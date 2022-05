Este teclado gaming de Corsair ultra robusto se ha convertido en el rey de mi escritorio

Si bien no estoy dentro de la escena más entusiasta del mercado de teclados mecánicos, es decir, la de los teclados personalizados, sí que soy un enamorado de estos aparatos. En España cada vez hay más opciones dedicadas a los usuarios que, como yo, queremos una herramienta que nos sirva tanto para jugar como para el día a día. Y dada mi condición de periodista, tengo un teclado específico solo para escribir. Necesitaba uno con el que poder jugar de la mejor forma posible en mis ratos libres. Y este ha sido el nuevo Corsair K70 RGB Pro, el último modelo de la firma gaming.

Hace unos meses, analizamos en EL ESPAÑOL - Omicrono el Corsair K60, un teclado también tope de gama y que destacó por ser tremendamente polivalente y elegante. Esta ha sido mi 'arma' hasta el día de hoy, y aunque ha sido uno de los mejores teclados gaming que he tenido, echaba en falta algunas características que el K70 RGB Pro sabe proporcionarme.

Eso sí, a un precio. Es un teclado de alta gama, con un foco muy importante en su robustez y con un público muy específico. Su precio en España es de 189 euros, un coste que aunque sea alto, veremos que es perfecto para los que quieren tenerlo absolutamente todo en su teclado.

Un teclado mítico

El eslogan que Corsair ha elegido para este teclado es "La leyenda continúa". Y es que si has estado metido dentro del mundillo de los teclados mecánicos, el nombre del K70 te suene. Exacto: ha habido modelos anteriores de este teclado, y estos han destacado por tener un importantísimo nombre dentro de este mercado, al igual que el resto de teclados de la gama K. Un ejemplo es el Corsair K70 MK.2, que fue uno de los teclados más imponentes de su momento por su construcción y por su diseño.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

Este K70 RGB Pro hereda esa misma filosofía. Adiós al perfil bajo del K60: en este caso tenemos una distribución de teclas convencional, con teclas mucho más altas que dejan entrever el fuerte de este teclado, el RGB. Es un teclado de formato completo, más alargado y que incluye toda la distribución de teclas, incluyendo el conjunto de teclas numérico. Aunque existe una versión TKL o tenkeyless, es decir, sin el teclado numérico.

Esto puede ser un problema para los usuarios que quieren más espacio en su mesa, pero dará más versatilidad a los que quieren usar este teclado también como teclado del día a día. Y esto es importante, ya que si de algo puede presumir este teclado, es que su construcción es absolutamente perfecta. Es, sin duda alguna, uno de los teclados más robustos y mejor acabados que he tenido nunca.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

Pesa 1,15 kilos y tiene un acabado cepillado que integra una estructura de aluminio. Las teclas están hechas de policarbonato y todo el chasis parece integrado en una única pieza. Incluso los botones dedicados para multimedia, bloquear teclas o la iluminación se sienten de calidad, bien diseñados y con un mimo por la construcción detrás.

En este sentido, no solo hereda lo que hizo grande a los anteriores Corsair K70, sino que además lo lleva a un nuevo nivel. De nuevo, he tenido muchos teclados de muchas marcas bajo mis dedos, y este es el que mejor se ha instalado en mi mesa. Si estás buscando un teclado robusto, ya sea porque quieres calidad de construcción o porque temes romperlo de un golpe cuando te enfades jugando, esta es la opción a elegir.

Características de campeonato

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

De nada sirve tener una buena construcción si el teclado no funciona como merece. Se puede comprar con dos tipos de switches, es decir, de interruptores (el mecanismo que está debajo de la tecla y es el encargado de accionarla): Cherry MX RGB Red o Cherry MX RGB Speed. En nuestro caso, el modelo que tenemos es el MX RGB Red.

Estos switches se caracterizan por ser totalmente mecánicos y tener un recorrido lineal, es decir, tienen un recorrido más rápido y que es más directo de pulsar. Es decir, que el usuario no notará un gran recorrido desde que pulsa la tecla hasta que el switch se activa. La contrapartida de esto es que no se nota nada cuando la tecla llega a su final, más allá del sonido propio de la tecla (es decir, no se notará un click, por ejemplo). No obstante, eso consigue que se consiga un mayor ritmo de pulsación.

Corsair K70 RGB Pro Manuel Fernández Omicrono

En total, tiene 105 teclas distintas y en la parte superior integra un pequeño panel retroiluminado que no solo muestra el logo de Corsair, sino los símbolos asociados a las teclas activables. Es decir, si pulsamos "Bloq mayus", el teclado mostrará en ese panel una A. Lo mismo pasa si por ejemplo bloqueamos la tecla de Windows, la de silenciar el sistema... el teclado, en todo momento, nos dirá qué está activo y qué no. Incorpora hasta 6 de estos símbolos.

Este K70 RGB Pro monta la tecnología Axon Hyper-Processing de Corsair, que se encarga de procesar y transmitir las entradas del teclado hasta 8 veces más rápido. Tiene un sondeo avanzado de 8.000 Hz, un escaneo de teclas de 4.000 Hz y en cuanto al RGB, tiene hasta 20 capas de procesamiento de iluminación RGB. Es decir, que el uso de RGB no ralentiza ni un solo segundo el rendimiento final del teclado. Además, Corsair garantiza hasta 100 millones de pulsaciones.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

Otros añadidos tremendamente interesantes que de hecho buscaba en otros teclados mientras usaba el K60 y que este K70 incluye son, por ejemplo, las teclas dedicadas a funciones. Por ejemplo, tiene teclas para controlar la iluminación, para mutear el sonido, para cambiar de perfil (admite hasta 50 gracias a sus 8 Mbs de almacenamiento) y para bloquear la tecla de Windows, algo importante en jugadores profesionales, para evitar que se abra el menú inicio. También es posible establecer 'macros' en este teclado para poder llevar la automatización al siguiente nivel.

Las mejores para mí son las teclas de control de multimedia. Además de que tiene una pequeña rueda para mover el volumen del sistema, tiene otras para avanzar de pista, pausarla, detenerla... estas teclas son totalmente fundamentales para mí y son increíblemente satisfactorias de usar. Otro gran punto a favor es que este teclado usa USB-C para conectarse, y se puede retirar. Además, el cable está completamente mallado.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, los más 'Pros' agradecerán el pequeño "interruptor de torneo" de este teclado, situado en su parte trasera. Y es que moviendo ese pequeño interruptor, no solo se deshabilitan todas las activaciones de las macros y algunas teclas, como las de Windows. Es que además cambia la iluminación a una estática para evitar distracciones. Es decir, el teclado entra en un modo específico para los más competitivos y que quieran usar el teclado solo para jugar.

Finalmente, tenemos el RGB, que sin duda es uno de los grandes aciertos de este teclado. Es vivo, brillante y es totalmente controlable a través del software de Corsair, iCUE, que permite establecer la iluminación prácticamente tecla por tecla. Desde luego, los más fans de las 'lucecitas' se verán encandilados con este teclado.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial al reposamuñecas que viene incluido con el teclado. Es muy fácil de acoplar al teclado, a la parte de abajo del Corsair K70 RGB Pr y se queda bien pegado, por lo que es montable y desmontable. Si bien no es el más cómodo del mundo, ya que está hecho de plástico, sabrá suplir las necesidades de prácticamente cualquier usuario.

¿Me lo compro?

En cuanto a usabilidad, este teclado no tiene absolutamente ningún fallo. Es ágil, instantáneo y el tecleo en él es satisfactorio y preciso. Ha sabido rendir en prácticamente todos los juegos en los que lo he puesto a prueba, y no me ha fallado en ningún momento. En definitiva, usar este Corsair K70 RGB Pro es una delicia.

Corsair K70 RGB Pro. Manuel Fernández Omicrono

De nuevo, es un teclado pensado solo para los que quieren de lo mejorcito en su mesa. Definitivamente hay opciones más económicas. Sin ir más lejos, el Corsair K60 cuesta normalmente 129 euros. En ocasiones, se ha podido ver rebajado a precios especiales, dejándolo por debajo de los 90 euros. Sin embargo, si por el contrario quieres un 'tanque' que sea el centro de tu setup gaming, el K70 es una de las mejores opciones a valorar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan