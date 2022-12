Probamos la nueva línea de Logitech: un mes entre algodones con el escritorio más cuqui que he tenido

Frente a la seriedad de los equipos pensados para profesionales, en el mundo gaming la tecnología disfruta siendo llamativa con diseños imposibles. En este mercado mayoritariamente masculino y de tonalidades oscuras, comienzan a hacerse un hueco jugadores con otros estilos y para ellos estaría dirigida la nueva línea Aurora de Logitech que abordamos en este análisis.

Ratón, teclado y auriculares se impregnan de un diseño de fantasía que juega con la idea de inclusividad en muchos sentidos. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado durante más de un mes este conjunto que nos ha hecho sentir como si flotáramos en una nube mientras utilizábamos el teclado gaming con cable G713 (189 euros), el ratón gaming inalámbrico G705 (119 euros) y el auricular inalámbrico G735 (239 euros).

La línea Aurora es la colección de gama alta inclusiva de la marca, con la que pretenden llegar a cualquier género: masculino, femenino o no binario. No soy muy fan de la idea de que todo producto para mujer debe ser de colores pasteles, mientras que los masculinos son oscuros y fuertes. El mercado gaming no va a dejar de ser fuertemente masculino porque haya periféricos que no sean de tonos oscuros, el cambio depende de los propios jugadores.

Logitech Aurora Marta Sanz

Aun así, el estilo de estos productos está en consonancia con la estética clara y luminosa que se está imponiendo en buena parte de la industria y las tendencias en decoración. Así que, seas del género que seas, yo diría que este conjunto es para los enamorados de los malvaviscos o marshmallows. Teclado, reposamanos, auriculares y ratón son suaves, de formas redondeadas y con zonas esponjosas como esas nubes de chuches que tanto hemos disfrutado de niños, y algunos todavía de adultos.

Teclado G713

Empezamos por el teclado "celestial" como lo he apodado. La broma se refiere, obviamente, al reposamuñecas que imita un colchón de nubes. Puede parecer un complemento ridículo, pero es la pieza clave que permite teclear con total comodidad. Su textura de cuero es blanda y mullida por todas partes. Aunque no cuenta con partes de goma ni se adhiere al teclado, la pieza no se resbala ni mueve en ningún momento. El teclado sí tiene gomas y patas para inclinarlo a diferentes alturas.

Logitech Aurora G713 Marta Sanz

Por su parte, el teclado es de tipo TKL, es decir, sin la sección numérica para ocupar menos espacio y poder usarlo hasta en los escritorios más pequeños, otra de las ventajas de estos miniteclados, sobre todo para los diestros es que no obligan a usar el ratón alejado y la postura del brazo es más natural.

Las teclas son interruptores mecánicos RGB y los keycaps se pueden intercambiar así como la cubierta superior que se quita con mucha comodidad para poder ponerla de colores y rebajar el blanco que impregna todo el teclado. Por debajo, 16 LEDs iluminan el periférico del teclado para reflejar los colores en la mesa, evidentemente, no es recomendable para la salud ocular trabajar o jugar en una habitación a oscuras, pero la sensación cambia por completo.

Logitech Aurora G713 Marta Sanz

Este teclado ha despertado en mí una nueva forma de distraerme en el trabajo, sin ningún tipo de resistencia me quedo embobada mirando el desfile de lucecitas que salen de las teclas y la base. Soy consciente que tiene un botón para cambiar el estilo y que también sirve para apagarlas, pero pierde toda la gracia.

La ruedecita de la esquina que sirve de scroll rápido para subir o bajar el volumen es otro elemento adictivo. También en la parte superior, varios botones redondeados permiten gestionar la luz, acciones como play/pause y mute del audio, además de otra para activar el modo gaming y bloquear la tecla Windows que en una pulsación accidental te puede sacar de la partida.

Logitech Aurora G13 Marta Sanz

La conectividad del teclado G713 se sostiene en un cable USB Type C- Type A, que se retira para poder guardarlo, cuando se quiera transportar. También se puede elegir la versión inalámbrica G715 (249 euros) que cuenta con conectividad Bluetooth y conexión inalámbrica de baja latencia LightSpeed de Logitech.



Estamos ante un teclado de 370,6 x 157 x 37,2 mm y un peso de 976 gramos, cuyas teclas tienen un recorrido amplio, pero no presentan mucha resistencia. Teclear es fácil y rápido, además de sonoro, aunque el ruido esté dentro de lo esperable para un modelo de estas características.

Ratón G705

Seguimos por el ratón inalámbrico que continúa con el estilo del teclado. No es el ratón más ligero del mercado, ni el más pequeño, acostumbrada a tener modelos más reducidos, al principio me resultó molesto. Pero sus dimensiones (105,8 x 68,1 x 39,4 mm) y formas están pensadas para servir incluso a las manos más pequeñas.

Logitech Aurora G705 Marta Sanz

Cuenta con seis botones programables, algunos en tono lavanda para contrarrestar con el color blanco que predomina en todos estos productos. Por supuesto, también tiene una banda de colores RGB que se puede controlar y personalizar desde la aplicación Logitech G Hub para Windows y Mac, al igual que en el teclado.

Los dos botones laterales sirven para dar marcha atrás y hacia delante en programas como el navegador y se le pueden dar otros usos. El botón bajo la rueda cambia la velocidad DPI el máximo que alcanza es de 8200 ppp, siendo el mínimo de 100ppp. La parte inferior del ratón cuenta con un interruptor de encendido y un botón de entrada para cambiar entre conexiones inalámbricas de 2,4 GHz y Bluetooth.

Logitech Aurora G705 Marta Sanz

Tiene el sensor Lightsync de Logitech (no el sensor Hero 25K, que se incluye en muchos de los ratones para juegos de Logitech, incluido el G501 X Plus lanzado recientemente), y una tasa de sondeo inalámbrico de 1,000 Hz. El ratón viene con un dongle inalámbrico USB-A de 2.4 GHz, un cable de carga de USB-C a USB-A de seis pies y un adaptador convertidor de USB-C a USB-A

La batería aguanta unas 40 horas de entre intenso y moderado, la mayoría del tiempo he estado usando una sensibilidad de 3.200ppp. También cuenta con DPI Shift Speed, que le permite alternar rápidamente a otra velocidad de DPI. La rueda de scroll es algo rígida, pero te acabas acostumbrando.

Auriculares G735

En último lugar, hemos analizado los auriculares Aurora G735 en los que Logitech ha puesto especial énfasis en crearlos para que sean cómodos para cualquiera teniendo en cuenta diferentes tamaños de cabeza, el pelo, gafas y pendientes o piercings. Para ello, las almohadillas son más blandas, de cuero sintético suave y presionan menos las orejas y las patillas de las gafas. Un detalle también enfocado en la inclusividad son las marcas en braille que se pueden reconocer en cada lateral para diferenciar el auricular izquierdo y derecho.

Logitech Aurora G735 Marta Sanz

Las almohadillas son, además, intercambiables por unas de otros colores, aunque para color ya están las luces RGB laterales. El auricular pesa 273 gramos y cuenta con orejeras giratorias que se ajustan en altura. La diadema y el micrófono son bastante flexibles, pero siempre vuelven a su forma original. He de reconocer que he aguantado más tiempo con este modelo que con cualquier otro auricular de diadema que suelen darme dolor de cabeza.

El auricular izquierdo contiene el botón de encendido, la rueda de volumen y el botón de silencio del micrófono, así como todos los puertos: USB-C para la carga, conector de 3,5 mm para unir a otro dispositivo y otro para el micrófono. Al otro lado, el auricular derecho tiene un botón para activar la conectividad y un interruptor para saltar del Bluetooth y la conectividad de 2,4 GHz LightSpeed permitiendo saltar de un dispositivo a otro con rapidez.

Auriculares Aurora G735 Omicrono Omicrono

Además del micrófono boom desmontable, en la caja se incluye, un dongle USB-A inalámbrico de 2,4 GHz, un extensor USB y un cable de carga USB-C a USB-A, pero no un cable con puerto 3,5 mm, algo raro y tampoco ofrece puerto USB-C para conectarlo la móvil.

La batería presenta una duración de 16 horas con las luces encendidas y el volumen al 50 por ciento, y 56 horas con las luces apagadas y el volumen al 50 por ciento. Es una cantidad bastante buena, más si renunciamos a ser una bola de luz mientras escuchamos música, o si la pones muy suave, no me gusta verlos leds apagados.

Logitech Aurora G735 Marta Sanz

Tanto el sonido de los auriculares como el micrófono son potentes; utiliza controladores de 40 mm con una frecuencia inalámbrica de 20 a 20.000 Hz. Desde la aplicación Logitech G Hub, además de configurar colores de las luces, se puede gestionar el sonido con el ecualizador para ajustarlo al gusto. Lo único que he echado de menos es la cancelación de ruido activa (ANC), es verdad que las almohadillas aíslan muy bien de forma pasiva, pero acostumbrada a los auriculares con cancelación incluso in-EAR, en algún momento de más ruido cerca de mí habría necesitado algo más.

¿Me lo compro?

La línea Aurora es más que nada diseño y comodidad, con las cualidades técnicas que se pueden encontrar en la mayoría de productos gaming de alta gama, pero con estilo propio. Ofrece libertad para personalizar al gusto los colores del teclado, ratón o auricular, incluso se pueden encontrar estuches y otros accesorios.

Logitech Aurora Marta Sanz

El precio de esta línea está dentro de los esperado para una línea de gama alta enfocada al gaming y con un diseño tan marcado, aunque si se renuncia al estilo Aurora Logitech y otras marcas tienen productos similares más baratos. Pero aquí la pregunta es si el look marshmallow te ha conquistado y si buscas comodidad para horas y horas de juego trabajo o estudio.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan