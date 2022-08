Probamos el Vissles V84, el teclado más completo y minimalista para trabajar y estudiar

El escritorio de trabajo de cualquier usuario en España y en el resto del mundo se compone de muchísimos elementos. Unos más importantes que otros, pero que necesitan ser bien elegidos para conseguir el espacio más óptimo para cada trabajador. Y uno de los más relevantes es el teclado, herramientas principales para muchos, un servidor entre ellos.

Y debido a que mi trabajo requiere que haya un buen teclado coronando mi mesa, preciso un estándar de calidad respecto a ellos. El Vissles V84 promete justo eso con un matiz importante: seguir reinando mi escritorio pero ocupando menos espacio y siendo más minimalista.

Porque este teclado de 109 dólares busca ofrecer una experiencia mucho más compacta gracias a su formato tenkeyless 75% y su estética sobria. ¿Conseguirá que un usuario como yo, que exige muchísimo a su teclado, se sienta cómodo con su uso?

Sobrio y minimalista

El Vissles V84 es un teclado mecánico e increíblemente compacto. Su forma delata su formato: es un teclado 75%, lo que implica que no integra ni un teclado numérico ni un espacio dedicado a las clásicas teclas como "insert" o "re-pag" que encontramos en los teclados más convencionales, orientados a entornos de oficina.

Este hecho, sin ser un fallo en sí, puede ser problemático según el usuario. Si bien es cierto que este Vissles V84 se encarga de incluir algunas de estas teclas ("del", "home", "end", "page up" y "page down"), es un teclado que no tiene espacios definidos. Eso sí, recuerda que si compras el teclado en su página web, recibirás el teclado con una distribución distinta a la española.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Una persona que trate todos los días con teclas numéricas a la derecha o que ya tenga habituado su espacio de trabajo a un teclado de formato completo puede encontrarse algo aprisionado en este teclado. No obstante, solo requiere de una pequeña curva de aprendizaje que, si el usuario está dispuesto a aceptar, se solventa en seguida.

Por otro lado, este formato juega en su favor por lo compacto que es. No solo ocupa muchísimo menos en la mesa, que si es pequeña se agradece, sino que da muchísimo más espacio al teclado. Yo mismo, sin ir más lejos, he conseguido una sensación de libertad en mi mano derecha a la hora de usar mi Logitech MX Master 3 al ahorrarme ese espacio extra que de otra forma ocuparían teclas numéricas dedicadas.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Además, se vuelve más sobrio a la vista. El teclado de Vissles juega con esta baza a su favor, ya que este modelo en concreto disfruta de una estética increíblemente minimalista; teclas de PBT blancas con un chasis y un marco negros. En mi caso, que combino en mi despacho colores como el blanco, el negro o el gris esto es una grandísima ventaja ya que no desentona. Todo lo contrario; se convierte en un elemento estético en sí mismo.

Si la estética y el diseño son una parte fundamental de tu espacio de trabajo, entonces el Vissles V84 se convierte no solo en tu herramienta de trabajo, sino en una parte decorativa más del mismo. No destaca y se integra perfectamente y dada la tendencia de los fabricantes de 'radicalizar' el diseño de sus teclados mecánicos, es algo a tener en cuenta.

Pequeño pero matón

Porque sí: este es un teclado mecánico, y no uno de membrana típico de oficina. Esto viene con sus propias ventajas y desventajas, y es el usuario final el que tiene que decidir si prefiere el tacto de perfil bajo que ofrecería, por ejemplo, un Logitech MX Keys Advanced o algo más tosco, como un teclado mecánico gaming.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

En el caso del Vissles V84, nos encontramos con una filosofía que apuesta por la durabilidad y por la suavidad. Y es que nada más tocar sus teclas nos damos rápidamente cuenta que la construcción del teclado es brutal, gracias en parte a sus keycaps hechas en PBT, un material más robusto y premium que ofrece una textura granulada y mucho más resistente a las teclas (además de aportarles un extra de resistencia ante el desgaste).

La calidad de construcción, los materiales elegidos y el tacto son infinitamente superiores a teclados más comerciales dedicados al gaming. Vissles ha diseñado este V84 pensando en el usuario que lo aprovecha todos los días, como es el caso de un servidor. Tener una pieza que sabes que va a aguantar tu trote diario da muchísima tranquilidad.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Aquí también juega a su favor los switches, es decir, el mecanismo de interruptor que acciona la tecla y que está debajo, valga la redundancia, de la tecla física en sí. Vissles ofrece varias opciones de todo tipo; switches rojos, marrones y azules para que cada uno pueda elegir el que más se ajusta a su dueño. En nuestro caso, los switches de nuestro modelo son los VS II, desarrollados por el fabricante.

Estos switches, sobre el papel, ofrecen un tacto suave e instantáneo, con una caída lineal y que apenas tiene resistencia. Están ideados específicamente para la escritura y para el tipo de juego, y están equipados con algodón mudo de silicona para evitar el ruido. Y efectivamente; este teclado es casi casi mudo, y que arroja una sensación de 'mullidez' al teclear.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Por una parte, los usuarios como yo que estamos acostumbrados a pulsaciones más duras quizás nos encontremos con una sensación algo 'pegajosa' en largas sesiones de escritura. Por otra, el no tener que escuchar apenas ruido y sentir que estás tecleando sobre una textura muy suave ayuda mucho al cansancio de las manos y a reducir la fatiga.

El Vissles V84 es, sin duda alguna, uno de los teclados más cómodos que puedes usar, a costa de perder ese toque 'tosco' que ofrecen alternativas más orientadas a afianzar el tecleo más clásico de los teclados mecánicos más antiguos. ¿Quieres suavidad? El V84 cumple, y con nota.

Los detalles son la diferencia

Teclados suaves hay, y muchos. La clave del V84 de Vissles es su nivel de detalle y sus posibilidades. Y es que este teclado esconde muchas sorpresas. Por ejemplo, que es inalámbrico y que se puede usar tanto vía USB-C como con Bluetooth. Pero esa no es, ni mucho menos, la única que integra. Y sí, permite establecer macros.

Accesorios del Vissles V84. Manuel Fernández Omicrono

Al ser mecánico, el V84 tiene teclas intercambiables. De hecho, en la propia caja se añaden teclas tanto para Windows como para Mac, que el usuario puede modificar a placer. El software de Vissles, disponible para ambos sistemas operativos, te permite personalizar el teclado a tu gusto, aportando muchas posibilidades.

El teclado (que recordemos, cuesta apenas 100 dólares) integra todo lo que necesitamos en la caja: un reposamuñecas de cuero de alta calidad, herramientas para remover tanto la tecla como el switch en sí, un cable USB-C a USB-A, así como teclas adicionales para Mac o Windows.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Por último, se incluyen tanto los alzadores magnéticos como los pads antideslizantes para el reposamuñecas. Por incluir, incluye hasta un pequeño manual y una guía de uso rápido tremendamente ilustrativa. Este V84, literalmente, integra una experiencia plug and play.

Lejos de aplaudir lo completo que es este V84, destacamos el ingenio de algunos de estos añadidos. Por ejemplo, si queremos alzar el teclado, tan solo tendremos que usar los alzadores magnéticos que se pueden acoplar y desacoplar a placer. Si el reposamuñecas se desliza sobre nuestro escritorio, tan solo tendremos que pegar los pads incluidos. Visless incluye todo lo necesario para personalizar nuestro V84 a placer.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

La batería es otro de sus grandes aciertos. Monta una batería de litio de 3.750 mAh que permite un uso de hasta 180 horas seguidas, aunque todo dependerá del uso que se le de, por ejemplo, al RGB del teclado. Porque sí, ningún teclado es teclado hoy en día sin su buena ración de RGB.

Una iluminación que aunque suficiente, es quizás el punto más flojo del V84. La luz no se cuela de manera intensa por entre las teclas y salvo que establezcamos desde el software un tipo de iluminación muy llamativa, nos olvidaremos rápidamente de que está ahí.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Por último, es importante destacar el buen hacer de Vissles para no limitar el V84, permitiendo al usuario configurar ciertos aspectos del teclado sin necesidad de software. Además de incluir teclas para el multimedia, la iluminación del teclado o el volumen, también permite mediante combinaciones de teclas sincronizar el teclado Bluetooth, cambiar la iluminación y otras muchas cosas más.

De lo más completo

El Vissles V84 es un teclado que sorprende debido a su precio y a lo completo que es. Por apenas 109 dólares en su web, no solo se postula como un teclado con una relación calidad-precio bastante buena, sino a una de las mejores opciones si quieres un teclado relativamente económico pero que no renuncie a nada.

Visless V84. Manuel Fernández Omicrono

Si eres un usuario que quiere tener un teclado tanto para jugar como para escribir durante jornadas maratonianas, entonces el V84 es un dispositivo que no te va a dejar tirado en ningún momento. Algo que, en la era del teletrabajo en la que vivimos, es tremendamente importante.

