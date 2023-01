El Nothing Phone (2) competirá con el iPhone: será "más premium" y llegará este año

Desde que Nothing, la firma de Carl Pei, saltara a la palestra con su primer teléfono, el Nothing Phone (1), la comunidad tecnológica tanto en España como en el mercado internacional se sorprendió. Un dispositivo llamativo, recomendable y a un bajo precio, respaldado por la voz que dio vida a la antigua OnePlus. Con unas expectativas altas, de ser el reemplazo del iPhone en Android, Nothing acaba de confirmar que habrá un segundo Nothing Phone, y que llegará este año.

Tal y como ha explicado el CEO de Nothing en exclusiva al medio Inverse, Nothing se prepara a lanzar el Nothing Phone (2), el sucesor del actual y único teléfono de la firma. Confirma además que este teléfono tendrá a Estados Unidos como prioridad de mercado, ante el hecho de que el primer Nothing Phone no tuviera un lanzamiento oficial en dicho país.

Pei ha explicado al medio que el Phone (2) será un teléfono más premium, y aunque no ha hablado de detalles técnicos, sí que ha dejado caer que será en este año cuando se lance este nuevo dispositivo. Lógicamente no ha dado fechas, pero ha adelantado que su siguiente paso lógico es seguir los pasos de Xiaomi: abrir tiendas físicas en otros puntos de la geografía internacional, ya que actualmente tiene una en Londres.

Nuevo Nothing Phone (2)

El CEO de la compañía ha sido parco en detalles, más allá de confirmar el nombre de este nuevo dispositivo. Sobre fechas, se limitó a decir que veríamos al Phone (2) "más adelante este año". Anteriormente, Pei aseguró que no iban a lanzar este teléfono a corto plazo, lo que suscitó la idea de que no veríamos este teléfono en 2023. Lo cierto es que no será así.

El porqué de esto, es sencillo. "Simplemente me cansé de que la gente lanzara teléfonos cada dos meses y no lo admitiera. El punto que estaba tratando de hacer es: lancemos productos con una cadencia saludable y podamos respaldar el producto en el lado del software y seguir mejorándolo".

Nothing Phone (1) Chema Flores Omicrono

Pei destaca que el software será el gran punto central del desarrollo. Respecto al apartado premium, el CEO no se atrevió a decir si este nuevo modelo competiría con los nuevos iPhone y Samsung Galaxy Ultra del momento, lo que implicaría una subida bastante seria en el precio. Sencillamente, desde Nothing ya consideran al Phone (1) como su buque insignia, así que aunque han confirmado que será más premium, no se sabe hasta qué punto será así.

Otro punto a destacar es que respecto al tema del software, Nothing ha contratado cerca de 100 personas para trabajar en NothingOS, explicando que han traído "a muchas personas con las que solía trabajar antes en mi vida pasada". Es decir, que habrá personas en el equipo de Pei que ya trabajaron presumiblemente en OxygenOS, una capa que ha dado muy buenos resultados en el pasado.

Nothing phone (1) Nothing Omicrono

Es de esperar que el diseño de este nuevo teléfono siga la línea y lenguaje de diseño que Nothing ha establecido ya en el pasado. Queda la duda de si este Nothing Phone (2) seguirá optando por el sistema de iluminación Glyph y por su acabado transparente, algo que sabremos en los próximos meses.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan