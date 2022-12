Dos semanas con los realme Buds Air 3S: los auriculares baratos que no renuncian a nada

En España el mercado de auriculares inalámbricos ha cambiado muchísimo. Atrás quedaron los tiempos en los que estos aparatos eran muchísimo más caros que los ya obsoletos auriculares de cable, y es posible encontrarlos a precios difícilmente entendibles en plataformas súper accesibles. Y realme, la conocida firma china que está arrasando con sus teléfonos móviles, lo quiere intentar con sus realme Buds Air 3S, sus últimos auriculares baratos.

Y es que el precio es un punto clave en este apartado, ya que hablamos de unos auriculares que cuestan actualmente 39 euros en España. Un coste marcado por una tabla de especificaciones que presenta novedades que, de nuevo, no se entienden en un dispositivo tan económico. Pero ¿realmente merece la pena apoyarse en una estrategia de relación calidad-precio tan agresiva?

Han sido mis auriculares inalámbricos únicos durante varios días, y he podido compararlos con alternativas bastante más caras, ya que un servidor tiene una pequeña colección de estos aparatos. Y he de decir que no he echado de menos en absoluto mis otros dispositivos, siendo una grandísima opción para los que quieran unos auriculares "buenos, bonitos y baratos".

Familiares pero elegantes

Realme suele tender en todos sus productos a usar estéticas muy marcadas o que, como mínimo, tienen personalidad. La compañía es conocida por intentar diferenciar sus dispositivos de la competencia, aunque inevitablemente acabe 'inspirándose' en otras firmas. Y no es un misterio que Nothing, la firma de Carl Pei, ha conseguido reconocimiento rompiendo todos los moldes en diseño.

Y efectivamente; los realme Buds Air 3S se han fijado en los Ear (1) de Nothing para su diseño. Lo vemos en la tapa superior de la caja de carga, que es semi-transparente y deja entrever el diseño de los auriculares en sí. En cuanto a los auriculares como tales, la inspiración salta de los Ear (1) a los AirPods Pro de Apple, ya que comparten un poco su forma.

La tapa del estuche de los realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

Es decir, todos aquellos familiarizados con la tecnología sabrán reconocer ciertos elementos de estos Buds Air 3S. Eso no les resta en absoluto sobriedad y elegancia, haciendo que sean sutiles en el oído y bonitos en la mano. Sí, los realme Buds Air 3S tienen un diseño cuidado y una calidad de construcción muy decente.

Eso sí, esos 39 euros de precio tienen un impacto en el diseño. Si bien no se sienten en absoluto de mala calidad, la construcción de estos auriculares tiene algunos problemas. Para empezar, la tapa superior del estuche de carga se siente algo endeble, y se mueve un poco. Por otra parte, los Buds en sí cuentan con pequeños aros de goma para acomodarse a la oreja que, aunque suaves, no se sienten muy robustos.

Realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

Además, la reminiscencia de Nothing con respecto al diseño tiene una contrapartida adicional: la durabilidad. El hecho de que estos auriculares sean semitransparentes también deja entrever las marcas del día a día. Nos ha bastado una pequeña caída y un poco de transporte en mochila para ver un par de marcas reseñables. Nada dramático, pero tendrás que tener especial cuidado a la hora de manejar la carcasa si no quieres acabar llenándola de rayones.

Esto no ocurre con los Buds Air 3S como tales. La goma que los recubre ayuda bastante a que el conjunto se sienta bien rematado, y aunque no estamos ante unos auriculares premium, son lo suficientemente agradables al tacto tanto para nuestras orejas como nuestras manos.

Realme Buds Air 3S y su 'Dare to leap' Manuel Fernández Omicrono

Un último detalle a tener en cuenta del diseño es respecto al hueco de los auriculares. Debido a que los 'tallos' de los Buds son cortitos, sacarlos del estuche puede ser en ocasiones un poco engorroso. Nada que se solucione en un par de días con un poco de práctica. Mención especial a uno de los lemas de la compañía, 'Dare to Leap' ("atrévete a saltar"), serigrafiado con relieve en el estuche de carga.

Buen sonido y características

De nada sirve ser bonitos si no se escuchan bien, y menos a un precio tan asequible. Hablamos de unos drivers de 11 milímetros, con conectividad Bluetooth 5.3 y un alcance de 10 metros. Soporta códecs AAC y SBC y, como añadidos inesperados, dispone de cancelación de ruido pasiva y resistencia al sudor IPX5, así como un modo de latencia mínima para jugar.

Realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

Los tallos de los auriculares albergan unos paneles táctiles plateados para poder controlar distintos aspectos, como controlar el multimedia, contestar llamadas, etcétera. Por cierto, el estuche de carga tiene carga USB-C rápida, capaces de otorgar hasta 5 horas de escucha con tan solo 10 minutos de carga.

A nivel de audio, estos realme Buds Air 3S cumplen con nota en prácticamente todos los apartados. Tienen un buen nivel de volumen y su sonido tiene muchísima presencia. En el rango de frecuencias, se respetan las altas y medias, pero cuenta con una predilección muy obvia por los bajos. En ocasiones pueden sonar con tanto bajo que pueden eclipsar incluso a las frecuencias medias, opacando el resto del audio. Lo compensa, por otra parte, con una contundencia en estas frecuencias bajas muy notoria.

Realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto en canciones que los bajos no estén demasiado presentes, los Buds Air 3S pueden pecar de no ser especialmente claros o cristalinos. Sin embargo, en líneas generales es un audio propio de unos auriculares que cuestan bastante más que los 39 euros que pide realme por estos Buds. No he echado de menos otros de mis dispositivos para escuchar música, bastantes veces más caros.

Lógicamente el usuario más tiquismiquis y que quiera sentarse a escuchar música verá estos bajos potenciados como un pequeño problema, pero para tareas del día a día o para ir a un gimnasio, el audio es más que suficiente, consiguiendo un gran relación calidad-precio.

Realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

El agarre en el oído es bastante bueno y la cancelación de ruido pasiva no sobra en absoluto, y vienen bien para escuchar ciertos contenidos en esas situaciones. Por otro lado, creemos que los paneles táctiles laterales de los Buds son algo pequeños para los gestos que integra. Funcionan excelentemente, pero los sentimos algo escasos a la hora, por ejemplo, de hacer varias pulsaciones a la vez.

En cuanto a autonomía, realme ha hecho las cosas muy bien con estos Buds. 7 horas para cada auricular y hasta 30 horas con el estuche de carga. En ningún momento me he quedado corto de batería, y esas 30 horas servirán para que a la hora de salir lleguemos relativamente sobrados de autonomía al final del día. Por cierto, el modo juego es un gran añadido para no tener lag a la hora de jugar en el móvil, lo cual es de agradecer.

¿Me los compro?

Aunque los titulares de todos los medios en lo que a auriculares baratos se refiere suelen coparlos los auriculares de Xiaomi, hablamos de rangos de precios todavía más absurdos, que llegan a ser prácticamente irrisorios. Pero acceder a esos precios tan bajos es difícil. En este caso, por 39 euros nos estamos llevando unos grandísimos auriculares todoterreno.

Realme Buds Air 3S. Manuel Fernández Omicrono

Y es que la clave está en que son unos auriculares de gran calidad, que sirven para todo tipo de situaciones y que aunque no serán la opción de los puristas, sí lo serán de la mayoría de usuarios. Si quieres unos auriculares baratitos pero no quieres renunciar a ciertas características por ello, los realme Buds Air 3S son sin duda la elección idónea.

