido de forma fácil y en segundos a los altavoces, así como podremos configurar entornos multiestancia para hacer que la música suene por toda la casa o bien configurar la función de intercomunicador para enviar mensajes a otros miembros del hogar.

¿Me lo compro?

El HomePod es adictivo. El detalle y la profundidad de sonido hacen que no quieras escuchar nada en casa que no sea a través de él. Hereda la misma experiencia de usuario que ya teníamos en el modelo anterior, pero con un sonido más refinado. En esta semana que lo hemos tenido en casa lo hemos probado tanto en varias habitaciones como en estéreo con el Apple TV y en todos los casos rinde de forma sobresaliente.

Los 349 euros por los que llega a España son un precio ajustado a la calidad del producto y al rendimiento del mismo. Más aún teniendo en cuenta los 109 euros a los que se puede encontrar el modelo menor. Con respecto al mini, el nuevo HomePod ofrece más calidad de sonido, más detalle y una capacidad de envolver al usuario con la música propia de un equipo de alta gama.

HomePod Omicrono

Al igual que el modelo anterior, se trata de un dispositivo pensado por y para aquellos usuarios que están dentro del ecosistema de Apple, no tiene sentido comprarlo si no disponemos de un iPhone o iPad; entre otras cosas, porque no será posible configurarlo. Asimismo, aunque se puede usar con otras aplicaciones de streaming, el verdadero potencial se logra usando Apple Music y Siri, no sólo por el rendimiento de audio espacial, sino también por la integración en el sistema.

