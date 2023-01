Los Nothing Ear (2) se filtran en fotos reales: así serán los nuevos rivales de los AirPods

Nothing Ear (2). SmartPrix SmartPrix

Poco después de la confirmación de Nothing de su futuro teléfono, que llegará a Estados Unidos (y presumiblemente a España) y que destacará por ser más premium que su predecesor, ahora llegan los primeros rumores sobre más productos de la compañía. Es el caso de los Nothing Ear (2), la renovación de los primeros auriculares de Nothing que ya han recibido su primera filtración.

Tal y como recoge en exclusiva SmartPrix, el filtrador Steve H. McFly (por su apodo, OnLeaks) ha podido revelar fotos renderizadas de los Nothing Ear de segunda generación. Un dispositivo que, como veremos a continuación, no ha recibido demasiadas mejoras estéticas pero sí a nivel interno, ya que por ejemplo, llegarán con cancelación de ruido activa personalizable.

Esta no es más que una filtración, y está por ver si Nothing responde a las filtraciones o si por el contrario esto se confirma de manera oficial con el lanzamiento de los auriculares más adelante este año. Sea como fuere, este podría ser el primer vistazo de los nuevos auriculares de Nothing para el 2023.

Los Nothing Ear (2)

McFly ha conseguido unas fotografías renderizadas completas de estos dispositivos, en todo su esplendor. Símbolo de que, en caso de ser ciertas estas fotos, Nothing tendría ya prácticamente listo estos nuevos auriculares para su lanzamiento. De nuevo, volvemos a esa estética transparente, con ligeros cambios estéticos en el estuche de carga y en los auriculares en sí.

Lo cierto es que los cambios estéticos son prácticamente ínfimos. Se ha cambiado la ubicación de los micrófonos de cancelación de ruido, se han aclarado las partes metálicas y poco más; son prácticamente calcados a sus predecesores. En los auriculares podemos ver el nombre que tendrán estos auriculares, que como era de esperar, simplemente es una renovación del que tenían los anteriores: pasamos de los Nothing Ear (1) a los Ear (2).

Nothing Ear (2) SmartPrix | OnLeaks Omicrono

Respecto al interior, los Ear (2) tendrán, según SmartPrix, cancelación de ruido personalizable para que el usuario pueda establecer qué nivel de cancelación de ruido quiere. Tendrá el habitual modo de transparencia para escuchar tu alrededor mientras los llevas puestos y conectividad dual para poder conectarse a dos dispositivos similares. También se agregará soporte para ecualización avanzada que permitirá, entre otras cosas, dar opciones al usuario para conseguir ecualizar el sonido a gusto.

Por el momento, ni SmartPrix ni OnLeaks han dejado claro cuándo llegarán estos nuevos auriculares de la compañía. Sea como fuere, no debería pasará mucho tiempo antes de que se lancen, ya que el único detalle que han mencionado respecto a ello, es que llegarán "mucho antes" que el ya confirmado Nothing Phone (2).

